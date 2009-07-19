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Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması

PC versiyonu 18 Eylül'de çıkacak Resident Evil 5 için hazırlanan test aracıyla DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması yapıldı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
17,3b
1
81
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Grafik endüstrisinde ortak standart olmayı başaran ve hem yazılım hem hem de donanım adaptasyonu açısından ciddi başarı elde eden DirectX 9 sonrasında aynı başarının tekrarlanamadığı ve ciddi sıkıntılar yaşandığı biliniyor. Windows Vista ile lanse edilen DirectX 10 için geçiş süreci sancılı olmuş ve oyun geliştiricilerinin yeni nesil uygulama ara birimine uyum sağlaması zaman almıştı.

Donanım tarafında GeForce 8800 serisi ile birlikte DirectX 10 destekli yeni nesil ekran kartları 2006 sonu ile birlikte pazara girmiş olsa da kullanıcıların yeni nesil ekran kartlarıyla vaat edilen yenilikleri sınayabileceği DirectX 10 destekli oyunların lanse edilmesi 2007 ortalarını, yaygınlaşmaları ise 2007 sonu ve 2008 başını bulacaktı. DirectX 10 sonrasında Windows Vista Hizmet Paketi 1 ile birlikte DirectX 10.1 API'sı yayımlanmış ve bu sürümde özellikle grafik kalitesine ağırlık verilerek, geliştiricilere imja kalitesi üzerinde daha fazla kontrol olanağı tanınmıştı. Radeon HD 3800 serisi ile birlikte AMD-ATi'nin destek verdiği DirectX 10.1 için adım atan ikinci Chrome 400 serisi ekran kartlarıyla S3 olmuş ve son olarak Nvidia yakın zamanda duyurduğu GeForce 200M serisi mobil GPU'ları ile destek sunmaya başlamıştı.

Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması
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Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması
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Sırasıyla DirectX 9 ve DirectX 10 modlarından alınan ekran görüntüleri.

DirectX 9, DirectX 10 ve DirectX 10.1 arasındaki performans ve görsel kalite tartışmalarına önümüzdeki günlerde Windows 7 ile birlikte DirectX 11'in de katılacak olması tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor. Hem yazılım hem de donanım tarafında yaşanan kargaşa özellikle konsolların işine yaramış ve sabit donanım anlayışı ile uygulama geliştiricilere dengeli bir platform sunan konsollar, hardcore olarak tabir edilen sıkı oyuncuların daha fazla ilgisini çekmeye başlamıştı.

Tabii politik tartışmaları da unutmamak gerekiyor. Zira sektör devi firmalar tarafından hazırlanan ve yer yer farklı teknolojilere sahip olan grafik işlem birimlerinin sunduğu avantajlardan faydalanmak isteyen oyun geliştiricileri veya stüdyoların üreticilerle olan ilişkisi oyunlar için belirleyici etken olabilir. Hatırlanacağı üzere 2008 yılında Assassin's Creed tartışması patlak vermiş, aslında Directx 10.1 desteği sunan dolayısıyla Radeon HD 3800 serisi ekran kartlarıyla avantaj yaratacağı düşünülen oyunda DirectX 10.1 desteği kaldırılması ibreyi ve Ubisoft ve Nvidia'ya çevirmiş, "The Way Its Meant to Be Played - TWIMTBP" programı kapsamında sponsorluk ilişkisi olan Nvidia'nın DirectX 10.1 desteğini kaldırttığı iddia edilmişti.

Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması
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Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması
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Sırasıyla DirectX 9 ve DirectX 10 modlarından alınan ekran görüntüleri

DirectX 10 ile başlayan yeni dönemde günümüze kadar yaşanan bazı önemli olayları bir kez daha hatırlatmak istedik çünkü DirectX 11 arefesinde benzer tartışmaların bir kez daha gündeme gelmesi beklenirken, Xbox 360 ve PlayStation 3 için geçtiğimiz aylarda lanse edilen, PC versiyonununun ise 18 Eylül'de tanıtılacağı Capcom tarafından resmi olarak açıklanan Resident Evil 5 ile hem DirectX 9 ve hem de DirectX 10 karşılaştırması yapıldı. Nvidia'nın 3D Vision olarak isimlendirilen 3 boyutlu gözlük teknolojisine destek vereceği de açıklanan Resident Evil 5 için yayımlanan yeni test uygulaması, oyunculara sistemlerini sınama olanağı da tanıyor. PC Games Hardware tarafından yapılan çalışmada hem DirectX 9 hem de DirectX 10 desteğine sahip olan Resident Evil yukarıda belirttiğimiz kategoriler altında özel bir değerlendirmeye tabii tutuldu. Oynanabilirlik özelliği bulunmayan Residen Evil 5 testi baz alınarak yapılan çalışmada masaya yatırılan ilk detay, DirectX 9 ve DirectX 10 arasında kalite farkını gözlemlemek olmuş.

Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması
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Resident Evil 5 ile DirectX 9 ve DirectX 10 karşılaştırması
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PC ve Xbox versiyonları

PC Games Hardware'nin belirttiğine göre Residen Evil 5 testinde yapılan DirectX 9 ve DirectX 10 görsel kalite karşılaştırma testinde her iki DirectX modunun da yakın sonuçlar sağladığı ifade edilirken, DirectX 10 ile elde edilen görüntünün bir miktar daha keskin olduğu ve ayrıca DirectX 10 modunda görüntülerin daha parlak, doku trafiğinin ise daha akışkan olduğu ifade ediliyor. Bu arada önemli bir noktanın da altı çizmekte fayda var. Karşılaştırma yapılacak görsel iki unsur arasındaki düştükçe sunjektif değerler daha fazla öne çıkabiliyor. Dolayısıyla DirectX modları arasındaki sağlıklı farkların oyunun çıkmasını takiben her iki mod için de yapılacak testler sonucunda anlaşılabileceğinin altını çizmiş olalım.

Resident Evil 5 için yapılan PC vs. Xbox 360 karşılaştırması içilen yapılan yorumda ise teknik anlamda uygulaması daha zor bir karşılaştırma olduğu belirtildi. Resident Evil 5'in PC versiyonu henüz çıkmadığı için daha önce yayımlanan Xbox 360 versiyonuyla mukayese edilebilecek görüntü sayısı oldukça az dolayısıyla mevcut görsellerle gerçekleştirilen ön karşılaştırma için yapılan ilk yorumlar yüksek çözünürlükte AA desteği ile daha keskin görüntülerden bahsedilebileceği ve bazı doku kaplamalarının PC'de daha iyi görünebileceği yönünde.

Tabii bunun bir ön çalışma olduğunu unutmamak gerekiyor. Resident Evil 5'in PC versiyonu henüz yayımlanmadı ve açıklanan resmi lansman tarihine kadar 2 aylık bir zaman dilimi daha bulunuyor. Ancak oyunun hem DirectX 9 ve DirectX 10 modlarını desteklemesi, Windows 7 arefesinde yukarıda da ifade ettiğimiz tartışmaları yeniden gündeme taşıyacak gibi görünüyor.

Tutkunları için oyunun tanıtım videosunu da haberimizin sonuna eklemiş olalım.

Kaynak: PC Games Hardware


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Timeguard 10 yıl
sonucta bu oyunda dx9 ve 10 aynı be abı
sımdı lost planette kı gıbı eklentı paketı bekleyecegız kı sonucları daha ıyı gorelım
bu arda xbox ıcın dx9.5 gıbı bır soylentı vardı hatırlatırım .. bazı yonlerı ıle gpu su dx9.c den daha ılerı dx9.c++ gıbı bırsey .
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Alaska Yolcusu 10 yıl
Konsollar iyi hoşta orjinal oyun fiyatlarıda azbuz diil yani. 50 Lira bi oyuna verilmez ki? Onun yerine mis gibi PC de internetten indirip oynarsın. Konsolda korsan oyun şansın yok...
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Timeguard 10 yıl
xbox veya ps3 te dokuların * pc dekın hıgh ve 16x af de kı halınden daha ıyı olması ımkansız
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TiesTorN 10 yıl

koreltuncan

Konsollar iyi hoşta orjinal oyun fiyatlarıda azbuz diil yani. 50 Lira bi oyuna verilmez ki? Onun yerine mis gibi PC de internetten indirip oynarsın. Konsolda korsan oyun şansın yok...

1- xbox360ta korsan şansın var.
2- 50 lira olan PC oyunları, konsol oyunları (PS3) 150 lira ve üstü.
3- PC olsa bile korsan oynanmalı diye bir mantık yok, orjinal alıp oynayın hem kırek update fasa fiso derdiniz olmaz hem de online oynayabilirsiniz...
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OtoburPirana 10 yıl
Peki konsolu aldık FullHd tv yide aldık diyelim WoW oynamak istiyoruz ne yapmamız lazım :D
Ayrıca Game Pad ile oynanan FPS ler konsol için üretilenler zaten auto aim oyunlar isterseniz 3 tuşla da oynanır ama önemli olan Crosshair i adamın kafasına getirip beynini dağıtabilmektir.
3500 dpi lazer mouse u mu alırım elime cod5 imi oynarım arkadaş.
Multiplayer FPS bir oyunu Pad ile oynamak gönüllü hedef olarak oyuna girmek gibi birşey olurdu heralde :D
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milyondabir 10 yıl
dx 10 ilk ciktigi zamanlarda resimler baya farkediyordu simdi ise nerdeyse ayni iyi keklendik
dx 10 daha oyun oynuyamadim
o kadar kartlara para verdik ben dersimi aldim zaten bir cok cok beklerler
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Lazcopat61 10 yıl
oyunu daha oynayamadım ama güzel bir oyun diger serilerinin hepsini oynadım
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dost1984 10 yıl
bence bunlarla uğrasacaklarına adam gibi seneryo yazıp adam gibide günümüz teknolojisini kullanıp güzel grfikli oyunlar yapsınlar ve ayrıca adam gibi fiyat biçsinlerde bizde alalım. 5 adet oyun konsol fiyatını gecermi yaw bune saçmalık bune hiyarliktir. isteseler izledigimiz animasyon filim kalitesinde oyun yaparlar ama konsollar var ya o konsollar mahvediyo herseyi. adamlarda ilk pc ye yapmıyo herkez çalıyo bedavaya oyun bedavacılar yüzünden cekiyoz çile.
+ MİCROSOFT DA PARAYI ŞİRKETLERDEN İŞLETMELERDEN KAZANIYOR ZORUNLU LİSANS GEREKİYOR TÜM PROGRAMLARDA KAZANCININ BÜYÜK KISMI ŞİRKETLERDEN
İSTESE SAHTE KULLANICILARI NET E BAGLANDIGINDA BULUR BİZİM ÜSTÜMÜZDENDE REKLAM YAPIYOR ADAM OK Mİ
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sp@wn 10 yıl
sp@wn

Küçük bir soru


4 Gb Ram'e ve de Vista'ya 2-3 ay öncesinde geçtim ve o zamana kadar XP kullanıyordum. Bu nedenle ne oyunlarda ne de ayarlarda hiç kurcalamadım bu nedenle soruyorum.

8800GT ile Dx10 modunda oynayabileceğim oyun var mı arkadaşlar? Özellikle son çıkan oyunlarda...





?
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TiesTorN 10 yıl
Onu soracağın yer burası değil, oyun forumuna git orda sor daha iyi olur...
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waltran 10 yıl
dx 10 olsun isterse 20 olsun işime yaramadıktan sonra...
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HRNclk777 10 yıl
Resident evil 5 grafik kartı testleri

pcgameshardware.com/...
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Gt95 10 yıl
dx 10 olarak calıstırdım vısta ultımate sp 2 64 bit core i 7 3.20 3.988 mhz overclock gigabyt extereme anakart 12 gb corsaır drr3 9800gx2 slı 190.38 beta surucu nvıdıa ps3 olarakta 60 gb lık modeli karşılaştırdım sonuc pcim ps3 buyuk bır fark atı hem akıcılık bakımından ve gırafık parformans olarak hic birşeye deyişmem bilgisayrımı yok xbox 360 mış yok ps3 müş hepsi hikaye
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my_sweet_shadow 10 yıl

hakandinler

dx 10 olarak calıstırdım vısta ultımate sp 2 64 bit core i 7 3.20 3.988 mhz overclock gigabyt extereme anakart 12 gb corsaır drr3 9800gx2 slı 190.38 beta surucu nvıdıa ps3 olarakta 60 gb lık modeli karşılaştırdım sonuc pcim ps3 buyuk bır fark atı hem akıcılık bakımından ve gırafık parformans olarak hic birşeye deyişmem bilgisayrımı yok xbox 360 mış yok ps3 müş hepsi hikaye











sistem kaça mal oldu ayrıca yukardaki mesajımda belirtmek istediğim AA ve AF değil görüntüler farklı örneğin zombie lerin suratları daha farklı sanki ikisi de başka oyunmuş gibi yoksa tabiiki pc daha kalitedir ama dediğim gibi o sistem size kaça mal oldu öğrenmek isterim. bir de örneğin dünyanın parasını veriyoruz pc ye bir ekran kartı almak için sonra 3 ay sonra ekran kartının fiyatı yarıya düşüyor. çoğu kişi de 3 ay sonra şu cıkacak bu cıkacak diyerek bekliyor ama ps3 te boyle sorunlar oldugunu sanmıyorum adamlar oyunu alıyor ve oynuyorlar.
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my_sweet_shadow 10 yıl
ben renk dışında fark göremedim doku kalitesi birazcık değişik özellikle son resimde adamımızın eline bakınca farkı anlayabilirsiniz. ben artık oyun firmalarının oyunları pc için uyarladığını düşünmüyorum çünkü pc de hem korsana yeniliyorlar hemde sistemler pahalı olmak zorunda oluyor. xbox ve ps3 te korsana fazla yönelmedikleri için o tarafa yoğunlaşıcaklarını düşünüyorum. ayrıca konsol ve pc karşılaştırması için call of duty 1.5 patch videosuna bakın aradaki fark bariz bellidir zombielerin suratları bile değişik ps3 grafikleri pc den 2 kat daha güzel gözüküyor cod 5 te
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scutaro 10 yıl
DirectX 10'da Dokular daha belirgin ve HDR efekti daha iyi herkez DirecX 10'da fark yok diyor ama aslında ufakda olsa var ayrıntılar biraz daha netlik kazanıyor en güzeli ise DirecX 10'da daha yüksek fps vermesi hayret konsolculardan biri gelip yine konsolda grafikler daha güzel dememiş bunun doğru olmadığını biliyoruz ama ss'ler ile yine kanıtlanmış her zaman PC'lerdeki AA ve AF kalitesi daha yüksektir.
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