Renault'dan yeni nesil lityum-metal bataryalar için önemli iş birliği

Renault’nun elektrikli araç iştiraki Ampere, katı hal benzeri yeni nesil lityum-metal bataryaların geliştirilmesi için İspanyol girişim Basquevolt ile iş birliği anlaşması imzaladı. Amaç, gelecekteki elektrikli Renault modellerinde kullanılabilecek yüksek enerji yoğunluklu hücreleri hızla geliştirmek ve doğrulamak.
Ortaklık kapsamında elektrikli araçlar için numune hücreler geliştirilecek. Bu aşama, teknolojinin henüz erken prototip seviyesinde olduğunu gösteriyor. Yani seri üretime hazır bir batarya söz konusu değil. Performans ve dayanıklılık testleriyle en uygun çözümün belirlenmesi hedefleniyor.
Daha yüksek enerji yoğunluğu, daha düşük üretim maliyeti
Teknoloji, araç tarafında da önemli avantajlar sunabilir. Polimer elektrolit ile gelişmiş anot yapısının birleşimi sayesinde daha kompakt ve hafif batarya paketleri, daha iyi ısıl kararlılık ve hızlı şarj imkânı hedefleniyor. Basquevolt’un daha önce paylaştığı verilere göre çok katmanlı hücrelerde 450 Wh/kg seviyesinde enerji yoğunluğuna ulaşılabildiği belirtiliyor. Bu değer, günümüz lityum-iyon bataryalarının oldukça üzerinde.
En önemli handikap: Dayanıklılık
Basquevolt CEO’su Pablo Fernández, Ampere ile yeni aşamaya geçmenin teknolojiyi seri üretime yaklaştırdığını söylerken; Ampere cephesinde ise hedefin gerçek otomotiv koşullarında performansı doğrulamak ve yeni nesil bataryalara geçişi hızlandırmak olduğu vurgulanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: