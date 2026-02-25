Renault'dan yeni nesil lityum-metal bataryalar için önemli iş birliği

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Renault’nun elektrikli araç iştiraki Ampere, katı hal benzeri yeni nesil lityum-metal bataryaların geliştirilmesi için İspanyol girişim Basquevolt ile iş birliği anlaşması imzaladı. Amaç, gelecekteki elektrikli Renault modellerinde kullanılabilecek yüksek enerji yoğunluklu hücreleri hızla geliştirmek ve doğrulamak.

Ortaklık kapsamında elektrikli araçlar için numune hücreler geliştirilecek. Bu aşama, teknolojinin henüz erken prototip seviyesinde olduğunu gösteriyor. Yani seri üretime hazır bir batarya söz konusu değil. Performans ve dayanıklılık testleriyle en uygun çözümün belirlenmesi hedefleniyor.

Daha yüksek enerji yoğunluğu, daha düşük üretim maliyeti

Tam Boyutta Gör Renault Grubu’na göre Basquevolt’un lityum-metal teknolojisi, hem yüksek enerji yoğunluğu hem de daha düşük üretim maliyeti vadediyor. Şirket, polimer elektrolit sayesinde hücre üretim sürecinin daha basit ve verimli olacağını belirtiyor. Bu yaklaşımın, gigafactory yatırımlarında GWh başına yaklaşık yüzde 30 daha düşük sermaye ihtiyacı ve kWh başına yüzde 30 daha az enerji tüketimi sağlayabileceği ifade ediliyor.

Teknoloji, araç tarafında da önemli avantajlar sunabilir. Polimer elektrolit ile gelişmiş anot yapısının birleşimi sayesinde daha kompakt ve hafif batarya paketleri, daha iyi ısıl kararlılık ve hızlı şarj imkânı hedefleniyor. Basquevolt’un daha önce paylaştığı verilere göre çok katmanlı hücrelerde 450 Wh/kg seviyesinde enerji yoğunluğuna ulaşılabildiği belirtiliyor. Bu değer, günümüz lityum-iyon bataryalarının oldukça üzerinde.

En önemli handikap: Dayanıklılık

Tam Boyutta Gör Ancak lityum-metal bataryaların önündeki en büyük engel hâlâ dayanıklılık. Bu tip hücrelerde şarj döngüsü ömrü genellikle düşük kalıyor. Sorunun temelinde, anot üzerinde oluşan ve “dendrit” adı verilen metalik lityum birikintileri yer alıyor. Bu yapılar zamanla hücre içinde kısa devre riskine yol açabiliyor. Ampere ve Basquevolt’un bu sorunu nasıl çözeceğine dair teknik detay henüz paylaşılmadı.

Basquevolt CEO’su Pablo Fernández, Ampere ile yeni aşamaya geçmenin teknolojiyi seri üretime yaklaştırdığını söylerken; Ampere cephesinde ise hedefin gerçek otomotiv koşullarında performansı doğrulamak ve yeni nesil bataryalara geçişi hızlandırmak olduğu vurgulanıyor.

