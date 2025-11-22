Giriş
    WhatsApp, yeni özelliği ile daha dinamik bir profil deneyimi sunuyor

    WhatsApp'ın kaybolan durum özelliği, iOS ve Android’de yayılıyor. Güncellenen Hakkında bölümüyle ise profil bilgileri daha dinamik hale geliyor. İşte detaylar: 

    WhatsApp, yeni özelliği ile daha dinamik profil deneyimi sunuyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık Hakkında bölümünü geçici bilgilerle yenilemeyi, bu bilgilerin belirlenen süre sonunda otomatik olarak kaybolmasını ve sohbetlerde daha görünür olmasını sağlayan yeni bir yapı sunuyor. Böylece kullanıcılar, profil detaylarını hem anlık durumlarını yansıtacak şekilde düzenleyebiliyor hem de iletişimde daha net bir bağlam ortaya koyabiliyor.

    Yeni özellik ile durum baloncukları, sohbet içinde görünecek

    Test sürümünde ortaya çıkan özellik, Hakkında bilgisine zamanlayıcı eklenmesini ve bu bilginin birkaç saat ya da birkaç hafta sonra otomatik olarak kaybolmasını sağlayan bir sistem getiriyor. Kullanıcılar, güncel durumlarını yansıtan kısa ifadeleri sohbetlerde ve sohbet bilgi ekranında anında görünür hale getirebiliyor. Yeni yapıda bir emoji entegrasyonu da bulunuyor. Bu sayede geçici durumlar daha açıklayıcı hâle gelirken, diğer kullanıcılar durumun bağlamını tek bakışta anlayabiliyor.

    Eskiden yalnızca profil ekranında bulunan bu bölüm artık doğrudan sohbet pencerelerinde, profil fotoğrafının hemen altında küçük bir balon olarak görüntüleniyor. Bu tasarım, kullanıcıların bir kişinin mevcut durumunu görmek için sohbetten ayrılma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ayrıca her Hakkında bilgisi; istenildiği an düzenlenebiliyor, değiştirilebiliyor veya tamamen kaldırılabiliyor. Gizlilik ayarları sayesindeyse kimin bu bilgiyi görebileceği belirlenebiliyor ve seçilen süre sona erdiğinde güncelleme otomatik olarak kayboluyor. 

