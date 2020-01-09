İşte 2019 yılının sınıfında en güvenli otomobilleri

Euro NCAP’in çarpışma testlerine 2019 yılında 55 yeni model konuk oldu. Bunlardan 41 tanesi güvenlik testlerinden beş yıldız almayı başardı. Peki Euro NCAP’e göre 2019 yılının sınıfında en güvenli otomobilleri hangileri?

Sınıfının en iyilerini okumaya başlamadan, Euro NCAP’in en iyileri tanımlamak için yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya ve güvenlik desteği kategorilerinin her birinde elde edilen skorların ağırlıklı toplamına göre hesaplama yaptığını belirtelim. Söz konusu hesaplamalar sadece standart güvenlik ekipmanları dikkate alınarak yapılmış.

Euro NCAP’in açıkladığı listeye göre, “Süpermini” olarak adlandırılan kompakt sınıfın en tepesinde Renault Clio ve Audi A1’i görüyoruz. Üçüncülük koltuğuna ise bu sınıfta değerlendirilen Ford Puma oturmuş. Yine bu sınıfta yer alan ve yüksek puanlar toplayan Volkswagen Golf’ün ilk üçte yer alamadığını görüyoruz. Peugeot 208 ve Opel Corsa ise standart güvenlik ekipmanlarıyla dört yıldızda kalmıştı.

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Küçük aile otomobili sınıfına dahil edilen otomobillerin arasında ipi göğüsleyen taraf Mercedes-Benz CLA olmuş. CLA, dört kategorinin üçünden yüzde 90’ın üzerinde başarı elde etmişti. Yetişkin yolcu korumasından yüzde 98 gibi etkileyici bir puan alan Mazda 3 ise, buna rağmen diğer kategorilerde CLA’dan düşük puan alarak rakibinin gerisinde kalmış ve ikinciliğe yerleşmiş.

Büyük aile otomobili sınıfında 2019 yılında sadece dört model test edildi: Ford Mondeo, Skoda Octavia, BMW 3 Serisi ve Tesla Model 3. Bu sınıfta ilk sıranın Model 3 ve BMW 3 Serisi tarafından paylaşıldığını görüyoruz. Zira BMW 3 Serisi yaya güvenliğinden, Model 3 ise güvenlik desteği kategorisinden yüksek puanlar alarak farkını göstermişti. Üçüncülük ise Skoda Octavia’ya verilmiş.

Büyük SUV sınıfında, güvenlik derecelendirmelerine geçtiğimiz yıl dahil edilen Tesla Model X’in açık ara liderliğini görüyoruz. Model X, özellikle yetişkin yolcu ve güvenlik desteği kategorilerden aldığı yüksek puanlarla arayı açmıştı. Seat Tarraco ise Mercedes-Benz GLE ve Audi Q8 gibi iddialı rakipleri geride bırakarak sınıfının en güvenli ikinci aracı seçilmiş.

2019 yılında pek çok yeni modelin test edildiği küçük SUV sınıfının kazananı ise Subaru Forester olmuş. İkincilik ise Mazda CX-30 ve Volkswagen T-Cross arasında paylaştırılmış.

Sınıfı Birinci İkinci Süpermini Renault Clio & Audi A1 Ford Puma Küçük Aile Mercedes-Benz CLA Mazda 3 Büyük Aile Tesla Model 3 & BMW 3 Serisi Skoda Octavia Büyük SUV Tesla Model X Seat Tarraco Küçük SUV Subaru Forester Mazda CX-30 & VW T-Cross

Aşağıdaki galeride 2019'da sınıfının en iyisi seçilen otomobillerin elde ettiği skorları görebilirsiniz:

https://www.euroncap.com/tr/derecelendirmeler-ve-oedueller/s%C4%B1n%C4%B1f%C4%B1n%C4%B1n-en-%C4%B0yisi/2019/

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