Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi

Mavi ekip uzun bir aradan sonra AMD’nin PCIe 4.0 hamlesine yanıt vermeye hazırlanıyor. Diğer taraftan AMD kanadı ise bu sırada PCIe 4.0’ı orta segmente kadar indirmeyi başardı.
Cypress Cove çekirdekleriyle IPC artışı sunması beklenen Rocket Lake-S işlemcileri Intel’in PCIe 4.0 destekli ilk masaüstü ailesi olacak.
Yongaların LGA1200 soketli mevcut anakartlarla kullanılabilecek olması eline bir örnek yonga geçen ekibin yonganın yeteneklerini test edebilmesini sağlamış.İlginizi Çekebilir PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı
Her şeyden önce anakartların yeni işlemcilere yönelik BIOS güncellemesi almamış olmasına rağmen donanım düzeyinde uyumlu olduğunu ekran alıntılarından söylemek mümkün.
PCIe 4.0 donanımlarla test
Seagate FireCuda 520 PCIe 4.0 çözümünün ve RX 5700 XT’nin test edildiği Z490 yongasetli anakartta elde edilen sonuçlara göre donanımlar başarılı bir şekilde tanınmış durumda.
SSD’nin sıralı okuma/yazma testinde 5/4.2 GB/s’lik hızlara ulaşabilmesi ve GPU-Z raporu donanımların birbirleri ile güncel PCIe standartını kullanarak iletişim kurduğunu gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı"
Son olarak Xe-LP entegre grafik birimiyle kombine edilecek Rocket Lake işlemcisinin önümüzdeki yılın ilk yarısında bizlerle olması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-pcie-4-0-performance-allegedly-tested-on-z490-motherboard Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
https://forum.donanimhaber.com/intel-10600k-icin-anakart-onerisi--145485374