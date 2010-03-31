Roccat yeni oyuncu faresi Pyra'yı fiyatlandırdı

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Oyucunlara özel bilgisayar çevre birimleri hazırlayan Almanya merkezli Roccat firması, ilk defa Mart ayında tanıttığı Pyra isimli yeni oyuncu faresini fiyatlandırdı. 1000Hz tarama hızına, 1600 dpi Mavi-optik sensöre ve uzun ömürlü kullanım için katı ayaklara sahip olan 6 butonlu fare, Roccat firması tarafından hazırlanan ve tek tuşa iki fonksiyon atanabilmesine olanak tanıyan EasyShift[+] teknolojili ilk fare olarak tanımlanıyor. Bu sayede 6 butonlu yapıyı 12 butonlu bir çözüme dönüştüren Roccat, Pyra modelini 35 Avro, aynı farenin kablosuz versiyonunu ise 55 Avro'dan satışa sunuyor.

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