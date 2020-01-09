Renault Clio ve Captur'un hibrit versiyonları Brüksel'de

Brüksel Otomobil Fuarı, 10 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında 98. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Fransız üretici Renault, söz konusu fuarda Clio ve Captur’un E-Tech adı verilen hibrit versiyonlarını görücüye çıkaracak.
İki modelin hibrit versiyonunda da E-Tech rozeti bulunmasına rağmen sistemleri birbirinden farklı. Renault Clio’da klasik hibrit olarak da adlandırılan bir sistem kullanılırken, Renault Captur’da plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit bulunuyor. Plug-in hibrit sistemin diğerine göre başlıca farklarını şarj edilmesi, daha güçlü elektrik motoru ve daha büyük batarya olarak sıralayabiliriz.
Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid’de 9.8 kWh (400V) batarya paketi, iki elektrik motoru ve yeni nesil 1.6 litre dört silindirli benzinli motor bulunuyor. Bu kombinasyonun hibrit motorlu Captur’a sağladığı toplam güç 160 beygir. Ayrıca, hibrit araçlara özel geliştirilen ve F1 esintileri taşıyan otomatik şanzıman da Captur E-Tech Plug-in Hybrid’in aktarma organları arasında.İlginizi Çekebilir Makyajlı Mercedes-Benz E Serisi'nden yeni detaylar geldi
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Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid’de Multi Sense adı verilen farklı sürüş modları bulunuyor. “Pure” adı verilen mod Captur’un sadece elektrikli motorlarla ilerlemesini sağlıyor. Captur bu moddayken maksimum 135 km/s hıza sahip oluyor ve karma kullanımda 50 km, şehir içi kullanımda 65 km menzil sunuyor. Bunun yanı sıra elektrik motorları ve benzinli motorun birlikte çalıştığı “Sport” modu ve elektrik motorlarını ikinci plana alıp benzinli üniteye öncelik veren “E-Save” modu da bulunuyor.
Renault Clio E-Tech Hybrid modelinde de şarj edilebilir olmamakla birlikte benzer bir sistem mevcut. Yine iki elektrik motoru ve 1.6 litre dört silindirli benzinli motorun kullanıldığı araçta daha Captur’dakinden daha küçük, 1.2 kWh (230V) batarya paketine yer verilmiş. Ayrıca söz konusu motorların ürettiği toplam güç de 140 beygire düşmüş. Rejeneratif frenleme sistemi ve yavaşlarken bataryayı doldurma gibi özelliklere sahip Clio E-Tech Hybrid’in şehir içi yolculuğun yüzde 80’inde elektrikli modda çalıştığı, bu sebeple içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla yüzde 40 daha ekonomik olduğu belirtiliyor.
Renault’un geliştirdiği E-Tech hibrit araçlar birincil olarak elektrik motoru ile hareket ediyor. Bu da özellikle ilk kalkışlarda yüksek torka sahip elektrik motorundan faydalanılmasını sağlıyor. Fransız üreticinin elektriklendireceği sıradaki modelin Megane E-Tech Plug-in Hybrid olduğu belirtiliyor.
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Benzinli motor gücünü tekerleklere 4 vites üzerinden aktarıyor. Burada dog-box denilen debrajsız bir şanzıman kullanılmış. Elektrik motoru ise tek vites üzerinden güç aktarıyor.
Benzin moturu devreye gireceği zaman bir başka elektrik motoru (ki bu elektrik motoru aynı zamanda marş motorudur) şaft hızlarını eşitlemek için devreye giriyor. Burayı şöyle düşünün, araç 60km/h hızla gidiyor ve benzin motoru devreye girecek diyelim; ikinci elektrikli motor (ana elektrikli motor değil, marş motoru olan), benzin motorunu çalıştırıp devrini ayarlıyor ve dog-box şanzıman üzerinden (o an 1. veya 2. vites mekatronik sistemle ayarlanmış olmalı) tekerleklere güç aktarılıyor. Dog-box şanzıman yüzünden sarsıntı ve mekanik hasar olmasın diye devir eşleştirmesi yapılıyor.
Tahmin ediyorum ki, siz viteslere müdahale edemiyorsunuz. Vitesler, mekatronik ve marş moturunun senkronizasyon becerisiyle birlikte debrajsız olarak geçiyor.
Debraj olmadığı için araç ilk kalkışları sadece elektrik motoruyla yapıyor. Geri vites yok, elektrik motoru ters dönerek aracı geri götürüyor, elbette elektronik olarak hız limitli.
Diğer hibritlerde olduğu gibi su pompası, yağ pompası, klima pompası gibi ekipmanlar elektrikle çalışıyor; yani benzin motorunda kayış-kasnak grubu bulunmuyor.
Benzin motoru silindir başına 2 adet valf (yani toplamda 8 valf) içeriyor ve gelişmiş bir valf zamanlamasına sahip değil, çünkü zaten motor en ideal tork devir aralığında çalışıyor. Renault'un iddiasına göre Clio e-Tech, segmentindeki en ucuz hibrit araç olacakmış. Benzin motorundaki nispeten düşük teknoloji ve düşük maliyet bu iddiayı destekler nitelikte.
Renault e-Tech, Toyota Hybrid Synergy Drive sistemine göre içten yanmalı motor teknolojisi ve aktarma organı rijitliği açısından sanki birkaç çıt geride gibi, ama sürüş keyfi açısından daha iyidir diye düşünüyorum.
Düzeltme : Clio e-Tech'in WLTP yakıt tüketimi 4.3lt/100km olarak belirtilmiş.
Debrajsız bir şanzıman kullanılacağını biliyorum.
2020 Toyota Yaris Hybrid'e rakip olabilir mi bilmiyorum ama fiyat konusunda rekabet olması iyidir.
Sizin yaptığınız habere göre Captur Hybrid, Clio ise MildHybrid.
1.2kWh'lik batarya nedir?