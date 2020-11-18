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    RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!

    AMD’nin heyecanla beklediğimiz kartları ilk kullanıcılarla buluşmaya başladı. Haliyle RDNA2 mimarili RX 6800 serisinin ilk tarafsız ve geniş çaplı inceleme verileri de yayınlandı.
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    Metehan Göktaş
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    RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!
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    AMD’nin 7 nm noduna devam ettiği RDNA2 mimarili kartlarından RX 6800 serisi bugün satışa sunuldu. Ambargonun kalkmasıyla ilk incelemeler de yayınlandı.

    RX 6800 XT

    Kısaca kartlara göz atacak olursak, RX 6800 XT 72 CU içerisinde 4608 shader çekirdeği taşırken 2015 MHz’den 2250 MHz’e yükselebiliyor.

    16 GB kapasiteli 256-bit 16 Gbps GDDR6 belleklerin eşlik ettiği model 128 MB Infinity Cache ile desteklenmiş. Model 300 wattlık bütçe içerisinde görev yapıyor. Model için 649 dolarlık etiket belirlenmiş durumda.

    RX 6800

    RX 6800’de 12 CU’nun kapatılmasıyla 3840 işlem birimi hedefine ulaşılan modelde GPU için 1815-2105 MHz aralığı belirlenmiş.

    Kartın VRAM ünitesine baktığımızda ağabeyiyle aynı detayları paylaştığını görüyoruz. 128 MB’lık Infinity Cache’in korunması da güzel bir detay.

    Ayrıca Bkz. "RX 6800 serisinin detaylı görselleri yayınlandı"

    RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi!
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    250 wattlık TBP’ye sahip kart 579 dolarlık fiyatla satışa sunulmuş durumda. İlk incelemelere aşağıdan ulaşabilirsiniz. AMD’nin yayınladığı slaytları ise galerimizden inceleyebilirsiniz.

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    Kaynakça https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800-series-review-roundup https://videocardz.com/newz/amd-launches-radeon-rx-6800-xt-and-radeon-rx-6800-graphics-cards Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En düşüğü bile 16gb yav helal. Nvidia hala 3070'e bile 8gb çıkartıyor. Sonra 4K diyor. Madem 8gb 4K'da darboğaz yaratıyor o zaman sen kartına 4K kartı değil diyorsun.
    En düşüğü bile 16gb yav helal. Nvidia hala 3070'e bile 8gb çıkartıyor. Sonra 4K diyor. Madem 8gb 4K'da darboğaz yaratıyor o zaman sen kartına 4K kartı değil diy...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet ) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Amd nin 6000 serisi Nvidia'nın kartlarını tokatlıyor resmen. Bu seride AMD kartları tercih etmek daha mantıklı bir hareket olacaktır.
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    JourneyToTheWest 40 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu arada şuan bu olayın tarihe geçmesi lazım, amd ciddi ciddi ilk defa nvidia üst seviye kartlarıyla rekabet ediyor.Oyun sonuçları çok güzel.Bellek tarafında nvidiayı gömçürtmesi bi kenara 6800xt 3090 ile kapıştığı yerler var.Driverlar ile 1 sene sonra yine güzel performans artışları yaşanırsa 6000 serisi efsane olacak.
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    mamad 4 dk. ( Mesaj Silindi ) JourneyToTheWest
    İlk defa? Abicim 2-3 senedir falan bakıyorsanız böyle ilk defa, tarihinde ilk falan diye yorum yapmayın. 5 yıl öncesine kadar zaten iyi kötü rekabet ediyordu. Fury başarısızlığı ardından Polaris'şe batırınca işler rayından çıktı. Sonuç: Elveda Raja oldu.

    Edit: Bu arada boşuna kimse birbirini gaza getirmesin. Çünkü testlerde genel olarak yeni kartlar ön plana çıkarılır. Testlerin genelinde sma devrede, ray tracing kapalı. Dlss zaten hiç hesaba katılmıyor. Bu seviye kartlar için hala çoğu site 1080p test yapıyor. Orada da güzel iş çıkarıyorlar ama bu seviye için artık bir önemi yok. Kartlar güzel ama gerçekçi bakmakta fayda var.
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    mamad 43 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tam Amd kartı olmuş. Bir şeyler yine tam olmamış.



    Enerji verimliliği bazı incelemelere göre efsane. Nvidia'nın maxwell'le yaptığının bir benzerini yapmış gibi. Ama fikir birliği yok. Bazı siteler Ampere benzeri bir enerji verimliliği var diyor.



    Performans beklenin bir tık altı. 3080'le pek başa çıkamıyor. 6800xt, 3080'in ne kadar gerisindeyse, 6800 de 3070'i o kadar geçiyor. Daha önce de söylediğimiz gibi bunun sebebi, x80 modeli ile x70 modeli arasında daha önce görmediğimiz kadar büyük bir farkın olması.



    Ray tracing tarafı cırt ne yazık ki. Ucuz etin yahnisi diyeceğim, ama kartlar ucuz da değil. Yahni kötü. Tessellation'ın bir benzeri olmuş.



    Dlss tarafında yanıt yok. Nvidia ise oraya abanıyor. 4 yeni oyuna daha ekledi. İkisi oldukça önemli oyunlar. Testlerde dlss hiç hesaba katılmamış ama bu hızla gelişirse dlss baya başat bir teknoloji olacak.



    Kapış kapış gider diyemem çünkü nvidia'nın elinde rt + dlss avantajı ve 3070 gibi ciddi bir kart var. 3080 de ne yazık ki pek etkilenmeyebilir. Ama Amd sağlam 1-2 sürücü sunup kartların seviyesini yükseltirse, o zaman güç tüketimleri ve 16 gb bellekleriyle gayet güzel seçenekler haline gelir.



    Amd'den yıllardır gördüğümüz saçma kartlara benzemiyorlar. Gayet alınabilirler. Ancak Nvidia'nın elindeki avantajlara tam manasıyla karşılık vermesi gerekiyor Amd'nin. Çünkü fiyat olarak Nvidia'daki kartlardan ucuz değiller.
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    Musty3535123 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    güzel, artık bizi ilgilendiren 6500-6600-6700 ler gelse :D
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    JourneyToTheWest 50 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Başlarım rtx'ine. İki tane saçma sapan yansıma-ışıklandırma göreceğim diye oturmamış teknolojiyle onca fps'yi düşürmenin alemi yok.Aradan seneler geçer donanımlar iyice güçlenir teknoloji iyice yerine oturur sonra kullanılır.

    Quake 2 rtx dışında adam akıllı kullanan yok ya da ben görmedim.20 küsür senelik oyunda o teknoloji tam anlamıyla çalışıp bu kadar fps öldürüyorsa ben yerim böyle teknolojiyi.Diğer oyunlarda süreyya hanımın muhteşem değişimi misali görseller için onca fps'yi öldürmenin alemi yoktur.
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    osidimenia (osman ajdarto) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sayın editör kardeşim haber olarak bulamadım 5500xt gibi 1080p için 6000 serisinde böyle bir kart çıkartılacakmı bilgin varmı?
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    sething (sething ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2.ci rx 480 rezaleti gerceklesmemesi iyi olfu.

    Stok sorun olmayip az indirim gerceklesirse bu kartlar cok can yakar..
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    En düşüğü bile 16gb yav helal. Nvidia hala 3070'e bile 8gb çıkartıyor. Sonra 4K diyor. Madem 8gb 4K'da darboğaz yaratıyor o zaman sen kartına 4K kartı değil diyorsun.
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rtx performansı vermesi gerekeni veremedi ama yinede sonunda nvidia ile rekabet edebilmeleri iyi. DLSS e de düzgün bi cevap vermeleri lazım yoksa işleri zor.
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    Lonestalker 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne güzel karta bak... alsam takamam makineye ellerim titrer kayar düşer kırılır fanı bir yeri..
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    801 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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