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    ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı

    Yeni nesil optik sensör ve optik tuşlar barındıran ROCCAT Kone Pro oyun faresi böylece geleneksel mekanik farelere göre çok daha hassas bir tecrübe sunuyor.
    28 Nisan 2021, 20:00 (8 sa.)
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı
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    Turtle Beach çatısı altında faaliyetlerine devam eden ROCCAT oyuncu markası önemli bir geçmişi olan Kone oyuncu faresi serisini sürekli genişletiyor. ROCCAT Kone Pro modeli kablolu ve kablosuz olarak geliyor.

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    ROCCAT Kone Pro özellikleri ve fiyatı

    ROCCAT Kone Pro firmanın en gelişmiş ve rekabetçi fare modeli olarak tanımlanıyor. Ergonomiye odaklanan fare modeli ön kısmındaki RGB bölgesi ile mütevazi bir aydınlatma sunuyor. Ayrıca uzun ömürlü.

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    Firmanın Owl-Eye 19K DPI optik sensörünü kullanan fare bu bakımdan oldukça hassas. Titan Wheel Pro alüminyum tekerlek üst seviye tıklama performansu sunarken Titan optik tuşları da mekanik tuşlara göre 100 kat daha hızlı.

    AIMO RGB ile aydınlatması kontrol edilen farenin bal peteği yapısı da hafif olmasını sağlıyor. PhantomFlex kablo da hareket serbestisi veriyor. ROCCAT Kone Pro modeli 70 Pound fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Stellar Wireless kablosuz teknoloji barındıran ve 100 saate kadar kullanılabilen hızlı şarj destekli ROCCAT Kone Pro Air ise 120 Pound fiyat etiketine sahip.

    ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı
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    https://www.techpowerup.com/281487/roccat-announces-kone-pro-series-gaming-mouse
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    misterrium (Doruk Buğday) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    aman lanet olsun zamanında fare tutucu aldım kırıldı, klavye 2 kere servise gitti mouse 3 kere servise gitti 2 senelik garanti süresinde o bittikten sonrada kırık dökük kullanıyoruz. Asla ve asla roccat. Bimde satılan 30 liralık ürün olsalar al geç ama bu paraya bu hizmetsizlik asla.
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