Nvidia, RTX 20X0 Mobil kartları da güncelleyebilir

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Nvidia geçtiğimiz günlerde RTX 2070 Super Mobile, RTX 2080 Super Mobile ve bunların Max-Q versiyonlarını duyurdu. Görünüşe göre mutfakta yeni kartlar da hazırlanıyor.

XMG dizüstülerinin bir teknoloji forumunda attığı mesaja göre Nvidia masaüstünde Super olmayan kartları güncellemesinin ardından mobil tarafta da benzer hamleye gidebilir. Değişiklik masaüstündeki RTX 2060 8 GB VRAM ya da GDDR6’lı GTX 1650’nin aksine daha minör düzeyde gerçekleşeceğe benziyor.

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RTX 2060 Refresh

Şimdilik RTX 2060 Refresh olarak adlandırılan çözüm RTX 2060 Mobile ile aynı CUDA/VRAM’e sahipken Super varyantındaki 1.25V’ta çalışan GDDR6 belleklere sahip olacak.

Belleklerin kartın toplam TGP’sinin %20’ye yakınını kullandığını düşünürsek bu tasarruf GPU’ya daha yüksek frekanslar için oda sağlayacaktır. Ayrıca firma RTX 2060’taki 90 watt’lık termal gücün aksine RTX 2060 R’da 115 watt’lık sınır belirlemiş. Henüz modelin tepe frekansı bilinmese de bu iki faktör güzel bir frekans artışını müjdeliyor.

RTX 2070 Refresh

RTX 2070 Refresh’te ise yine 1.35V yerine 1.25V’luk gerilimde görev yapacak GDDR6 belleklere yer verilirken kartın TDP değeri sabit tutularak 45 MHz’lik frekans iyileştirmesine gidilmiş.

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Son olarak her iki kartta da Super varyantlarında olduğu gibi yenilenmiş regülatöre yer verilmesi beklenirken Dynamic Boost ve gelişmiş Optimus teknolojileri netlik kazanmış değil.

https://videocardz.com/newz/nvidia-quietly-refreshes-more-geforce-rtx-20-mobile-graphics-cards

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