RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!

AMD’nin 7 nm noduna devam ettiği RDNA2 mimarili kartlarından RX 6800 serisi bugün satışa sunuldu. Ambargonun kalkmasıyla ilk incelemeler de yayınlandı.
RX 6800 XT
Kısaca kartlara göz atacak olursak, RX 6800 XT 72 CU içerisinde 4608 shader çekirdeği taşırken 2015 MHz’den 2250 MHz’e yükselebiliyor.
16 GB kapasiteli 256-bit 16 Gbps GDDR6 belleklerin eşlik ettiği model 128 MB Infinity Cache ile desteklenmiş. Model 300 wattlık bütçe içerisinde görev yapıyor. Model için 649 dolarlık etiket belirlenmiş durumda.
RX 6800
RX 6800’de 12 CU’nun kapatılmasıyla 3840 işlem birimi hedefine ulaşılan modelde GPU için 1815-2105 MHz aralığı belirlenmiş.
Kartın VRAM ünitesine baktığımızda ağabeyiyle aynı detayları paylaştığını görüyoruz. 128 MB’lık Infinity Cache’in korunması da güzel bir detay.
Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı"
250 wattlık TBP’ye sahip kart 579 dolarlık fiyatla satışa sunulmuş durumda. İlk incelemelere aşağıdan ulaşabilirsiniz. AMD’nin yayınladığı slaytları ise galerimizden inceleyebilirsiniz.İlginizi Çekebilir RX 6800 serisinin OpenCL testleri sızdı
Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-series-review-roundup https://videocardz.com/newz/amd-launches-radeon-rx-6800-xt-and-radeon-rx-6800-graphics-cards Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Edit: Bu arada boşuna kimse birbirini gaza getirmesin. Çünkü testlerde genel olarak yeni kartlar ön plana çıkarılır. Testlerin genelinde sma devrede, ray tracing kapalı. Dlss zaten hiç hesaba katılmıyor. Bu seviye kartlar için hala çoğu site 1080p test yapıyor. Orada da güzel iş çıkarıyorlar ama bu seviye için artık bir önemi yok. Kartlar güzel ama gerçekçi bakmakta fayda var.
Enerji verimliliği bazı incelemelere göre efsane. Nvidia'nın maxwell'le yaptığının bir benzerini yapmış gibi. Ama fikir birliği yok. Bazı siteler Ampere benzeri bir enerji verimliliği var diyor.
Performans beklenin bir tık altı. 3080'le pek başa çıkamıyor. 6800xt, 3080'in ne kadar gerisindeyse, 6800 de 3070'i o kadar geçiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bunun sebebi, x80 modeli ile x70 modeli arasında daha önce görmediğimiz kadar büyük bir farkın olması.
Ray tracing tarafı cırt ne yazık ki. Ucuz etin yahnisi diyeceğim, ama kartlar ucuz da değil. Yahni kötü. Tessellation'ın bir benzeri olmuş.
Dlss tarafında yanıt yok. Nvidia ise oraya abanıyor. 4 yeni oyuna daha ekledi. İkisi oldukça önemli oyunlar. Testlerde dlss hiç hesaba katılmamış ama bu hızla gelişirse dlss baya başat bir teknoloji olacak.
Kapış kapış gider diyemem çünkü nvidia'nın elinde rt + dlss avantajı ve 3070 gibi ciddi bir kart var. 3080 de ne yazık ki pek etkilenmeyebilir. Ama Amd sağlam 1-2 sürücü sunup kartların seviyesini yükseltirse, o zaman güç tüketimleri ve 16 gb bellekleriyle gayet güzel seçenekler haline gelir.
Amd'den yıllardır gördüğümüz saçma kartlara benzemiyorlar. Gayet alınabilirler. Ancak Nvidia'nın elindeki avantajlara tam manasıyla karşılık vermesi gerekiyor Amd'nin. Çünkü fiyat olarak Nvidia'daki kartlardan ucuz değiller.
Quake 2 rtx dışında adam akıllı kullanan yok ya da ben görmedim.20 küsür senelik oyunda o teknoloji tam anlamıyla çalışıp bu kadar fps öldürüyorsa ben yerim böyle teknolojiyi.Diğer oyunlarda süreyya hanımın muhteşem değişimi misali görseller için onca fps'yi öldürmenin alemi yoktur.
Stok sorun olmayip az indirim gerceklesirse bu kartlar cok can yakar..
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