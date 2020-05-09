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    Robot köpek Spot, Singapur’da “sosyal mesafeyi koruyun” uyarısı yapmak için kullanılıyor

    Koronavirüs salgınına yönelik başarılı bir sınav veren ülkelerden Singapur, sosyal mesafenin korunması adına parklarında Boston Dynamics'in robotu Spot'u kullanmaya karar verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Robot köpek Spot, Singapur’da “sosyal mesafeyi koruyun” uyarısı yapmak için kullanılıyor
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    Koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirlerin ilk sıralarında yer alan sosyal mesafe kuralı, aynı zamanda insanların en çok ihmal ettiği hususların başında geliyor. Kapalı veya açık alan fark etmeksizin diğer insanlarla aramıza koymamız gereken mesafe kuralına bazen ilgisizlikten bazen de unutkanlıktan uymayabiliyoruz.

    İnsanların yoğun olarak bulunabildikleri park gibi açık alanlarda sosyal mesafe kuralını hatırlatmak için ise farklı yöntemler kullanılabiliyor. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir sicile sahip Singapur, bu görevi bir robota vermiş. Söz konusu robot ise farklı dönemlerde sık sık haberlere konu olan ve Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpekSpot.

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    Önceki dönemlerde Kovid-19 hastalığı ile mücadele eden doktorlara yardım maksatlı kullanılan robot, bu kez ülkedeki parklarda görev alacak. Sosyal mesafenin önemiyle ilgili önceden kayıt altına alınmış mesajları insanlara duyuracak Spot’un görevi, deneme amaçlı olduğu için iki hafta sürecek.

    Singapur Ulusal Parklar Müdürlüğünce yapılan açıklamada özel hayatla ilgili konu da vurgulanmış. Bilindiği üzere Spot’un sahip olduğu kameraların kayıt özelliği bulunuyor. Bu da insanlarda özel hayatın ihlaline yönelik endişeler yaratabilir. Ancak yetkililer kameraların sadece parklardaki insanların tahmini sayılarını tespit etmek maksadıyla kullanılacağı teminatını vermiş.

    Yetkililer, her yerde karşılaşılabilecek vandallara karşı Spot’u rahatsız etmemeleri konusundaki uyarı afişlerini asmayı da ihmal etmemiş. Hatırlatma ve uyarı için resmi görevliler yerine bu tür yöntemlerin kullanılması haliyle insan hayatının da tehlikeye atılmasının önüne geçiyor.

    Son olarak robot Spot’u hareket halinde izleyebilirsiniz



    https://interestingengineering.com/spot-the-robot-now-used-in-singapore-to-implement-social-distancing-in-parks Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    veteriner69 6 gün en beğenilen atarlı.ergen
    Atarlı Ergen bunu yapan SİNGAPUR ve ölü sayısı orada "20" Covid19 dan. Ne algısı?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 6 gün veteriner69
    Hadi haberi okumuyorsun başlığıdamı okumazsın
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 6 gün
    Milyon dolarlık yatırımla geliştirilen robotu hareketli ilan panosu hoparlör gibi mi kullanıyorlar.
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    atarlı.ergen 6 gün
    Her gün binlerce ölü veriyorlar hala algı peşindeler.

    Lütfen "ameriga çoh eyi yağğğ asıl Türkiye berbat yağğğ" diyen kendi ülkesini kötüleyerek ve başka ülkeleri överek ezikçe muhalefetlik yapanlar alıntılamasın!
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    veteriner69 6 gün atarlı.ergen
    Atarlı Ergen bunu yapan SİNGAPUR ve ölü sayısı orada "20" Covid19 dan. Ne algısı?
    1 Yanıt Yanıtla +8
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