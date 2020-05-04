Redmi Note 9, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max karşı karşıya

Xiaomi’nin en sevilen akıllı telefon serileri arasında yer alan Redmi Note bu yıl da güncellendi ve dokuzuncu kez tüketicinin karşısına çıktı. Her yıl biraz daha kalabalıklaşan Redmi Note serisinde bu yıl 4 farklı model yer aldı. Haliyle tüketicinin de kafası karıştı.
Redmi Note 9 serisi ne kadar farklı?
Redmi Note 9 serisi aslında iki farklı model altında toplanmış diyebiliriz. Redmi Note 9 modeli yine serinin girişinde yer alıyor ve bu bakımdan kullanılan donanım biraz farklı ancak fiyat olarak serinin biraz ilginç davrandığını belirtmek gerek. Tasarım anlamında ise nokta çentik ve dörtgen kamera yuvası tüm modellerde korunmuş.İlginizi Çekebilir Redmi Note 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Redmi Note 9 modelinde 6.53 inçlik ekran, Helio G85 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana sensör, dörtlü kamera paketi, 5020W batarya, 18W hızlı şarj şeklinde özellikler mevcut. 3GB RAMve 64GB depolama seçenği olan baz versiyon 199$ fiyat etiketine sahip.
Redmi Note 9S veya Redmi Note 9 Pro ise 6.67 inçlik ekran, Snapdragon 720G yonga seti, 5020mAh kapasiteli batarya gibi detaylara sahip. Bölgeye göre telefon iki farklı isimle piyasaya çıkacak.
Ülkemizde 2499TL kampanya fiyatıyla satılan Redmi Note 9S kamera tarafında makro sensörü Redmi Note 9 modeline göre 5MP çözünürlüğe çıkarmış. Ön kamera da biraz daha fazla ışık alıyor. Snapdragon 720G yonga seti ile performans ve verimlilik tarafında haliyle biraz daha iyi. Bununla birlikte telefonun başlangıç fiyatı 175$ idi.
Redmi Note 9 Pro Max ise tepede yer alıyor. Farklı olarak bu modelde ana sensör 64MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise 32MP çözünürlük ile ailede bir rekora imza atıyor. Ayrıca batarya da 33W hızlı şarj ile destekleniyor. Bunun dışında özellikleri Redmi Note 9S veya Pro ile aynı. Baz 6GB RAM ve 64GB depolama seçeneği 200$ fiyat etiketine sahip. Redmi Note 9 ve Redmi Note 9 Pro Max henüz ülkemizde satışta değil.
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Çin'e 7 kez gidip geldim 1 kez bile telefonumu alıp bakmadılar.
Ha bu arada Çin'i savunmuyorum al birini vur ötekine ben sadece işkembeden sallayanları görünce dayanamıyorum.
Arkadaşlar ben bu cihazı aldım diye söylemiyorum ama şunu belirtmek isterim bundan önce premium cihaz kullanırdım. Red mı note 4 den beri bu segment kullanıyorum.
Mı10 8 bin TL olmuş arkadaşlar bu paraları vermek saçmalık yapmayın 2k civarında paradan fazla vermeyin telefonlara, bunun prosu çıkacak ama ne halta yarayacak? Nfc kim kullanıyor? Kamerada yüzde 5 fark var yada yok, buna değmez, ya adamlar 8 bin TL ye telefon satıyor onda da bir eksiklik oluyor ! Pro modelini alırsanız o eksikliği pro modelinde tanımlıyorlar sonra 6 ay geçiyor T modeli sonra T pro modeli falan falan durmadan yeni model çıkarıyorlar, ayda bir yeni. Model çıkıyor
Yapmayın kazık yemeyin
Bu telefonla da en baba oyunu oynuyorum 10 bin tllik telefonla da aynı oyunlar oynuyorsun.
Aramızdaki fark şu : Benim cebime 8 bin TL kalıyor kalan para ile bilecek antalya da tatil yapıyorum , ya da evime oturma odası takımı alıyorum, çocuk odası takımı alıyorum , yada üste 8 bin TL vererek arabanın modelini yükseltiyor , dikkat edin artan para ile şeker almıyorum, tatile gidiyorum evimi yeniliyorum!!!