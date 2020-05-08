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    1500 TL değerinde 54 oyun Steam'de sadece 76 TL'ye satılıyor

    Square Enix, toplam değeri 1527 TL olan oyun paketini tam %95 indirimle 76 TL'ye satıyor. Elde edilecek gelir tamamıyla hayır kurumlarına bağışlanacak.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1500 TL değerinde 54 oyun Steam'de sadece 76 TL'ye satılıyor
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    Japonya'nın ünlü oyun şirketlerinden olan Square Enix, Steam'de bugün büyük bir indirim düzenliyor. Şirketin yayınladığı ünlü oyunlardan oluşan 1527 TL değerindeki dev bir paket şu anda %95 indirimle sadece 76 TL'ye satın alınabiliyor.

    Eidos Anthology isimli paketin genel anlamıyla biraz eski oyunlardan oluştuğunu görüyoruz. Örneğin Tomb Raider ve Just Cause serilerinin son oyunları listeye dahil edilmemiş. Ancak yine de 76 TL'lik fiyat göz önüne alındığında paketin iyi bir fırsat sunduğu söylenebilir. 

    İndirimle ilgili bazı açıklamalar yapan Square Enix, elde edilen kazancın tamamıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'daki hayır kurumlarına bağışlanacağını açıkladı. COVID-19 pandemisi bildiğiniz gibi on milyonlarca insanı derinden etkiliyor, Square Enix burada gerçekten de çok güzel bir adım atmış. 

    Eidos Anthology paketinin Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunların listesini aşağıya ekledik.

    1. Rise of the Tomb Raider
    2. Just Cause 3
    3. Deus Ex: Mankind Divided
    4. Life is Strange: Complete Season
    5. Sleeping Dogs: Definitive Edition
    6. Tomb Raider (2013)
    7. Tomb Raider I
    8. Tomb Raider II
    9. Tomb Raider III
    10. Tomb Raider IV: The Last Revelation
    11. Tomb Raider V Chronicles
    12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
    13. Tomb Raider Legend
    14. Tomb Raider Anniversary
    15. Tomb Raider Underworld
    16. Lara Croft and the Guardian of Light
    17. Lara Croft and the Temple of Osiris
    18. Just Cause
    19. Just Cause 2
    20. Kane and Lynch: Dead Men
    21. Kane and Lynch 2: Dog Days
    22. Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut
    23. Deus Ex: Game of the Year Edition
    24. Deus Ex: Invisible War
    25. Deus Ex: The Fall
    26. Thief
    27. Thief: Deadly Shadows
    28. Thief II: The Metal Age
    29. Thief Gold
    30. Battlestations: Pacific
    31. Battlestations: Midway
    32. Project Snowblind
    33. Mini Ninjas
    34. Order of War
    35. Flora’s Fruit Farm
    36. Supreme Commander 2
    37. Conflict: Desert Storm
    38. Conflict: Denied Ops
    39. Legacy of Kain: Soul Reaver
    40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2
    41. Legacy of Kain: Defiance
    42. Blood Omen 2: Legacy of Kain
    43. Dungeon Siege
    44. Dungeon Siege II
    45. Dungeon Siege III
    46. Anachronox
    47. Pandemonium
    48. Deathtrap Dungeon
    49. Daikatana
    50. Omikron: The Nomad Soul
    51. Goetia
    52. Hitman GO: Definitive Edition
    53. Lara Croft GO
    54. The Turing Test



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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    düzgün oyun yok gibi hepsi çöp. hem bağışa gidecek diye alayımmı dedim ama kuzey amerika ve avrupa ya gidecekmiş çok lazımmış gibi, gerek yok.
    2 Yanıt Yanıtla +68
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    BLasTeaR (Uğur Yörük) 6 gün Musty3535123
    Yapılan emeklere nasıl böyle kolaylıkla çöp diyebiliyorsunuz?

    Hiç mi saygınız yok? Bu nasıl bir iticilik. Biliyorsanız meydan ortada, yapın da bakalım nasıl oluyor görelim. İndirim ve bedava oyunlars gelip böyle çöp yazanlar ne kadar da nankör insanlar! Allah ıslah etsin sizi başımızdan.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 1 hf.
    deus var, tomb raider var, jast cause var,thief var bu paraya bu oyunlar bile iyi iken çöp diyen minnacık bir tayfa var ve nedense bu tür şeylere hep o küçük tayfa yorum atıyor.
    deus var, tomb raider var, jast cause var,thief var bu paraya bu oyunlar bile iyi iken çöp diyen minnacık bir tayfa var ve nedense bu tür şeylere hep o küçük ta...
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    3 Yanıt Yanıtla +62
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    NeyzenEfendi 6 gün FEARTR
    Just Cause Tomb Raider bedava verildi zaten
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    PloneX (Yavuz ) 6 gün FEARTR
    Abi adamın oynadığı oyunları toplasan bir şahin alırsın belki 😂o yüzden boşver 👍🏼
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    rx7enes 6 gün FEARTR
    Merak etme bilen oyunların kalitesini biliyor.

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    KozmoMan (Mert Karacakurt) 4 gün
    Deus Ex, Tomb Raider ve Thief serisi tek başlarına yeter. Muazzam bir paket olmuş.
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    ahmetbozkurt85 5 gün
    ramazan kolisi mi bu
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    DH Misafiri 5 gün
    Oyunların hepsi çöp. Zaten çoğu birkaç gün öncesine kadar %100 indirimli yapılmıştı. Sakın almayın. Bağış yapılacakmış. Petrolu içmeye doymadılar bide bağış yapacaklarmış. Paranızı kaptırmayın kütüphane dolduracam diye.
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    Amore 5 gün
    Çok güzel bir fırsat, bu oyunlara çöp diyenler oyundan anlamıyorlar bence.
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    XanthiN (Ozan ) 6 gün
    Sahip olmayanlar için güzel fırsat. Sahip olduğunuz jadar paketten fiyat düşüyor.
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    ugly3535 (Sinan Saltık) 6 gün
    Ben aldım paketi örn:deus ex 5_6 tane gösteriyor kütüphanede 2 çıkıyor steama pek hâkim değilim askerdeyim şuan kardeşime yaptırdım neyi yanlış yaptık 2 tane gözüküyor
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    Paetzold (R S) 6 gün
    1-2 oyun dışında başka oyun oynamıyorum. Oyun kültürüm yok pek.
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    -MoDeStUs- 6 gün
    Arasında toplasan 4-5 oyun oynanabilir zaten onlarında çoğu birçok kişide vardır.
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    Invictus 6 gün
    Kimisi çöp demiş kimisi zaten oyunların ederi bu demiş. Ben aldım valla hem içinde bir sürü oyun var hem de bu fiyatlara PS4 konsoluma oyun falan alamam.
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    21391 kez okundu.
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    steam, square enix ve
    6 etiket daha rise of the tomb raider Tomb Raider steam indirimleri just cause 3 oyun Yazılım
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