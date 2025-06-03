Resident Evil 9 için beklenen açıklama bu hafta gelebilir

Tam Boyutta Gör Haziran ayı oyun dünyası için pek çok önemli etkinliğe sahne olacak. Bu etkinliklerden biri de 7 Haziran'da gerçekleşecek Summer Game Fest olacak. Bu etkinlik kapsamında hem yeni oyunların duyurulması, hem de daha önce duyurulan oyunlardan yeni paylaşımlar yapılması bekleniyor. Summer Game Fest'te sergilenecek oyunların hangileri olacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak gelen son haberler, Resident Evil 9'un bunlardan biri olacağına işaret ediyor.

Resident Evil 9, Summer Game Fest'te Tanıtılabilir

Son yıllarda daha çok remake'leriyle gündeme gelen Resident Evil serisine yakında yeni bir oyun daha ekleneceği söylentisi neredeyse iki yıldır gündemde olsa da şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ne var ki Resident Evil serisiyle ilgili sızıntılarıyla tanınan AestheticGamer, Resident Evil 9'un bu hafta Summer Game Fest'te tanıtılacağını söylüyor. Daha önceki sızıntıları doğru çıkan AestheticGamer, bundan %95 eminiz diyor.

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Resident Evil 9 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Bazı söylentileri bunun Resident Evil 7 ve Village gibi korku türünde bir FPS oyunu olacağını söylüyor. Başka kaynaklar ise bunun Leon S. Kennedy ve Jill Valentine'ın maceralarını işlemeye devam edecek bir açık dünya oyunu olacağını iddia ediyor. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu görmek için resmi açıklamaya kadar beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Eğer AestheticGamer'ın aldığı duyumlar doğruysa, bu bekleyiş bir hafta içinde sora erebilir.

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Resident Evil 9 bu hafta tanıtılabilir

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