Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması

Grafik endüstrisinde ortak standart olmayı başaran ve hem yazılım hem hem de donanım adaptasyonu açısından ciddi başarı elde eden DirectX 9 sonrasında aynı başarının tekrarlanamadığı ve ciddi sıkıntılar yaşandığı biliniyor. Windows Vista ile lanse edilen DirectX 10 için geçiş süreci sancılı olmuş ve oyun geliştiricilerinin yeni nesil uygulama ara birimine uyum sağlaması zaman almıştı.

Donanım tarafında GeForce 8800 serisi ile birlikte DirectX 10 destekli yeni nesil ekran kartları 2006 sonu ile birlikte pazara girmiş olsa da kullanıcıların yeni nesil ekran kartlarıyla vaat edilen yenilikleri sınayabileceği DirectX 10 destekli oyunların lanse edilmesi 2007 ortalarını, yaygınlaşmaları ise 2007 sonu ve 2008 başını bulacaktı. DirectX 10 sonrasında Windows Vista Hizmet Paketi 1 ile birlikte DirectX 10.1 API'sı yayımlanmış ve bu sürümde özellikle grafik kalitesine ağırlık verilerek, geliştiricilere imja kalitesi üzerinde daha fazla kontrol olanağı tanınmıştı. Radeon HD 3800 serisi ile birlikte AMD-ATi'nin destek verdiği DirectX 10.1 için adım atan ikinci Chrome 400 serisi ekran kartlarıyla S3 olmuş ve son olarak Nvidia yakın zamanda duyurduğu GeForce 200M serisi mobil GPU'ları ile destek sunmaya başlamıştı.

Sırasıyla DirectX 9 ve DirectX 10 modlarından alınan ekran görüntüleri.

DirectX 9, DirectX 10 ve DirectX 10.1 arasındaki performans ve görsel kalite tartışmalarına önümüzdeki günlerde Windows 7 ile birlikte DirectX 11'in de katılacak olması tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. Hem yazılım hem de donanım tarafında yaşanan kargaşa özellikle konsolların işine yaramış ve sabit donanım anlayışı ile uygulama geliştiricilere dengeli bir platform sunan konsollar, hardcore olarak tabir edilen sıkı oyuncuların daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştı.

Tabii politik tartışmaları da unutmamak gerekiyor. Zira sektör devi firmalar tarafından hazırlanan ve yer yer farklı teknolojilere sahip olan grafik işlem birimlerinin sunduğu avantajlardan faydalanmak isteyen oyun geliştiricileri veya stüdyoların üreticilerle olan ilişkisi oyunlar için belirleyici etken olabilir. Hatırlanacağı üzere 2008 yılında Assassin's Creed tartışması patlak vermiş, aslında Directx 10.1 desteği sunan dolayısıyla Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarıyla avantaj yaratacağı düşünülen oyunda DirectX 10.1 desteği kaldırılması ibreyi ve Ubisoft ve Nvidia'ya çevirmiş, "The Way Its Meant to Be Played - TWIMTBP" programı kapsamında sponsorluk ilişkisi olan Nvidia'nın DirectX 10.1 desteğini kaldırttığı iddia edilmişti.

Sırasıyla DirectX 9 ve DirectX 10 modlarından alınan ekran görüntüleri

DirectX 10 ile başlayan yeni dönemde günümüze kadar yaşanan bazı önemli olayları bir kez daha hatırlatmak istedik çünkü DirectX 11 arefesinde benzer tartışmaların bir kez daha gündeme gelmesi beklenirken, Xbox 360 ve PlayStation 3 için geçtiğimiz aylarda lanse edilen, PC versiyonununun ise 18 Eylül'de tanıtılacağı Capcom tarafından resmi olarak açıklanan Resident Evil 5 ile hem DirectX 9 ve hem de DirectX 10 karşılaştırması yapıldı. Nvidia'nın 3D Vision olarak isimlendirilen 3 boyutlu gözlük teknolojisine destek vereceği de açıklanan Resident Evil 5 için yayımlanan yeni test uygulaması, oyunculara sistemlerini sınama olanağı da tanıyor. PC Games Hardware tarafından yapılan çalışmada hem DirectX 9 hem de DirectX 10 desteğine sahip olan Resident Evil yukarıda belirttiğimiz kategoriler altında özel bir değerlendirmeye tabii tutuldu. Oynanabilirlik özelliği bulunmayan Residen Evil 5 testi baz alınarak yapılan çalışmada masaya yatırılan ilk detay, DirectX 9 ve DirectX 10 arasında kalite farkını gözlemlemek olmuş.

PC ve Xbox versiyonları

PC Games Hardware'nin belirttiğine göre Residen Evil 5 testinde yapılan DirectX 9 ve DirectX 10 görsel kalite karşılaştırma testinde her iki DirectX modunun da yakın sonuçlar sağladığı ifade edilirken, DirectX 10 ile elde edilen görüntünün bir miktar daha keskin olduğu ve ayrıca DirectX 10 modunda görüntülerin daha parlak, doku trafiğinin ise daha akışkan olduğu ifade ediliyor. Bu arada önemli bir noktanın da altı çizmekte fayda var. Karşılaştırma yapılacak görsel iki unsur arasındaki düştükçe sunjektif değerler daha fazla öne çıkabiliyor. Dolayısıyla DirectX modları arasındaki sağlıklı farkların oyunun çıkmasını takiben her iki mod için de yapılacak testler sonucunda anlaşılabileceğinin altını çizmiş olalım.

Resident Evil 5 için yapılan PC vs. Xbox 360 karşılaştırması içilen yapılan yorumda ise teknik anlamda uygulaması daha zor bir karşılaştırma olduğu belirtildi. Resident Evil 5'in PC versiyonu henüz çıkmadığı için daha önce yayımlanan Xbox 360 versiyonuyla mukayese edilebilecek görüntü sayısı oldukça az dolayısıyla mevcut görsellerle gerçekleştirilen ön karşılaştırma için yapılan ilk yorumlar yüksek çözünürlükte AA desteği ile daha keskin görüntülerden bahsedilebileceği ve bazı doku kaplamalarının PC'de daha iyi görünebileceği yönünde.

Tabii bunun bir ön çalışma olduğunu unutmamak gerekiyor. Resident Evil 5'in PC versiyonu henüz yayımlanmadı ve açıklanan resmi lansman tarihine kadar 2 aylık bir zaman dilimi daha bulunuyor. Ancak oyunun hem DirectX 9 ve DirectX 10 modlarını desteklemesi, Windows 7 arefesinde yukarıda da ifade ettiğimiz tartışmaları yeniden gündeme taşıyacak gibi görünüyor.

Tutkunları için oyunun tanıtım videosunu da haberimizin sonuna eklemiş olalım.

Kaynak: PC Games Hardware