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    Rembrandt'ın otoportresi 15 milyon Dolar'a alıcı bulacak

    Rembrandt'a ait otoportre niteliği taşıyan eser Sotheby's müzeyede evinde satışa sunulacak. 1632 tarihli tablonun türünün 2 örnek otoportesinden biri olduğu belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Dünyaca ünlü müzayede şirketleri Temmuz ayında gerçekleştirilecek sergiler için ürünlerini hazırlamaya başlamışken oldukça ses getirecek bir tablonun da müzayedelerde yer alacağı açıklandı.

    Rembrandt'a ait otoportre niteliği taşıyan eser Sotheby's müzeyede evinde satışa sunulacak. Diğer ünlü ressamların ve usta sanatçıların eserlerinin de satışa sunulacağı müzayedede Rembrandt'ın eserinin yaklaşık olarak 12 ila 20 milyon Dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

    Rembrandt Harmenzoon van Rijn

    Rembrandt'ın otoportresi 15 milyon Dolar'a alıcı bulacak
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    Yaklaşık olarak 8 x 6 inç boyutlarında olan tablo ressamın 26 yaşını temsil etmekle birlikte tablonun 1630'lu yıllarda ressamın Amsterdam'da yaşadığı dönemde yapıldığı düşünülüyor. Resme dikkatli bakıldığında ressamın o dönemki üst ve zengin sınıfa ait insanların kullandığı ve bir nevi statü sembolü olan beyaz yaka ve siyah keçe şapka taktığı görünüyor.

    1632 tarihli tablonun türünün 2 örnek otoportesinden biri olduğu belirtiliyor. Ayrıca tablo dünyanın farklı yerlerinde Amsterdam'daki Rijksmuseum ve Londra'daki London's National Gallery gibi kurumlarda farklı zaman dilimlerinde sergilendi.

    Ayrıca Bkz. "Hieronymus Bosch : Dünyevi Zevkler Bahçesi 515 yaşında"

    Rembrandt'ın 22 ila 63 yaşları arasında yapılmış 80 adet otoportresi bulunuyor ancak piyasada sergide satışa sunulan tablonun karşılaştırılabileceği 2 örnek bulunuyor. Örneklerden biri New York'ta Leiden koleksiyonunda bulunuyor, diğeri ise İskoçya Ulusal Galerisi'nde yer alıyor, bu durum da satışa sunulacak eseri bir hayli değerli kılıyor.

    Sanatçının bazı bilindik eserlerine galeriden erişebilirsiniz.



    https://www.artnews.com/art-news/market/rembrandt-self-portrait-sothebys-cross-category-1202690175/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fhrstw 2 sa.
    Beyaz yaka tabirinin orijini belki budur. Bakmak lazım tabi.
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