Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde örtüsü kaldırılan makyajlı 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Renault Megane Sedan fiyatı 198 bin 100 TL'den başlıyor.

En yeni teknolojilerle donatılan Yeni Megane Sedan’da konfor ve güvenlik artırıldı. 10.2 inç gösterge paneli ve Renault Easy Link multimedya sisteminin kontrol edildiği 9.3 inç dikey ekran ile iç mekân modernize edildi. Yeni sürüş destek sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor ise verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

%100 Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki ışık imzası ile öne çıkıyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen makyajlı Megane Sedan'da, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor. Ön taraftaki hava deflektörleri ise araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor.

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Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde bulunduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan makyajlı Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor.

Yenilenen ergonomik ve konforlu iç mekân yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9.3 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. Yeni Renault Easy Link multimedya sistemi ile tüm navigasyon ve bilgi özelliklerinin yanı sıra Multi-Sense ayarları da sunuluyor.

Tam Boyutta Gör

Stop &Go özellikli Adaptif Cruise Control, öndeki araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma ve frenlemeyi düzenliyor.

Aktif Acil Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği takdirde frenleri devreye sokuyor. Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarıyor.

Tüm bunlara ek olarak ayak frenden çekildiğinde aracın sabit kalmasını sağlayan Auto-Hold özelliği, özellikle şehir içindeki sürüş konforunu artırmak için iyileştirildi. Ayrıca Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi sistemler, yeni Megane Sedan’da da varlığını sürdürüyor.

Yeni 2021 Renault Megane motor seçenekleri

Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

2021 Renault Megane Sedan fiyat listesi şöyle:

Model Fiyat Joy 1.0 TCe 115 bg 198.100 TL Joy 1.3 TCe 140 bg 202.100 TL Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 287.100 TL Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 311.100 TL Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 325.100 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 335.100 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 362.100 TL

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