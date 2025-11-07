Giriş
    Renault Twingo E-Tech tanıtıldı: 20.000 euronun altında fiyatla satılacak!

    Renault, elektrikli şehir otomobili Twingo E-Tech'i tanıttı. Orijinal 1992 model Renault Twingo'nun çizgilerini koruyan mini otomobil, 20.000 euronun altında fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 

    Renault Twingo E-Tech tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Renault, ilk olarak iki sene önce konsept olarak sergilediği elektrikli şehir otomobili Twingo E-Tech'i tanıttı. Tasarımında 1992 yılına ait orijinal Renault Twingo modelinden izler taşıyan araç, klasik çizgilerin elektrikli gelecekle buluştuğu bir ürün olarak konumlanıyor. 

    Renault, Twingo E-Tech'i 20.000 euronun altında fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylece, uygun fiyatlı Çinli elektrikli araçlara karşı koymayı hedefliyor.

    Renault Twingo E-Tech neler sunuyor?

    Reanult, uygun fiyatı koruyabilemek adına Twingo'da 27,5 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryalara yer veriyor. Bu sayede şirket, batarya maliyetinde yaklaşık %20’lik bir azalma elde ettiğini belirtiyor. Aracın WLTP menzili ise 263 km olarak açıklandı.

    Renault Twingo E-Tech tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Batarya kapasitesinin küçük olması, şarj hızının düşük olmasını da beraberinde geitriyor. Aracın DC hızlı şarj yeteneği maksimum 50 kW, AC şarj desteği ise 11 kW seviyesinde. Renault’ya göre, bu küçük batarya sayesinde %10'dan %80'e şarj 30 dakikada gerçekleşiyor. %10'dan %100'e AC şarj ise yaklaşık 2 saat 35 dakika sürüyor.

    Twingo E-Tech, 80 hp (60 kW) güce ve 175 Nm torka sahip bir elektrik motorundan gücünü alıyor. Bu değerlerle araç 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniye civarında tamamlıyor. Maksimum hızı ise 130 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın ağırlığı ise yaklaşık 1.200 kg.

    Renault Twingo E-Tech tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dış tasarımda orijinal Twingo'nun çizgileri ve yuvarlak tasarımlı farları korunuyor. İç mekanda ise koyu plastik yüzeylerle birlikte, koltuk arası ve kapı panellerinde renkli detaylar yer alıyor. Arka koltuklar bağımsız olarak 17 cm ileri ve geri kayabiliyor; bu sayede istenildiğinde diz mesafesi artırılabiliyor ya da bagaj hacmi genişletilebiliyor. 360 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1000 litreye kadar çıkıyor.

    Üretimi Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında planlanan otomobilin teslimatları 2026'nın başında başlayacak. 

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/11/renaults-163-mile-twingo-ev-is-bug-eyed-bad-news-for-vw/ https://media.renault.com/renault-twingo-e-tech-electric-the-return-of-an-icon-and-a-revolution-in-its-segment
