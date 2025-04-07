Hyundai ve Boston Dynamics arasında dev "insansı" ortaklığı: Binlerce Atlas üretilecek

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Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli otomotiv devi Hyundai Motor Group, ABD’li robotik şirketi Boston Dynamics ile uzun vadeli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu stratejik ortaklık kapsamında Hyundai, Boston Dynamics’in robot üretim kapasitesini artırarak küresel pazarda liderlik hedefini destekleyecek. Anlaşma kapsamında Hyundai, on binlerce robot satın almayı planlıyor.

Boston Dynamics için seri üretim dönemi başlıyor

Hyundai, ABD’deki yatırımlarını hızlandırmak amacıyla 21 milyar dolarlık bir yatırım planı açıkladı. Bu paketin 6 milyar dolarlık kısmı inovasyon ve stratejik iş birliklerini geliştirmeye ayrıldı. Şirket, bu yatırımlar sayesinde hem üretim altyapısını güçlendirmeyi hem de ileri robot teknolojilerine geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

2021 yılında SoftBank’ten 880 milyon dolar karşılığında Boston Dynamics’i satın alan Hyundai, bu hamlesiyle robotik alandaki büyüme stratejisinin temelini atmıştı. Şimdi ise bu strateji, üretim sahalarına Atlas ve Spot gibi ileri düzey insansı veya yardımcı robotların dahil edilmesiyle somutlaşıyor. Ancak henüz satın alımlar ve tarihler konusunda detaylar paylaşılmadı.

Atlas, üretime katılıyor

Tam Boyutta Gör Halihazırda Boston Dynamics’in Spot isimli dört ayaklı robotlarını tesislerinde endüstriyel denetim ve bakım faaliyetlerinde kullanan Hyundai, yeni nesil insansı robot Atlas’ı da üretim hatlarına entegre etmeye hazırlanıyor. Şirket, fiziksel yapay zeka ve insansı robotların iş yapış biçimini kökten değiştireceğine inanıyor.

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Boston Dynamics, 2024 Nisan ayında elektrikli versiyonuyla tanıttığı yeni Atlas robotunu 2025 yılında Hyundai tesislerinde test etmeye başlayacak. Yeni Atlas, önceki hidrolik modeline göre daha güçlü ve geniş hareket kabiliyetine sahip. Şirket, robotik el varyantlarını genişleterek çeşitli sektörlerdeki işlevselliğini artırmayı da planlıyor.

Boston Dynamics bu yıl ayrıca Nvidia, Google, DeepMind, Toyota Araştırma Enstitüsü ve kardeş şirketi Robotics & AI Institute (RAI) ile yeni ortaklıklar kurarak robot teknolojisindeki Ar-Ge çalışmalarını derinleştirmişti. Goldman Sachs’a göre, insansı robotik pazarı 2035 yılına kadar 38 milyar doları aşacak. Hyundai ve Boston Dynamics ortaklığı ise bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri olmaya aday.

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Boston Dynamics ve Hyundai arasında dev robotik ortaklığı