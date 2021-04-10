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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü

    Apple, cihazlarını kopyalayan üreticilerle aktif olarak savaşını sürdürürken, Çinliler olayı bir ileri seviyeye taşıyarak AirPods 3'ü, Apple'dan önce çıkardı.
    10 Nisan 2021, 19:00 (3 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    22

    Bu da oldu: Çinliler AirPods 3'ü, Apple'dan önce piyasaya sürdü
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    Üçüncü nesil AirPods'ların piyasaya sürülmesiyle ilgili söylentiler geçen yıldan beri dolaşıyor, ancak Apple yeni kablosuz kulaklıklarını çıkarmak için pek aceleci değil. Öte yandan ise sahte cihaz üreticileri, AirPods 3'ün kopyalarını çoktan piyasaya sürdü bile.

    Ayrıca Bkz. "Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi"

    Çinliler çıtayı yükseltti

    MacRumors'un haberine göre, bir TikTok kullanıcısı platformda üçüncü nesil AirPods'ların bir kopyasını gösterdiği iddia edilen kısa bir video yayınladı. Kulakiçi kulaklıklar, daha önce sızdırılan tasarım görselleriyle aynı gibi görünüyor: daha küçük bir şarj kutusu ve biraz değiştirilmiş kulaklıklar. Çin'de satılmaya başlanan sahte AirPods 3'ün hangi fiyat etiketine sahip olduğu ise belli değil.

    AirPods 3'ün bu yılın ilk yarısında piyasaya çıkacağı söyleniyor. Kulaklıklar, kısaltılmış bacak ve değiştirilebilir silikon kulak pedleri ile AirPods Pro tarzı bir tasarıma sahip olacak. Bununla birlikte, Pro model gibi aktif bir gürültü önleme teknolojisiyle gelip gelmeyeceği ise muamma. Ancak kulaklıklar, iyileştirilmiş  bir ses kalitesi sucanak. AirPods 3'ün maliyetine gelince, muhtemelen önceki nesillerin seviyesinde, yani 150 dolar civarında kalması muhtemel.



    https://www.macrumors.com/2021/04/09/counterfeit-airpods-3/
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    C Clusive 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şirinlerin fön makinesi.
    1 Yanıt Yanıtla +44
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    kmlkszhacker 3 gün ( Mesaj Silindi )
    O zaman Apple’ın çıkardığı çakma olacak
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    cocainbar (Cocain bar) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    apple cikardiktan sonra birde telif istemesinler :D
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aycibin (Yalım Dilmen) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    sonra "çin malı ürünler değer kazanamaz" diyince millet laf ediyor.sene olmuş 2021 hala 20 yıl önceki kafada devam ediyorlar.çin malı algısı dandik ya da taklit üründür.bu kadar net.
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    beng_beng (ibrahim ateş) 22 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne diyem.Mahmut mu diyem Şakir
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Airpods 3 dediğimiz model zaten şu an piyasa da bulunan Airpods Pro modeli. Buna 4 denilebilir eğer gerçekten çıkacak ise
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    eee kardeşim haftalık 50 dolara çalıştırırsan adamları adamlarda senin tasarımını çalar yani
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    Askaparta 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çin eski Çin değil, artık daha cin.
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    çinliler yine yapıyorlar
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin hep yaptığı şeyler. Haber değeri yok.
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    Imarex (Imarex ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çalıyorlar ama yapıyorlar be abi :)
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    the guardian14 (mur0 ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyati ne acaba
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    kmlkszhacker 3 gün ( Mesaj Silindi )
    O zaman Apple’ın çıkardığı çakma olacak
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    12095 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Apple, Kulaklık ve
    4 etiket daha airpods 3 çin sahte Mobil Teknolojiler
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