Robot köpek Spot, Singapur’da “sosyal mesafeyi koruyun” uyarısı yapmak için kullanılıyor

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Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin ilk sıralarında yer alan sosyal mesafe kuralı, aynı zamanda insanların en çok ihmal ettiği hususların başında geliyor. Kapalı veya açık alan fark etmeksizin diğer insanlarla aramıza koymamız gereken mesafe kuralına bazen ilgisizlikten bazen de unutkanlıktan uymayabiliyoruz.

İnsanların yoğun olarak bulunabildikleri park gibi açık alanlarda sosyal mesafe kuralını hatırlatmak için ise farklı yöntemler kullanılabiliyor. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir sicile sahip Singapur, bu görevi bir robota vermiş. Söz konusu robot ise farklı dönemlerde sık sık haberlere konu olan ve Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpekSpot.

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Önceki dönemlerde Kovid-19 hastalığı ile mücadele eden doktorlara yardım maksatlı kullanılan robot, bu kez ülkedeki parklarda görev alacak. Sosyal mesafenin önemiyle ilgili önceden kayıt altına alınmış mesajları insanlara duyuracak Spot’un görevi, deneme amaçlı olduğu için iki hafta sürecek.

Singapur Ulusal Parklar Müdürlüğünce yapılan açıklamada özel hayatla ilgili konu da vurgulanmış. Bilindiği üzere Spot’un sahip olduğu kameraların kayıt özelliği bulunuyor. Bu da insanlarda özel hayatın ihlaline yönelik endişeler yaratabilir. Ancak yetkililer kameraların sadece parklardaki insanların tahmini sayılarını tespit etmek maksadıyla kullanılacağı teminatını vermiş.

Yetkililer, her yerde karşılaşılabilecek vandallara karşı Spot’u rahatsız etmemeleri konusundaki uyarı afişlerini asmayı da ihmal etmemiş. Hatırlatma ve uyarı için resmi görevliler yerine bu tür yöntemlerin kullanılması haliyle insan hayatının da tehlikeye atılmasının önüne geçiyor.

Son olarak robot Spot’u hareket halinde izleyebilirsiniz

https://interestingengineering.com/spot-the-robot-now-used-in-singapore-to-implement-social-distancing-in-parks

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