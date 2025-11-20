Honor Magic 8 Mini, boyutları, inceliği ve bataryasıyla iddialı geliyor

Tam Boyutta Gör Honor, geçtiğimiz ay tanıttığı Magic 8 ve 8 Pro modellerinden sonra, seriyi kompakt boyutlu bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Magic 8 Mini ismine sahip olması beklenen model, gelen bilgilere göre küçük olmasının yanında inceliğiyle de dikkatleri üzerine çekecek.

Magic 8 Mini, 6 mm'den ince gövdeye 5.500 mAh pil sığdırabilir

Weibo platformunda yer alan sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Magic 8 Mini, 6 mm'nin altında bir kalınlığa sahip olacak. Bu da cihazın Galaxy S25 Edge ve iPhone Air gibi ultra ince sınıfta bir cihaz olacağı anlamına geliyor. Ancak bu modellerden farklı olarak Magic 8 Mini 6.31 inç ekran ile kompakt boyutlarda bir cihaz olacak. Üstelik telefonun 5.500 mAh batarya kapasitesiyle pil ömründen de feragat etmeyeceği iddia ediliyor.

BOE aradan çekildi: Apple, iPhone 17 ekranını Samsung'dan alacak 15 sa. önce eklendi

İşlemci tarafında cihazın, Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan abilerinden farklı olarak MediaTek Dimensity 9500 ile gelmesi bekleniyor.

Kamera tarafında ise detaylar henüz belli değil. Honor’un 200 MP ana sensörü test ettiği iddia ediliyor, ancak 1/1.5 inç boyutunda 50 MP’lik bir sensörü kullanma ihtimali de konuşuluyor. Asıl dikkat çekici olan ise telefoto kamera modülünün yer alacağı iddiası. Eğer gerçekleşirse, Honor Magic 8 Mini, boyutları, inceliği, bataryası ve kamera yetenekleriyle oldukça iddialı bir amiral gemisi telefon olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Honor Magic 8 Mini, inceliği ve bataryasıyla iddialı geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: