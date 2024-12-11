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    Elektrikli araç batarya fiyatları bu sene rekor seviyede düştü

    BloombergNEF'in yeni raporuna göre, lityum iyon pil fiyatları 2017'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirerek 2024 yılında 115 dolar/kWh'e geriledi.        
    Elektrikli araç batarya fiyatları bu sene rekor seviyede düştü Tam Boyutta Gör
    BloombergNEF'in yeni raporuna göre, lityum iyon pil fiyatları 2017'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirerek 2024 yılında 115 dolar/kWh'e geriledi. Sadece bir yıl içerisinde fiyatlar %20 oranında düştü.

    Düşüşün sebepleri neler?

    Düşüşe neden olan faktörler arasında, hücre üretim kapasitesi fazlası, ölçek ekonomisi, düşük metal ve bileşen fiyatları, daha düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) pillerin yaygınlaşması ve elektrikli araç satışlarınını büyümesindeki yavaşlama yer alıyor.

    BNEF, pil üretim kapasitesinin 3,1 TWh'e ulaştığını ve bu kapasitenin 2024'te lityum iyon pillere olan yıllık talebin 2,5 katından fazla olduğunu belirtiyor.

    Bölgesel bazda bakıldığında, ortalama batarya paketi fiyatları Çin'de 94 dolar/kWh ile en düşük seviyede gerçekleşti. ABD ve Avrupa'daki batarya fiyatları ise sırasıyla %31 ve %48 daha yüksek olarak tespit edildi. BNEF bu durumun sebebini, yüksek üretim maliyetlerinin yanında, pazarların göreceli olarak olgunlaşmamasına ve düşük hacimli üretimlere bağlıyor. 

    BNEF, Çin ile Avrupa ve ABD arasındaki fiyat makasının bu sene açıldığını belirtiyor. Bu durum, Çin'deki fiyat düşüşünün daha belirgin olduğunu gösteriyor. Aşırı üretim ve düşen fiyatlar nedeniyle Çinli üreticilerin enerji depolama gibi alanlara yöneldiği belirtiliyor.

    Çin'de elektrikli ile içten yanmalı araç maliyetleri başa baş hale geldi

    Elektrikli araç batarya fiyatları Çin özelinde ilk defa 100 dolar/kWh'in altına inerken, içten yanmalı araçlar ile elektrikli araç fiyatları başa baş hale geldi.. Diğer pazarlarda hala belirgin maliyet farkı olsa da, önümüzdeki birkaç sene içerisinde bu farkın kapanması bekleniyor.

    BNEF, yakın vadeli görünümüne dayanarak paket fiyatlarının 2025'te 3 dolar/kWh düşmesini bekliyor. İleriye bakıldığında, Ar-Ge yatırımları, üretim sürecindeki iyileştirmeler ve tedarik zinciri boyunca kapasite genişlemesi sayesinde önümüzdeki on yılda daha fazla fiyat düşüşü bekleniyor.

    Ayrıca analistler, silikon ve lityum metal anotlar, katı hal elektrolitleri, yeni katot malzemeleri ve yeni hücre üretim süreçleri gibi teknolojilerin önümüzdeki on yılda daha fazla fiyat düşüşüne olanak sağlayamasını bekliyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

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    turkcell mi türk telekom mu cay motor nedir kedi tırmaladı kanadı kişisel bilgisayarınız görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor trt hariç diğer kanallar çekmiyor

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