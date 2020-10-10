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    Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi

    Intel’in güncel teknolojilerle destekleyeceği Rocket Lake çözümlerine yaklaştığımız şu günlerde detaylar gelmeye devam ediyor. Son test sonucu güncel PCIe 4.0 desteğini doğruluyor.
    1 hf.
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    4
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi
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    Mavi ekip uzun bir aradan sonra AMD’nin PCIe 4.0 hamlesine yanıt vermeye hazırlanıyor. Diğer taraftan AMD kanadı ise bu sırada PCIe 4.0’ı orta segmente kadar indirmeyi başardı.

    Cypress Cove çekirdekleriyle IPC artışı sunması beklenen Rocket Lake-S işlemcileri Intel’in PCIe 4.0 destekli ilk masaüstü ailesi olacak.

    Yongaların LGA1200 soketli mevcut anakartlarla kullanılabilecek olması eline bir örnek yonga geçen ekibin yonganın yeteneklerini test edebilmesini sağlamış.

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    Her şeyden önce anakartların yeni işlemcilere yönelik BIOS güncellemesi almamış olmasına rağmen donanım düzeyinde uyumlu olduğunu ekran alıntılarından söylemek mümkün.

    PCIe 4.0 donanımlarla test

    Seagate FireCuda 520 PCIe 4.0 çözümünün ve RX 5700 XT’nin test edildiği Z490 yongasetli anakartta elde edilen sonuçlara göre donanımlar başarılı bir şekilde tanınmış durumda.

    Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi
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    SSD’nin sıralı okuma/yazma testinde 5/4.2 GB/s’lik hızlara ulaşabilmesi ve GPU-Z raporu donanımların birbirleri ile güncel PCIe standartını kullanarak iletişim kurduğunu gösteriyor.

    Rocket Lake-S işlemcisi PCIe 4.0 SSD ve ekran kartıyla test edildi
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    Ayrıca Bkz. "Intel’in 500 serisi anakartlarının çıkış tarihi sızdı"

    Son olarak Xe-LP entegre grafik birimiyle kombine edilecek Rocket Lake işlemcisinin önümüzdeki yılın ilk yarısında bizlerle olması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-pcie-4-0-performance-allegedly-tested-on-z490-motherboard Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mustafa goksel 1 hf.
    Daha önceki mesajlarımın birinden Z490 Pcie 4.0 ile ilgili bir foto ve mesaj linkimi atayım okumak isteyenler için ;

    https://forum.donanimhaber.com/intel-10600k-icin-anakart-onerisi--145485374


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    fhrstw 1 hf.
    Eğer intel amdyi net şekilde geçemezse 8/16 işlemciler 449-500 dolar seviyesinde kalıcı olacaktır. İntel ne olursa olsun fiyat indirimine yanaşmayacaktır. Yani tahminim biraz ryzen 5000 den %4-5 iyi bir işlemci çıkartıp 499 dolar seviyelerine çıkmak olacaktır.
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    Muten Baba 1 hf.
    Teknoloji ileri gittikçe bizde teknolojiden okadar uzaklaşıyoruz, yoksa çok güzel haberler bunlar da. Biraz dertlendiriyor insanı.
    Yanıtla +3
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    estf (eray artan) 1 hf.
    o nasıl berbat depolama testi benim sata 850 evo 40 mbs 4k okuyor
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