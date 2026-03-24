    Renault, elektrikli Scenic ve Rafale'i İspanya'da üretecek

    Renault, Palencia fabrikasında iki elektrikli ve bir menzil uzatıcı model üretmeye hazırlanıyor. 2028’de başlayacak üretim, markanın elektrikli araç stratejisinde önemli bir dönüşümü işaret ediyor.

    Renault, elektrikli araç üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirket, İspanya’daki Palencia fabrikasında üç yeni model üretmeyi planlıyor. Bu modeller arasında iki tamamen elektrikli araç ve bir menzil uzatıcı (range-extender) versiyon yer alacak.

    Renault Group İspanya Başkanı Josep María Recasens’in açıkladığı plana göre, üretim süreci sendikalarla yapılacak anlaşmaya bağlı. Halihazırda Renault Austral, Renault Espace ve Renault Rafale gibi modellerin şarj edilebilir hibrit versiyonlarını üreten Palencia tesisi, 2028 itibarıyla elektrikli dönüşümün önemli merkezlerinden biri olacak.

    İspanyol basınına göre burada üretilecek modeller arasında yeni nesil Renault Scenic E-Tech, Rafale’in tamamen elektrikli halefi ve menzil uzatıcıya sahip bir Scenic versiyonu bulunuyor. Bu araçlar, Renault’nun kısa süre önce tanıttığı RGEV Medium 2.0 platformu üzerinde yükselecek.

    800 volt mimariye sahip bu yeni platform, B+ ile D segmentleri arasındaki geniş bir ürün gamını destekleyecek şekilde geliştirildi. Sedan, SUV ve MPV gibi farklı gövde tiplerine uyum sağlayabilen yapı, aynı zamanda 2030’a kadar 10 dakikalık ultra hızlı şarj hedefiyle öne çıkıyor. Yeni platformun sunduğu esneklik sayesinde tam elektrikli versiyonlarda 750 km’ye kadar menzil, menzil uzatıcı sistemlerde ise 1.400 km’ye kadar toplam sürüş mesafesi hedefleniyor.

    Renault’nun bu hamlesi, elektrikli araç üretimini Fransa dışına taşıma sürecinin de başlangıcı olacak. Bugüne kadar Douai, Maubeuge ve Ruitz tesislerinden oluşan ElectriCity ağıyla üretim yapan marka, artık daha küresel bir üretim yapısına geçiyor. Nitekim Renault Twingo E-Tech modelinin de Slovenya’da üretilmesi planlanıyor.

