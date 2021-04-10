Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü

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Üçüncü nesil AirPods'ların piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler geçen yıldan beri dolaşıyor, ancak Apple yeni kablosuz kulaklıklarını çıkarmak için pek aceleci değil. Öte yandan ise sahte cihaz üreticileri, AirPods 3'ün kopyalarını çoktan piyasaya sürdü bile.

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Çinliler çıtayı yükseltti

MacRumors'un haberine göre, bir TikTok kullanıcısı platformda üçüncü nesil AirPods'ların bir kopyasını gösterdiği iddia edilen kısa bir video yayınladı. Kulakiçi kulaklıklar, daha önce sızdırılan tasarım görselleriyle aynı gibi görünüyor: daha küçük bir şarj kutusu ve biraz değiştirilmiş kulaklıklar. Çin'de satılmaya başlanan sahte AirPods 3'ün hangi fiyat etiketine sahip olduğu ise belli değil.

AirPods 3'ün bu yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağı söyleniyor. Kulaklıklar, kısaltılmış bacak ve değiştirilebilir silikon kulak pedleri ile AirPods Pro tarzı bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte, Pro model gibi aktif bir gürültü önleme teknolojisiyle gelip gelmeyeceği ise muamma. Ancak kulaklıklar, iyileştirilmiş bir ses kalitesi sucanak. AirPods 3'ün maliyetine gelince, muhtemelen önceki nesillerin seviyesinde, yani 150 dolar civarında kalması muhtemel.

https://www.macrumors.com/2021/04/09/counterfeit-airpods-3/

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