Renault Twingo E-Tech tanıtıldı: 20.000 euronun altında fiyatla satılacak!

Renault, Twingo E-Tech'i 20.000 euronun altında fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor. Böylece, uygun fiyatlı Çinli elektrikli araçlara karşı koymayı hedefliyor.
Renault Twingo E-Tech neler sunuyor?
Reanult, uygun fiyatı koruyabilemek adına Twingo'da 27,5 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryalara yer veriyor. Bu sayede şirket, batarya maliyetinde yaklaşık %20’lik bir azalma elde ettiğini belirtiyor. Aracın WLTP menzili ise 263 km olarak açıklandı.
Twingo E-Tech, 80 hp (60 kW) güce ve 175 Nm torka sahip bir elektrik motorundan gücünü alıyor. Bu değerlerle araç 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniye civarında tamamlıyor. Maksimum hızı ise 130 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın ağırlığı ise yaklaşık 1.200 kg.
Üretimi Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında planlanan otomobilin teslimatları 2026'nın başında başlayacak.