Rolls-Royce Spectre Series II, daha fazla güç ve menzille geldi

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Rolls-Royce, tamamen elektrikli Spectre Series II ve Black Badge Spectre Series II’yi tanıttı. Model, teknik ve tasarımsal açıdan hayata geçirilen kapsamlı geliştirmelerle dikkat çekiyor. Sürüş menzili yüzde 18 artırılarak 628 kilometreye (WLTP) ulaşan modelin şarj süreleri ise yüzde 14 oranında kısaltıldı.

Rolls-Royce Spectre Series II

Mühendisler Series II için aracın güç aktarma sistemini daha yüksek tepki ve kontrol sunacak şekilde ileri bir seviyeye taşıdı. Bu kapsamlı iyileştirmeler, Black Badge Spectre’nin Rolls-Royce tarihindeki en güçlü model olma konumunu daha da güçlendiriyor. Güç çıkışı artık 442 kW’a ulaşırken, tork değeri 1.015 Nm’ye yükseliyor. Black Badge Spectre Series II’de ise Infinity Mode 500 kW gücü devreye sokarken, Spirited Mode 1.100 Nm’ye kadar tork sunuyor.

Yeniden geliştirilen batarya hücre teknolojisi sayesinde Spectre Series II’nin potansiyel sürüş menzili yüzde 18 artarak 628 km’ye (WLTP) ulaşıyor ve şarj süreleri yüzde 14 oranında kısaltılıyor. Bu durum, markanın hem elektrikli sürüşte dinginlik hem de performanstan taviz vermeyen mühendislik anlayışındaki kararlılığını pekiştiriyor.

Dış tasarımda zarif denge daha da güçlendirildi

Tam Boyutta Gör Spectre'nin dikkat çekici fastback profili, sade yüzey tasarımı ve bölünmüş far imzası Series II’de korunarak markanın bu ilk ve geniş çapta beğeni toplayan tasarıma olan güvenini vurguluyor. Spectre’nin formunu ve yüzey tasarımını vurgulamak için Spectre Series II’ye özel Ethereal Blue adı verilen yeni bir dış renk geliştirildi.

Yeni 23 inç dövme alaşım jant tasarımı, her açıdan ışığı yakalayıp yansıtan çok yüzeyli ve çok kollu bir yapıya sahip. Bu sayede yüzeyler, parlatma sonrasında bile keskin elmas benzeri netliğini koruyor. Her bir jant, bu hassas yüzey formunu elde etmek için altı saate kadar elle işleniyor ve iki farklı kaplama seçeneğiyle sunuluyor.

İç tasarımda ifade gücü ve malzemede yenilik

Spectre müşterilerinin olağanüstü yaratıcı vizyonuna yanıt olarak Spectre Series II, iç mekân paletini önemli ölçüde genişleterek yeni malzemeler, rafine yüzey uygulamaları ve etkileyici derinlik ve çeşitlilik sunan el işçiliği detaylarla zenginleştiriliyor.

Bu yeni materyaller arasında, bambudan elde edilen çağdaş bir iç mekân rayon kumaşı olan Duality Twill öne çıkıyor ve ilk kez Spectre’da sunuluyor. İlhamını Côte d’Azur’daki Le Jardin des Méditerranées’nin etkileyici bambu koruluğundan alan bu özel malzeme, Sir Henry Royce’un bir dönem kış aylarını geçirdiği Villa Mimosa’ya komşu bu benzersiz peyzajın doğal zarafetini iç mekâna taşıyor.

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Twill kumaş, sanatsal bir “Duality” grafiğiyle işlendi. Markanın kurucularının iç içe geçmiş iki R harfinden soyutlanarak oluşturulan tasarım, yelkenli yatlarda görülen birbirine dolanan halat çizgilerini andıran denizcilik esintileri taşıyor ve Fransız Rivierası’na ince bir gönderme yapıyor. Spectre Series II’de Duality Twill iç mekânı, 2,6 milyon adede kadar dikiş, yaklaşık 16 km iplik içeriyor ve üretimi toplamda 25 saate kadar sürüyor.

Spectre Series II'nin başlangıç fiyatı 350 bin euro seviyesinde ancak çok fazla kişiselleştirme seçeneği bulunduğu için çok farklı fiyatlar karşımıza çıkabiliyor. Türkiye'de ise Spectre için yaklaşık 40 milyon TL'lik fiyatlar söz konusu.

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Rolls-Royce Spectre Series II, daha fazla güç ve menzille geldi

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