RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!

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AMD’nin 7 nm noduna devam ettiği RDNA2 mimarili kartlarından RX 6800 serisi bugün satışa sunuldu. Ambargonun kalkmasıyla ilk incelemeler de yayınlandı.

RX 6800 XT

Kısaca kartlara göz atacak olursak, RX 6800 XT 72 CU içerisinde 4608 shader çekirdeği taşırken 2015 MHz’den 2250 MHz’e yükselebiliyor.

16 GB kapasiteli 256-bit 16 Gbps GDDR6 belleklerin eşlik ettiği model 128 MB Infinity Cache ile desteklenmiş. Model 300 wattlık bütçe içerisinde görev yapıyor. Model için 649 dolarlık etiket belirlenmiş durumda.

RX 6800

RX 6800’de 12 CU’nun kapatılmasıyla 3840 işlem birimi hedefine ulaşılan modelde GPU için 1815-2105 MHz aralığı belirlenmiş.

Kartın VRAM ünitesine baktığımızda ağabeyiyle aynı detayları paylaştığını görüyoruz. 128 MB’lık Infinity Cache’in korunması da güzel bir detay.

Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı"

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250 wattlık TBP’ye sahip kart 579 dolarlık fiyatla satışa sunulmuş durumda. İlk incelemelere aşağıdan ulaşabilirsiniz. AMD’nin yayınladığı slaytları ise galerimizden inceleyebilirsiniz.

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