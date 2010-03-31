Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Roccat yeni oyuncu faresi Pyra'yı fiyatlandırdı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,6b
1
3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Roccat yeni oyuncu faresi Pyra'yı fiyatlandırdı
Tam Boyutta Gör

Oyucunlara özel bilgisayar çevre birimleri hazırlayan Almanya merkezli Roccat firması, ilk defa Mart ayında tanıttığı Pyra isimli yeni oyuncu faresini fiyatlandırdı. 1000Hz tarama hızına, 1600 dpi Mavi-optik sensöre ve uzun ömürlü kullanım için katı ayaklara sahip olan 6 butonlu fare, Roccat firması tarafından hazırlanan ve tek tuşa iki fonksiyon atanabilmesine olanak tanıyan EasyShift[+] teknolojili ilk fare olarak tanımlanıyor. Bu sayede 6 butonlu yapıyı 12 butonlu bir çözüme dönüştüren Roccat, Pyra modelini 35 Avro, aynı farenin kablosuz versiyonunu ise 55 Avro'dan satışa sunuyor.

Roccat yeni oyuncu faresi Pyra'yı fiyatlandırdı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Nvidia GTX 470 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim