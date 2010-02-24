Resmi bilgi: Apple iPad, PowerVR SGX grafik birimine sahip

Hakkında çıkan onlarca iddiadan sonra resmi tanıtımı 27 Ocak'ta yapılan iPad, tasarımı kadar sahip olduğu işlemcisiyle de sansasyon yaratmayı başarmış zira Apple, kendi geliştirdiği A4 işlemcisini kullanmaya başlamıştı. SoC yani yongada sistem formunda geliştirilen ve 1GHz'de çalışan ARM Cortex A9 tabanlı yeni işlemcinin yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlayacağını belirten Apple, A4 hakkında daha fazla açıklama yapmamış dolayısıyla yeni tartışmaların da fitilini ateşlemişti. Ancak firma tarafından sonunda resmi doğrulama geldi ve A4 işlemcisinden Imagination firması tarafından gelitirilen PowerVR grafik yongasına yer verildiği açıklandı. Bilindiği üzere Apple, Intel ile birlikte Imagination firmasının hissederları arasında yer alıyor ve iPhone/iPod Touch modellerinde bu firmanın grafik çözümlerine yer veriyor.

A4 işlemcisinde kullanılan PowerVR grafik çözümünün spesifik özellikleri açıklanmış olmasa da SGX serisinin yeni nesil temsilcilerinden biri olacağı ve firmanın diğer ürünlerindeki grafik birimlerine kıyasla çok daha yüksek performans sağlayacağı belirtiliyor. Öte yandan gelen yeni bilgilere göre Apple, daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz üzere, A4 işlemcisini diğer ürünlerinde de kullanmak üzere kolları sıvamış durumda. Mühendis kadrosunu donanım ve platform çalışmalarına dahil olacak yeni üyelerle genişletmeye hazırlanan firmanın, 4G olarak tanımlanan ve Haziran/Temmuz döneminde lanse edilmesi beklenen yeni iPhone modelinde de A4 (1GHz?) işlemcisini kullanacağı söyleniyor.