Renault Clio ve Captur'un hibrit versiyonları Brüksel'de

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Brüksel Otomobil Fuarı, 10 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında 98. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. Fransız üretici Renault, söz konusu fuarda Clio ve Captur’un E-Tech adı verilen hibrit versiyonlarını görücüye çıkaracak.

İki modelin hibrit versiyonunda da E-Tech rozeti bulunmasına rağmen sistemleri birbirinden farklı. Renault Clio’da klasik hibrit olarak da adlandırılan bir sistem kullanılırken, Renault Captur’da plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit bulunuyor. Plug-in hibrit sistemin diğerine göre başlıca farklarını şarj edilmesi, daha güçlü elektrik motoru ve daha büyük batarya olarak sıralayabiliriz.

Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid’de 9.8 kWh (400V) batarya paketi, iki elektrik motoru ve yeni nesil 1.6 litre dört silindirli benzinli motor bulunuyor. Bu kombinasyonun hibrit motorlu Captur’a sağladığı toplam güç 160 beygir. Ayrıca, hibrit araçlara özel geliştirilen ve F1 esintileri taşıyan otomatik şanzıman da Captur E-Tech Plug-in Hybrid’in aktarma organları arasında.

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Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid’de Multi Sense adı verilen farklı sürüş modları bulunuyor. “Pure” adı verilen mod Captur’un sadece elektrikli motorlarla ilerlemesini sağlıyor. Captur bu moddayken maksimum 135 km/s hıza sahip oluyor ve karma kullanımda 50 km, şehir içi kullanımda 65 km menzil sunuyor. Bunun yanı sıra elektrik motorları ve benzinli motorun birlikte çalıştığı “Sport” modu ve elektrik motorlarını ikinci plana alıp benzinli üniteye öncelik veren “E-Save” modu da bulunuyor.

Renault Clio E-Tech Hybrid modelinde de şarj edilebilir olmamakla birlikte benzer bir sistem mevcut. Yine iki elektrik motoru ve 1.6 litre dört silindirli benzinli motorun kullanıldığı araçta daha Captur’dakinden daha küçük, 1.2 kWh (230V) batarya paketine yer verilmiş. Ayrıca söz konusu motorların ürettiği toplam güç de 140 beygire düşmüş. Rejeneratif frenleme sistemi ve yavaşlarken bataryayı doldurma gibi özelliklere sahip Clio E-Tech Hybrid’in şehir içi yolculuğun yüzde 80’inde elektrikli modda çalıştığı, bu sebeple içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla yüzde 40 daha ekonomik olduğu belirtiliyor.

Renault’un geliştirdiği E-Tech hibrit araçlar birincil olarak elektrik motoru ile hareket ediyor. Bu da özellikle ilk kalkışlarda yüksek torka sahip elektrik motorundan faydalanılmasını sağlıyor. Fransız üreticinin elektriklendireceği sıradaki modelin Megane E-Tech Plug-in Hybrid olduğu belirtiliyor.

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