Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nvidia, RTX 20X0 Mobil kartları da güncelleyebilir

    GPU devinin henüz birkaç gün önce duyurduğu mobil çözümlerinin ardından eski kartlardaki değişiklik ortaya çıktı.
    15 sa.
    981
    5
    2
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nvidia, RTX 20X0 Mobil kartları da güncelleyebilir
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia geçtiğimiz günlerde RTX 2070 Super Mobile, RTX 2080 Super Mobile ve bunların Max-Q versiyonlarını duyurdu. Görünüşe göre mutfakta yeni kartlar da hazırlanıyor.

    XMG dizüstülerinin bir teknoloji forumunda attığı mesaja göre Nvidia masaüstünde Super olmayan kartları güncellemesinin ardından mobil tarafta da benzer hamleye gidebilir. Değişiklik masaüstündeki RTX 2060 8 GB VRAM ya da GDDR6’lı GTX 1650’nin aksine daha minör düzeyde gerçekleşeceğe benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar GTX ile RTX karşı karşıya : Pascal’a gelen Ray Tracing desteği sonrası kıyaslama

    RTX 2060 Refresh

    Şimdilik RTX 2060 Refresh olarak adlandırılan çözüm RTX 2060 Mobile ile aynı CUDA/VRAM’e sahipken Super varyantındaki 1.25V’ta çalışan GDDR6 belleklere sahip olacak.

    Belleklerin kartın toplam TGP’sinin %20’ye yakınını kullandığını düşünürsek bu tasarruf GPU’ya daha yüksek frekanslar için oda sağlayacaktır. Ayrıca firma RTX 2060’taki 90 watt’lık termal gücün aksine RTX 2060 R’da 115 watt’lık sınır belirlemiş. Henüz modelin tepe frekansı bilinmese de bu iki faktör güzel bir frekans artışını müjdeliyor.

    RTX 2070 Refresh

    RTX 2070 Refresh’te ise yine 1.35V yerine 1.25V’luk gerilimde görev yapacak GDDR6 belleklere yer verilirken kartın TDP değeri sabit tutularak 45 MHz’lik frekans iyileştirmesine gidilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Micron QLC tabanlı sunucu sınıfı 5210 ION SSD’lerinin hacimli üretimine geçti"

    Son olarak her iki kartta da Super varyantlarında olduğu gibi yenilenmiş regülatöre yer verilmesi beklenirken Dynamic Boost ve gelişmiş Optimus teknolojileri netlik kazanmış değil.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-quietly-refreshes-more-geforce-rtx-20-mobile-graphics-cards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Musty3535123 14 sa. en beğenilen
    nvidia bekle sen dur, intelin 14nm+++++++ yaptığı gibi sonunda amd den uçan tekmeye yersin yakında..
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 15 sa.
    Normal, Tİ, Süper, Refresh ne vereyim abime?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Musty3535123 14 sa. en beğenilen
    nvidia bekle sen dur, intelin 14nm+++++++ yaptığı gibi sonunda amd den uçan tekmeye yersin yakında..
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 15 sa.
    Normal, Tİ, Süper, Refresh ne vereyim abime?
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 16 dk. Snapdragon 845'li LG Style 3 tanıtıldı 46 dk. Discord masaüstü uygulamasına arka plan gürültü engelleme özelliği geldi 1 sa. Referans tasarım kart fiyatına özelleştirilmiş tasarım kart: EVGA, KO ailesini genişletti 1 sa. Google, Arama ve Haritalar'da sanal sağlık hizmetleri seçeneklerini gösterecek 1 sa. 2si1 | PlayStation Türkiye'de Neler Oluyor? 2 sa. Fractal, Celcius+ serisi AIO soğutucularını satışa sundu 3 sa. Coughvid uygulaması öksürük seslerinden koronavirüs tanımı yapıyor 4 sa. Samsung Galaxy Tab S6 Lite 5G satışa çıktı: İşte fiyatı 5 sa. Koronavirüs salgını Yelp platformunu vurdu 12 sa. Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor 13 sa. Bugatti'nin W16 motorunu içinde barındıran 1.9 milyon TL'lik kol saati: Bugatti Chiron Tourbillon 14 sa. Yeni Thor filminden ilk bilgiler geldi 14 sa. Huawei, Mate Xs'ten 70 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı 15 sa. Facebook yardıma ihtiyacı olanlar ile yardımseverleri buluşturuyor 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Nvidia, RTX 20X0 Mobil kartları da güncelleyebilir Sonraki AMD Ryzen 3700C ve 3250C işlemciler göründü 16 sa. Foxconn koronavirüs için çok sert önlemler alıyor 17 sa. Xe GPU’su Intel’in dokümanında ortaya çıktı 17 sa. Apple ve Google, Koronavirüsle mücadele için güçlerini birleştirdi! İşte COVID-19 temas izleme teknolojisi 17 sa. Nvidia entegre AMD GPU’larına karşı Turing tabanlı MX450 hazırlığında 18 sa. Google'ın güncel koronavirüs raporuna göre Türkiye'nin evde kalma oranı arttı 18 sa. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle vefat eden kişi sayısı bini aştı 18 sa. Braun'dan 10'u 1 arada saç sakal vücut bakım seti "Trimmer 7 MGK7220 inceleme" 18 sa. Türkiye'de upload sorunu nasıl çözülür? | CANLI YAYIN 18 sa. Philips kendi kendini temizleyen tam kablosuz kulaklıklarını duyurdu 19 sa. BAE, Mars'a gidiyor: İşte dev uzay aracının görüntüsü 19 sa. Honor Play 4T ve Play 4T Pro resmen tanıtıldı 20 sa. MediaTek yongasetli telefonlar teste girdiğinde olağan üstü performans gösteriyor: MediaTek’ten kızdıran açıklama 21 sa. Hyundai Assan'dan Nisan ayına özel "şimdi al 3 ay sonra öde" fırsatı 21 sa. 30 bin liraya satılan Huawei Mate Xs kısa sürede tükendi 22 sa. Microsoft yöneticileri çift ekranlı Surface Duo'yu sergilemeye devam ediyor 22 sa. Volkswagen'in Çin pazarındaki gizli silahları: Kompakt Sedanlar 22 sa. Klavyede altın standart "Asus ROG Strix Scope TKL Deluxe incelemesi" 23 sa. Kapıda servis hizmetiyle Apple kullanıcıları evden çıkmayacak 23 sa. Realme X3 SuperZoom'un detayları ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı!
    DonanımHaber
    Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 son...
    DonanımHaber
    LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı
    DonanımHaber
    Rocksmith için Başka DLC Çıkmayacak, Ubisoft Yeni Bir Projeye ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Ant-Man 3'ün Yazarı, Rick and Morty'nin Yazarlarından Jeff Lov...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Indiana Jones 5 de Ertelendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim