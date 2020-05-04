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    Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya

    Bu yıl Redmi Note serisinde 4 farklı model yer alıyor. İkisi sadece isim farklılığı olsa da şimdiden tüketicinin kafasını karıştırmaya yetti. Sizler için bu modelleri bir tabloda topladık.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya
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    Xiaomi’nin en sevilen akıllı telefon serileri arasında yer alan Redmi Note bu yıl da güncellendi ve dokuzuncu kez tüketicinin karşısına çıktı. Her yıl biraz daha kalabalıklaşan Redmi Note serisinde bu yıl 4 farklı model yer aldı. Haliyle tüketicinin de kafası karıştı.

    Redmi Note 9 serisi ne kadar farklı?

    Redmi Note 9 serisi aslında iki farklı model altında toplanmış diyebiliriz. Redmi Note 9 modeli yine serinin girişinde yer alıyor ve bu bakımdan kullanılan donanım biraz farklı ancak fiyat olarak serinin biraz ilginç davrandığını belirtmek gerek. Tasarım anlamında ise nokta çentik ve dörtgen kamera yuvası tüm modellerde korunmuş.

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    Redmi Note 9 modelinde 6.53 inçlik ekran, Helio G85 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, dörtlü kamera paketi, 5020W batarya, 18W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. 3GB RAMve 64GB depolama seçenği olan baz versiyon 199$ fiyat etiketine sahip.

    Redmi Note 9S veya Redmi Note 9 Pro ise 6.67 inçlik ekran, Snapdragon 720G yonga seti, 5020mAh kapasiteli batarya gibi detaylara sahip. Bölgeye göre telefon iki farklı isimle piyasaya çıkacak.

    Ülkemizde 2499TL kampanya fiyatıyla satılan Redmi Note 9S kamera tarafında makro sensörü Redmi Note 9 modeline göre 5MP çözünürlüğe çıkarmış. Ön kamera da biraz daha fazla ışık alıyor. Snapdragon 720G yonga seti ile performans ve verimlilik tarafında haliyle biraz daha iyi. Bununla birlikte telefonun başlangıç fiyatı 175$ idi.

    Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya
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    Redmi Note 9 Pro Max ise tepede yer alıyor. Farklı olarak bu modelde ana sensör 64MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 32MP çözünürlük ile ailede bir rekora imza atıyor. Ayrıca batarya da 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Bunun dışında özellikleri Redmi Note 9S veya Pro ile aynı. Baz 6GB RAM ve 64GB depolama seçeneği 200$ fiyat etiketine sahip. Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro Max henüz ülkemizde satışta değil.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bloodin 1 hf. en beğenilen Halilowich
    Çünkü Apple, Google, Facebook (İnsta, Whatsapp) çok masum, onlar hiçbir veri çalmıyor
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    Halilowich (H Y) 1 hf. Bloodin
    Çinliler Amerikalılardan beter. Çin'e girip çıkarken telefonunuza el koyup fotoğraflarınıza bilebakıyorlar gümrükte.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Halilowich (H Y) 1 hf. Bloodin
    Çinliler Amerikalılardan beter. Çin'e girip çıkarken telefonunuza el koyup fotoğraflarınıza bilebakıyorlar gümrükte.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    blue7 1 hf. Halilowich
    Kuyruklu yalan...

    Çin'e 7 kez gidip geldim 1 kez bile telefonumu alıp bakmadılar.

    Ha bu arada Çin'i savunmuyorum al birini vur ötekine ben sadece işkembeden sallayanları görünce dayanamıyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    faniseyler (halit özdemir) 1 hf. Halilowich
    Amerikalılar telefona göstere göstere bakmaz gerek yok zaten ios android windows internete bağlandığın her ortam adamların elinde. İsteyince her makinanın içine bakıyorlar zaten.
    Yanıtla +3
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    bigbooss (hüseyin ) 1 hf.
    Diğer konuya da yazdım buraya da yazayım aynısını. Hep birlikte bilinçli tüketici olalım.







    Arkadaşlar ben bu cihazı aldım diye söylemiyorum ama şunu belirtmek isterim bundan önce premium cihaz kullanırdım. Red mı note 4 den beri bu segment kullanıyorum.

    Mı10 8 bin TL olmuş arkadaşlar bu paraları vermek saçmalık yapmayın 2k civarında paradan fazla vermeyin telefonlara, bunun prosu çıkacak ama ne halta yarayacak? Nfc kim kullanıyor? Kamerada yüzde 5 fark var yada yok, buna değmez, ya adamlar 8 bin TL ye telefon satıyor onda da bir eksiklik oluyor ! Pro modelini alırsanız o eksikliği pro modelinde tanımlıyorlar sonra 6 ay geçiyor T modeli sonra T pro modeli falan falan durmadan yeni model çıkarıyorlar, ayda bir yeni. Model çıkıyor

    Yapmayın kazık yemeyin



    Bu telefonla da en baba oyunu oynuyorum 10 bin tllik telefonla da aynı oyunlar oynuyorsun.



    Aramızdaki fark şu : Benim cebime 8 bin TL kalıyor kalan para ile bilecek antalya da tatil yapıyorum , ya da evime oturma odası takımı alıyorum, çocuk odası takımı alıyorum , yada üste 8 bin TL vererek arabanın modelini yükseltiyor , dikkat edin artan para ile şeker almıyorum, tatile gidiyorum evimi yeniliyorum!!!
    Diğer konuya da yazdım buraya da yazayım aynısını. Hep birlikte bilinçli tüketici olalım. Arkadaşlar ben bu cihazı aldım ...
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 3 gün
    nfc hiç birinde yok ama
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    bigbooss (hüseyin ) 1 hf.
    Diğer konuya da yazdım buraya da yazayım aynısını. Hep birlikte bilinçli tüketici olalım.







    Arkadaşlar ben bu cihazı aldım diye söylemiyorum ama şunu belirtmek isterim bundan önce premium cihaz kullanırdım. Red mı note 4 den beri bu segment kullanıyorum.

    Mı10 8 bin TL olmuş arkadaşlar bu paraları vermek saçmalık yapmayın 2k civarında paradan fazla vermeyin telefonlara, bunun prosu çıkacak ama ne halta yarayacak? Nfc kim kullanıyor? Kamerada yüzde 5 fark var yada yok, buna değmez, ya adamlar 8 bin TL ye telefon satıyor onda da bir eksiklik oluyor ! Pro modelini alırsanız o eksikliği pro modelinde tanımlıyorlar sonra 6 ay geçiyor T modeli sonra T pro modeli falan falan durmadan yeni model çıkarıyorlar, ayda bir yeni. Model çıkıyor

    Yapmayın kazık yemeyin



    Bu telefonla da en baba oyunu oynuyorum 10 bin tllik telefonla da aynı oyunlar oynuyorsun.



    Aramızdaki fark şu : Benim cebime 8 bin TL kalıyor kalan para ile bilecek antalya da tatil yapıyorum , ya da evime oturma odası takımı alıyorum, çocuk odası takımı alıyorum , yada üste 8 bin TL vererek arabanın modelini yükseltiyor , dikkat edin artan para ile şeker almıyorum, tatile gidiyorum evimi yeniliyorum!!!
    Yanıtla +5
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    hakanhan68 1 hf.
    200 dolarlık telefona neden 2800 tl veriyoruz . "benim yalnız ve güzel ülkem"
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    hacettepe_fbo (Ferdi Bayrak) 1 hf.
    Kamera yerleşimiyle örümceğin gözlerine benziyor 😂
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    Hauntblast (Batuhan Tosun) 1 hf.
    Huawei Nova 5T siparişi verdim ancak Note 9S çıkınca kararsız kaldım. Arada 1100 TL fiyat farkına değer mi Nova 5T ne dersiniz?
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. Hauntblast
    bence değer hocam.
    doların durumu ne olur bilmem ama dolar fırlamazsa note 9s'in fiyatı bir kaç ay sonra 300-500 lira ucuzlayabilir.
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    sub182 (su ben) 1 hf.
    6 farkli model var,3 degil.. hindistan icin tanıtılan redmi note 9 pro,pro max,global olanlar ise note 9s ,note 9 pro ve note 9..note 9 un da nfc li ve nfc siz 2 farkli versiyonu var..
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 hf.
    Ne diyeyim ki habere bak.. Ne redmi note 9s'in fiyatı doğru. Ne redmi note 9 pro max'in fiyatları doğru. Şarj cihazlarının W değerleri, ön kameraların f değerleri, ya elle tutulur bir tane doğru bilgi yok haberde inanılmaz :D
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Pro gelecek mi acaba
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    selocanq (Selim Yılmaz) 1 hf.
    Veri çalma vs gibi boş zımbırtılar değil de....

    Benim xiaomi de anlamadım şey neden su telefona nfc koymuyorsun en düşük model tamam ok de en azından ortada ve üstte olsun.

    Birde anlamadığım note 9 ile note 9 pro max arasındaki satış fiyat farkı sadece 1 dolar mi? Eee kim düz dokuz alır ki o zaman . Bir yanlışlık olmalı.
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    sbjk 1 hf. selocanq
    9s harici diğer 2 modelde NFC mevcut
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    Umut19191 (???? ????) 1 hf.
    Neden ips lcd ekran kullanılıyor hala anlayamıyorum taş devrinden kalma teknoloji resmen koy şuraya amoled
    2 Yanıt Yanıtla
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    madator (Kemal Varan) 1 hf. Umut19191
    telefon 200 dolarak satıldığı için olabilir mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ksph (Antonius Sezar) 1 hf. Umut19191
    Redmi modellerinde ucuz donanım kullanıyor, bir tek k20 ve k20 Pro modelinde Amoled vardı.

    Bu yıl k30'da da kullanmadı, sadece K30 Pro'da Amoled var.

    Gönül ister ki alt versiyonlara da Amoled, 8xx chipset vs koysunlar ama o zaman pahalı modellere ne koyacaklar?

    Firmaların ürünlerini pazarlama ve segmentasyon politikası.
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    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Redmi Note 9 ve
    3 etiket daha Redmi Note 9S redmi nte 9 pro max Mobil Teknolojiler
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