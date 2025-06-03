Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resident Evil 9 için beklenen açıklama bu hafta gelebilir

    Neredeyse iki yıldır gündemde olan Resident Evil 9 nihayet resmi olarak duyurulmaya hazır görünüyor. Gelen son sızıntılar, bu hafta düzenlenecek Summer Game Fest'e işaret ediyor.

    Resident Evil 9 Tam Boyutta Gör
    Haziran ayı oyun dünyası için pek çok önemli etkinliğe sahne olacak. Bu etkinliklerden biri de 7 Haziran'da gerçekleşecek Summer Game Fest olacak. Bu etkinlik kapsamında hem yeni oyunların duyurulması, hem de daha önce duyurulan oyunlardan yeni paylaşımlar yapılması bekleniyor. Summer Game Fest'te sergilenecek oyunların hangileri olacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak gelen son haberler, Resident Evil 9'un bunlardan biri olacağına işaret ediyor.

    Resident Evil 9, Summer Game Fest'te Tanıtılabilir

    Son yıllarda daha çok remake'leriyle gündeme gelen Resident Evil serisine yakında yeni bir oyun daha ekleneceği söylentisi neredeyse iki yıldır gündemde olsa da şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Ne var ki Resident Evil serisiyle ilgili sızıntılarıyla tanınan AestheticGamer, Resident Evil 9'un bu hafta Summer Game Fest'te tanıtılacağını söylüyor. Daha önceki sızıntıları doğru çıkan AestheticGamer, bundan %95 eminiz diyor.

    Resident Evil 9 hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Bazı söylentileri bunun Resident Evil 7 ve Village gibi korku türünde bir FPS oyunu olacağını söylüyor. Başka kaynaklar ise bunun  Leon S. Kennedy ve Jill Valentine'ın maceralarını işlemeye devam edecek bir açık dünya oyunu olacağını iddia ediyor. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu görmek için resmi açıklamaya kadar beklememiz gerekecek gibi görünüyor. Eğer AestheticGamer'ın aldığı duyumlar doğruysa, bu bekleyiş bir hafta içinde sora erebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doktor maaşı f1 vites nedir clash of clans 6. seviye köy düzeni 0.75 göz bozukluğu kulak delen eczaneler ankara

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16
    Apple iPhone 16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5
    Acer Nitro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum