Boston Dynamics'in Spot robotları yetenek yarışmasında hünerlerini sergiledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Boston Dynamics'in dört ayaklı beş Spot robotu, 10 Haziran'daki America's Got Talent yayınında sahneye çıkarak Queen’in “Don’t Stop Me Now” şarkısı eşliğinde mükemmel bir senkronla dans etti. Robotların dansı, dört jüri üyesini de etkileyerek bir üst tura geçmelerini sağladı.

Robotlardan biri devre dışı kaldı

Gösteri, robotların uyum içinde sahneye yürüyüp, Freddie Mercury’nin vokalleriyle eş zamanlı olarak kollarını çevirmesiyle başladı. Gösterinin ortasında bir robot devre dışı kalarak yere düştü. Ancak kalan dört robot koreografiye devam ederek 90 saniyelik koreografiyi duraksamadan tamamladı. Cowell, Mandel, Vergara ve Mel B'den oluşan dört jüri üyesinin tamamının "evet" oyuyla Spot ekibi turu geçmeyi başardı.

Spot'un kullanım alanı genişliyor

Boston Dynamics’in ticari olarak sunduğu tek robot olan Spot, dans edebilme yeteneğiyle, merdiven çıkarken ya da moonwalk yaparken görüldüğü birçok videoyla biliniyor. Her biri yaklaşık 75.000 dolara satılan bu robotlardan dünya genelinde 1.500’den fazlası kullanımda.

Spot robotları, ayaklı tasarımı sayesinde merdiven, çamur ve enkaz gibi tekerlekli makinelerin geçemeyeceği alanlarda rahatça hareket edebiliyor. Bu da onları fabrika denetimleri, gaz kaçağı tespiti gibi alanlarda oldukça kullanışlı kılıyor. Hatta New York Polis Departmanı’nın kısa süren bir denemesinde binalarda devriye görevine bile çıkmışlardı.

Robot taksiler protesto kurbanı oldu 1 gün önce eklendi

2020 yılında pandemi döneminde SpaceX ve Skar gibi şirketler tarafından fabrika içi görevlerde kullanılan Spot robotları, Japonya’daki bir beyzbol maçında ise sosyal mesafeli amigo görevini üstlendi.

Spot’un sadece sanayi alanında değil, sanat ve eğlence sektöründe de kullanımı giderek yaygınlaşıyor. 2022’de sanatçı Agnieszka Pilat, bir Spot robotunu boya ile buluşturarak “Sunrise March” adlı bir tabloya imza attı. Aynı yıl, yeniden boyanmış bir Spot, Star Wars dizisi The Book of Boba Fett’te arka planda yer aldı.

Bir diğer dikkat çekici kullanım ise İngiltere’deki M5 otoyolunda gerçekleşti. Yol ve köprü denetimlerinde kullanılan Spot robotları, bu görevle insan iş gücünün yerini alabilecek teknolojik bir çözüm sundu.

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