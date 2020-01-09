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    İşte 2019 yılının sınıfında en güvenli otomobilleri

    Euro NCAP, 2019 yılında çarpışma testlerine konuk olan toplam 55 model arasından en iyileri belirledi. Süpermini, küçük aile, büyük aile, küçük SUV ve büyük SUV sınıfının birincileri haberimizde:
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İşte 2019 yılının sınıfında en güvenli otomobilleri

    Euro NCAP’in çarpışma testlerine 2019 yılında 55 yeni model konuk oldu. Bunlardan 41 tanesi güvenlik testlerinden beş yıldız almayı başardı. Peki Euro NCAP’e göre 2019 yılının sınıfında en güvenli otomobilleri hangileri?

    Sınıfının en iyilerini okumaya başlamadan, Euro NCAP’in en iyileri tanımlamak için yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik desteği kategorilerinin her birinde elde edilen skorların ağırlıklı toplamına göre hesaplama yaptığını belirtelim. Söz konusu hesaplamalar sadece standart güvenlik ekipmanları dikkate alınarak yapılmış.

    Euro NCAP’in açıkladığı listeye göre, “Süpermini” olarak adlandırılan kompakt sınıfın en tepesinde Renault Clio ve Audi A1’i görüyoruz. Üçüncülük koltuğuna ise bu sınıfta değerlendirilen Ford Puma oturmuş. Yine bu sınıfta yer alan ve yüksek puanlar toplayan Volkswagen Golf’ün ilk üçte yer alamadığını görüyoruz. Peugeot 208 ve Opel Corsa ise standart güvenlik ekipmanlarıyla dört yıldızda kalmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Avusturyalı mühendis, Tesla Model 3'e benzinli motor taktı"

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    Küçük aile otomobili sınıfına dahil edilen otomobillerin arasında ipi göğüsleyen taraf Mercedes-Benz CLA olmuş. CLA, dört kategorinin üçünden yüzde 90’ın üzerinde başarı elde etmişti. Yetişkin yolcu korumasından yüzde 98 gibi etkileyici bir puan alan Mazda 3 ise, buna rağmen diğer kategorilerde CLA’dan düşük puan alarak rakibinin gerisinde kalmış ve ikinciliğe yerleşmiş.

    Büyük aile otomobili sınıfında 2019 yılında sadece dört model test edildi: Ford Mondeo, Skoda Octavia, BMW 3 Serisi ve Tesla Model 3. Bu sınıfta ilk sıranın Model 3 ve BMW 3 Serisi tarafından paylaşıldığını görüyoruz. Zira BMW 3 Serisi yaya güvenliğinden, Model 3 ise güvenlik desteği kategorisinden yüksek puanlar alarak farkını göstermişti. Üçüncülük ise Skoda Octavia’ya verilmiş.

    Büyük SUV sınıfında, güvenlik derecelendirmelerine geçtiğimiz yıl dahil edilen Tesla Model X’in açık ara liderliğini görüyoruz. Model X, özellikle yetişkin yolcu ve güvenlik desteği kategorilerden aldığı yüksek puanlarla arayı açmıştı. Seat Tarraco ise Mercedes-Benz GLE ve Audi Q8 gibi iddialı rakipleri geride bırakarak sınıfının en güvenli ikinci aracı seçilmiş.

    2019 yılında pek çok yeni modelin test edildiği küçük SUV sınıfının kazananı ise Subaru Forester olmuş. İkincilik ise Mazda CX-30 ve Volkswagen T-Cross arasında paylaştırılmış.  

    Sınıfı Birinci İkinci
    Süpermini Renault Clio & Audi A1 Ford Puma
    Küçük Aile Mercedes-Benz CLA Mazda 3
    Büyük Aile Tesla Model 3 & BMW 3 Serisi Skoda Octavia
    Büyük SUV Tesla Model X Seat Tarraco
    Küçük SUV Subaru Forester Mazda CX-30 & VW T-Cross

    Aşağıdaki galeride 2019'da sınıfının en iyisi seçilen otomobillerin elde ettiği skorları görebilirsiniz:



    https://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/s%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1n%C4%B1n-en-%C4%B0yisi/2019/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf. en beğenilen
    SüphanAllah.Octavia'nın segmenti değişmiş dostlar, koşun.
    2 Yanıt Yanıtla +17
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    texjrwillerjr 1 hf.
    teneke clio diyenlere güzel kapak olmuş
    2 Yanıt Yanıtla +11
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    zed 1 hf.
    Volvo hala iyi, rakipleri yetişti hatta bazıları geçtiler hepsi bu.

    Subaru ve Mazda'ya helal olsun. Güvenlik konusunda en istikrarlı markalar bildiğim kadarıyla.
    Volvo hala iyi, rakipleri yetişti hatta bazıları geçtiler hepsi bu. [resim] Subaru ve Mazda'ya helal olsun. Güvenlik konusunda en istikrarlı markalar bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    DH Misafiri 1 hf.
    Volvo yeni model cikarmadigi icin yok. Listede olsa ilk 3 te gorurduk zaten.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Helal olsun Tesla'ya. Daha dünkü Tesla dünyanın en önde gelen prestijli ve saygın markalarını yine geride bırakmayı başarmış. Renault Clio yine kendine teneke diyen çöp diyenlere güzel kapak yapmış ya. Clio'ya da ayrıca helal olsun..
    Yanıtla +3
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    Portraitclub 1 hf.
    Düz duvara arabayı 60,70 km hızla vuruyorlar. Yap hızı 120,200 km arası bakalım ne kadar güvenli. Bisikleti 50km hızla sürüyor insanlar biraz gerçekçi olmak lazım.
    3 Yanıt Yanıtla +2
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    BekirARSLAN 1 hf. Portraitclub
    Dostum araçlar kolay kolay yüksek hızlarda çarpışmaları çok nadirdir oda zaten ölümle sonuçlanır. 64 km hızda bile param parça olan araç 120 km hızda bütünlüğü kalmaz 200 de hızda artık atomlarına ayrılır. Kaza hızlarının ortalaması zira çok düşüktür... Reaksiyon verip frene basıldığı için çoğu büyük diye nitelendirilen kazalar 60 ile 70 km nin üzerinde değildir.



    Şehiriçi hızlara göre test her zaman iyidir zira uzun yolda 100 km üzerinde frene dahi basmadan kafadan kazaya karışırsan kurtulman mucize olur. Araç parçalanmasa bile vücuduna gelen şok dalgası kemiklerini un ufak eder.

    youtube.com/...
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    sml_akyz 1 hf. Portraitclub
    62 km hızla test edilmesinin sebebi, sen 120km hızla giderken kaza yapacağını anladığın an frenlere basıp aracı yavaşlatmaya çalışıyorsun. Duramasan bile hızın 120km den aşağıya iniyor, zamanında araştırmışlar ve kazaların bir çoğu 62 km civarında hızlarla yapıldığı ortaya çıkmış. Ondan dolayı testler bu hızlarda yapılıyor.
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    fduz 1 hf. Portraitclub
    Zaten hayvanlar için yapmıyorlar testi. Normal insanlara göre ayarlı
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    Spavdez 1 hf.
    Ncap testlerini premium bakis acisiyla yargilayanlarin hayalle gercek arasindaki cizgiyi ne denli sasirdigi ortada. Bence ncap testlerine camur atacaginiza gidin ust segment araclara verdiginiz paranin degip degmedigini bir dusunun.
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    texjrwillerjr 1 hf.
    teneke clio diyenlere güzel kapak olmuş
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    rabitelli 1 hf. texjrwillerjr
    İyi de teneke olan zümbül.
    yıllarca clio symbol diye satmadılar mı bu daçya bozmasını.?
    sonradan şimdiki clio ile ayrmak için sadece symbol oldu, ama selpak ya da nescafe gibi clio yapıştı üstüne.

    ve evet, zümbül tenekedir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    cabriyo 1 hf.
    güvenlik testleri bence yetersiz. yol tutuş kapasitesini de test kriteri olarak incelemeliler. öncelikle kaza yaptırmayan araba olmalı. sadece kaza yapınca ne olduğunu inceliyorlar. mesela takla atmaya ne kadar yatkın, bunun puanıda olmalı. sadece çaptıktan sonra en güvenli oluyor bu test ile. genel anlamda en güvenliyi gösteren test değil bu test.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    peevish1 1 hf. cabriyo
    Bazı söylediklerine katılıyorum bazıları ise yetersiz bilgi ile söylendiği için pek doğru olmamış gibi geldi. Evet otonom araçlar ile kaza yapmayan araçlar hedefleniyor ki bu olduğunda ulaşım çok çok daha ucuz ve güvenli olacak. Kaza testlerinde mesela niye takla durumunu incelemiyorlar, çünkü kazaların yüzde 95 gibi büyük çoğunluğunda araçlar takla atmıyor. Zaten trafikte takla atacak kadar hızlı araç kullanılması da doğru değil. Yarış arabalarında görmüşsündür, içlerinde takla barları olur. Ve bunların kapılarını açıp binmek bile ne kadar zahmetli olur. Ayrıca bu barların araca katacağı ağırlık ve maliyette cabası. Şu bu kaza testlerini kaza senaryolarının büyük çoğunluğuna göre yapıyorlar. Yoksa çarptıktan sonra asla zarar görmeyeceğin arabalar da yapılabilir ama 8 ton olur, deposu 4-5 bin TL'ye dolar, içine zor binip inersin. Ve sen hız yapıp kırk yılın başı kaza yapacaksın diye en ucuz araba atıyorum 1 milyon TL olur. Özetle aracını takla atacak kadar hızlı sürme, şimdiki araçlar seni içinden sağ çıkarak kadar zaten güvenliler.
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    obsesoz 1 hf. nikony
    Golf sıralamaya girmemiş..vag diye teselli olunabilir..vw ciler dedim ayrıca vag demedim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Ömer1235 1 hf. yeni yorumcu obsesoz
    tr.link/...
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    obsesoz 1 hf.
    Vw ciler ağlıyordu..
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    nikony 1 hf. obsesoz
    2vag 1bmw neden ağlasınlarki
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    erkanberk 1 hf.
    Süpermini sınıfında Renault Clio vallah şaşırmışam.
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    cabriyo 1 hf. erkanberk
    bu testlerden nasıl yüksek puan alınacağını çözmüş olmalılar.
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    haberelectro 1 hf.
    Small Overlapçılar geldi mi bakmadım
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