Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Renault'dan yeni nesil lityum-metal bataryalar için önemli iş birliği

    Renault’un elektrikli araç iştiraki Ampere, Basquevolt ile iş birliği yaparak geleceğin lityum-metal bataryalarını geliştirecek. Amaç; yüksek enerji yoğunluğu ve daha verimli üretim.

    Renault’nun elektrikli araç iştiraki Ampere, katı hal benzeri yeni nesil lityum-metal bataryaların geliştirilmesi için İspanyol girişim Basquevolt ile iş birliği anlaşması imzaladı. Amaç, gelecekteki elektrikli Renault modellerinde kullanılabilecek yüksek enerji yoğunluklu hücreleri hızla geliştirmek ve doğrulamak.

    Ortaklık kapsamında elektrikli araçlar için numune hücreler geliştirilecek. Bu aşama, teknolojinin henüz erken prototip seviyesinde olduğunu gösteriyor. Yani seri üretime hazır bir batarya söz konusu değil. Performans ve dayanıklılık testleriyle en uygun çözümün belirlenmesi hedefleniyor.

    Daha yüksek enerji yoğunluğu, daha düşük üretim maliyeti

    Renault'dan lityum-metal bataryalar için önemli iş birliği Tam Boyutta Gör
    Renault Grubu’na göre Basquevolt’un lityum-metal teknolojisi, hem yüksek enerji yoğunluğu hem de daha düşük üretim maliyeti vadediyor. Şirket, polimer elektrolit sayesinde hücre üretim sürecinin daha basit ve verimli olacağını belirtiyor. Bu yaklaşımın, gigafactory yatırımlarında GWh başına yaklaşık yüzde 30 daha düşük sermaye ihtiyacı ve kWh başına yüzde 30 daha az enerji tüketimi sağlayabileceği ifade ediliyor.

    Teknoloji, araç tarafında da önemli avantajlar sunabilir. Polimer elektrolit ile gelişmiş anot yapısının birleşimi sayesinde daha kompakt ve hafif batarya paketleri, daha iyi ısıl kararlılık ve hızlı şarj imkânı hedefleniyor. Basquevolt’un daha önce paylaştığı verilere göre çok katmanlı hücrelerde 450 Wh/kg seviyesinde enerji yoğunluğuna ulaşılabildiği belirtiliyor. Bu değer, günümüz lityum-iyon bataryalarının oldukça üzerinde.

    En önemli handikap: Dayanıklılık

    Renault'dan lityum-metal bataryalar için önemli iş birliği Tam Boyutta Gör
    Ancak lityum-metal bataryaların önündeki en büyük engel hâlâ dayanıklılık. Bu tip hücrelerde şarj döngüsü ömrü genellikle düşük kalıyor. Sorunun temelinde, anot üzerinde oluşan ve “dendrit” adı verilen metalik lityum birikintileri yer alıyor. Bu yapılar zamanla hücre içinde kısa devre riskine yol açabiliyor. Ampere ve Basquevolt’un bu sorunu nasıl çözeceğine dair teknik detay henüz paylaşılmadı.

    Basquevolt CEO’su Pablo Fernández, Ampere ile yeni aşamaya geçmenin teknolojiyi seri üretime yaklaştırdığını söylerken; Ampere cephesinde ise hedefin gerçek otomotiv koşullarında performansı doğrulamak ve yeni nesil bataryalara geçişi hızlandırmak olduğu vurgulanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor kompresyon testi fiyatı kolun üstüne yatmak ağrı nasıl geçer a101 çalışan yorumları motor yağ yakması tamiri fiyatı continental kış lastiği yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro
    Apple MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum