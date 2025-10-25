Xiaomi, akıllı telefon fiyat artışının nedenini açıkladı: Artan bellek maliyetleri

Bellek fiyatlarındaki artış yapay zekâ talebine bağlandı
Yeni Redmi K90 serisinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip temel modeli 364 dolara satılıyor. Bu rakam, Kasım 2024'te piyasaya çıkan Redmi K80 modelinin 350 dolarlık fiyatına göre artış gösteriyor.
Buna karşın, bu durumdan bellek üreticileri kârlı çıkıyor. Güney Kore merkezli Samsung Electronics ve SK hynix gibi şirketler, artan fiyatlar sayesinde gelirlerini önemli ölçüde artırıyor.