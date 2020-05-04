Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya

Tam Boyutta Gör

Xiaomi’nin en sevilen akıllı telefon serileri arasında yer alan Redmi Note bu yıl da güncellendi ve dokuzuncu kez tüketicinin karşısına çıktı. Her yıl biraz daha kalabalıklaşan Redmi Note serisinde bu yıl 4 farklı model yer aldı. Haliyle tüketicinin de kafası karıştı.

Redmi Note 9 serisi ne kadar farklı?

Redmi Note 9 serisi aslında iki farklı model altında toplanmış diyebiliriz. Redmi Note 9 modeli yine serinin girişinde yer alıyor ve bu bakımdan kullanılan donanım biraz farklı ancak fiyat olarak serinin biraz ilginç davrandığını belirtmek gerek. Tasarım anlamında ise nokta çentik ve dörtgen kamera yuvası tüm modellerde korunmuş.

İlginizi Çekebilir

Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Ayrıca Bkz. "Microsoft Teams ile sanal mezuniyetler mümkün oluyor"

Redmi Note 9 modelinde 6.53 inçlik ekran, Helio G85 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, dörtlü kamera paketi, 5020W batarya, 18W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. 3GB RAMve 64GB depolama seçenği olan baz versiyon 199$ fiyat etiketine sahip.

Redmi Note 9S veya Redmi Note 9 Pro ise 6.67 inçlik ekran, Snapdragon 720G yonga seti, 5020mAh kapasiteli batarya gibi detaylara sahip. Bölgeye göre telefon iki farklı isimle piyasaya çıkacak.

Ülkemizde 2499TL kampanya fiyatıyla satılan Redmi Note 9S kamera tarafında makro sensörü Redmi Note 9 modeline göre 5MP çözünürlüğe çıkarmış. Ön kamera da biraz daha fazla ışık alıyor. Snapdragon 720G yonga seti ile performans ve verimlilik tarafında haliyle biraz daha iyi. Bununla birlikte telefonun başlangıç fiyatı 175$ idi.

Tam Boyutta Gör

Redmi Note 9 Pro Max ise tepede yer alıyor. Farklı olarak bu modelde ana sensör 64MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 32MP çözünürlük ile ailede bir rekora imza atıyor. Ayrıca batarya da 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Bunun dışında özellikleri Redmi Note 9S veya Pro ile aynı. Baz 6GB RAM ve 64GB depolama seçeneği 200$ fiyat etiketine sahip. Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro Max henüz ülkemizde satışta değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.