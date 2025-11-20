Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Honor Magic 8 Mini, boyutları, inceliği ve bataryasıyla iddialı geliyor

    Honor, amiral geimis Magic 8 serisini kompakt boyutlu bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Telefonun, küçük boyutlarının yanında ince bir gövdeye ve büyük bir pile sahip olacağı iddia ediliyor.

    Honor Magic 8 Mini, inceliği ve bataryasıyla iddialı geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz ay tanıttığı Magic 8 ve 8 Pro modellerinden sonra, seriyi kompakt boyutlu bir modelle genişletmeye hazırlanıyor. Magic 8 Mini ismine sahip olması beklenen model, gelen bilgilere göre küçük olmasının yanında inceliğiyle de dikkatleri üzerine çekecek.

    Magic 8 Mini, 6 mm'den ince gövdeye 5.500 mAh pil sığdırabilir

    Weibo platformunda yer alan sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Magic 8 Mini, 6 mm'nin altında bir kalınlığa sahip olacak. Bu da cihazın Galaxy S25 Edge ve iPhone Air gibi ultra ince sınıfta bir cihaz olacağı anlamına geliyor. Ancak bu modellerden farklı olarak Magic 8 Mini 6.31 inç ekran ile kompakt boyutlarda bir cihaz olacak. Üstelik telefonun 5.500 mAh batarya kapasitesiyle pil ömründen de feragat etmeyeceği iddia ediliyor.

    İşlemci tarafında cihazın, Snapdragon 8 Elite Gen 5 kullanan abilerinden farklı olarak MediaTek Dimensity 9500 ile gelmesi bekleniyor.

    Kamera tarafında ise detaylar henüz belli değil. Honor’un 200 MP ana sensörü test ettiği iddia ediliyor, ancak 1/1.5 inç boyutunda 50 MP’lik bir sensörü kullanma ihtimali de konuşuluyor. Asıl dikkat çekici olan ise telefoto kamera modülünün yer alacağı iddiası. Eğer gerçekleşirse, Honor Magic 8 Mini, boyutları, inceliği, bataryası ve kamera yetenekleriyle oldukça iddialı bir amiral gemisi telefon olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doblo 1.3 multijet trafik sigortası ne kadar dizilab dizi indirme ketoral şampuan kepeğe iyi gelir mi türk telekom bedava internet hilesi altuğ güneş kaç yaşında

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Thinkbook 16
    Lenovo Thinkbook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum