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Resmi bilgi: Apple iPad, PowerVR SGX grafik birimine sahip

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hakkında çıkan onlarca iddiadan sonra resmi tanıtımı 27 Ocak'ta yapılan iPad, tasarımı kadar sahip olduğu işlemcisiyle de sansasyon yaratmayı başarmış zira Apple, kendi geliştirdiği A4 işlemcisini kullanmaya başlamıştı. SoC yani yongada sistem formunda geliştirilen ve 1GHz'de çalışan ARM Cortex A9 tabanlı yeni işlemcinin yüksek performans ve düşük güç tüketimi sağlayacağını belirten Apple, A4 hakkında daha fazla açıklama yapmamış dolayısıyla yeni tartışmaların da fitilini ateşlemişti. Ancak firma tarafından sonunda resmi doğrulama geldi ve A4 işlemcisinden Imagination firması tarafından gelitirilen PowerVR grafik yongasına yer verildiği açıklandı. Bilindiği üzere Apple, Intel ile birlikte Imagination firmasının hissederları arasında yer alıyor ve iPhone/iPod Touch modellerinde bu firmanın grafik çözümlerine yer veriyor.

A4 işlemcisinde kullanılan PowerVR grafik çözümünün spesifik özellikleri açıklanmış olmasa da SGX serisinin yeni nesil temsilcilerinden biri olacağı ve firmanın diğer ürünlerindeki grafik birimlerine kıyasla çok daha yüksek performans sağlayacağı belirtiliyor. Öte yandan gelen yeni bilgilere göre Apple, daha önceki haberlerimizde de bahsettiğimiz üzere, A4 işlemcisini diğer ürünlerinde de kullanmak üzere kolları sıvamış durumda. Mühendis kadrosunu donanım ve platform çalışmalarına dahil olacak yeni üyelerle genişletmeye hazırlanan firmanın, 4G olarak tanımlanan ve Haziran/Temmuz döneminde lanse edilmesi beklenen yeni iPhone modelinde de A4 (1GHz?) işlemcisini kullanacağı söyleniyor.


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MVP 9 yıl
iyi cihaz
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Batuist 9 yıl
bu cihazlar için nvidianın ion platformunu kullansalarya... adamlar boşuna mı geliştirdiler bu teknolojiyi... kime satacak şimdi nvidia bunları :))) üretti öyle duruyor..
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sahafiec 9 yıl
...
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fx57 9 yıl
@kamikazeden, zaten kullanıyor, GMA 500 aslında adı değiştirilmiş bir PowerVR SGX çözümü.
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Erasmus78 9 yıl
Hmmm.
Yani yeni nesil iPhone, 1Ghz lik cift çekirdekli Arm Cortex A9 tabanlı Apple A4 işlemcisi ve çok güçlü bir grafik chipi kullanılacak.
Çok sağlam bir cihaz geliyor demekki.

Haber için teşekkürler...
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BLACKPONTIAC 9 yıl
orjinalden alıntı
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kamikazeden 9 yıl
Aslında bu SGX grafik işlemcileri bu kadar iyiyse intel işlemciye entegre grafik çözümlerinde bunu kullansa ya,madem ortağı
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Cnytkyz 9 yıl
Teşekkürler haber için iphone 4g yi merakla bekliyenlerdenim..
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