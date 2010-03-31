Roccat yeni oyuncu faresi Pyra'yı fiyatlandırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyucunlara özel bilgisayar çevre birimleri hazırlayan Almanya merkezli Roccat firması, ilk defa Mart ayında tanıttığı Pyra isimli yeni oyuncu faresini fiyatlandırdı. 1000Hz tarama hızına, 1600 dpi Mavi-optik sensöre ve uzun ömürlü kullanım için katı ayaklara sahip olan 6 butonlu fare, Roccat firması tarafından hazırlanan ve tek tuşa iki fonksiyon atanabilmesine olanak tanıyan EasyShift[+] teknolojili ilk fare olarak tanımlanıyor. Bu sayede 6 butonlu yapıyı 12 butonlu bir çözüme dönüştüren Roccat, Pyra modelini 35 Avro, aynı farenin kablosuz versiyonunu ise 55 Avro'dan satışa sunuyor.
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