Xiaomi, akıllı telefon fiyat artışının nedenini açıkladı: Artan bellek maliyetleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi K90 akıllı telefon serisinin fiyat artışına gelen eleştirilere yanıt verdi. Şirket, yükselen fiyatların nedeni olarak bellek çiplerinde yaşanan küresel maliyet artışını gösterdi. Xiaomi Başkanı Lu Weibing, bileşen maliyetlerinin beklentilerin üzerinde seyrettiğini ve bellek fiyatlarındaki yükselişin devam edebileceğini ifade etti.

Bellek fiyatlarındaki artış yapay zekâ talebine bağlandı

Yeni Redmi K90 serisinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel modeli 364 dolara satılıyor. Bu rakam, Kasım 2024'te piyasaya çıkan Redmi K80 modelinin 350 dolarlık fiyatına göre artış gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'ye göre bu farkın temel nedeni, yapay zekâ sistemlerine yönelik artan küresel talep. Şirket, AI sunucularına yönelik yoğun ilginin NAND ve DRAM gibi akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel bellek türlerinin arzını azalttığını vurguladı.

Buna karşın, bu durumdan bellek üreticileri kârlı çıkıyor. Güney Kore merkezli Samsung Electronics ve SK hynix gibi şirketler, artan fiyatlar sayesinde gelirlerini önemli ölçüde artırıyor.

