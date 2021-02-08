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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye'de en çok satılan modellerden biri olan Megane Sedan yenilendi. Yeni teknolojileri ve motorlarıyla gelen 2021 Renault Megane Sedan fiyatı ve özellikleri haberimizde:
    08 Şubat 2021, 11:00 (Güncellendi, 1 hf.)
    26,1b
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    87
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    15

    Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde örtüsü kaldırılan makyajlı 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Renault Megane Sedan fiyatı 198 bin 100 TL'den başlıyor.

    En yeni teknolojilerle donatılan Yeni Megane Sedan’da konfor ve güvenlik artırıldı. 10.2 inç gösterge paneli ve Renault Easy Link multimedya sisteminin kontrol edildiği 9.3 inç dikey ekran ile iç mekân modernize edildi. Yeni sürüş destek sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor ise verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

    %100 Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki ışık imzası ile öne çıkıyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen makyajlı Megane Sedan'da, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması bulunuyor. Ön taraftaki hava deflektörleri ise araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor.

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    Cosmo mavi ve inci beyazın da içinde bulunduğu 7 farklı dış renk seçeneğiyle sunulan makyajlı Megane Sedan, 16 ila 18 inç arası jant seçeneklerini de kullanıcıyla buluşturuyor. 

    Yenilenen ergonomik ve konforlu iç mekân yeni Megane Sedan 10.2 inçe kadar dijital gösterge paneli ile geliyor. Gösterge paneline ek olarak 9.3 inç multimedya ekranı dikkat çekiyor. Yeni Renault Easy Link multimedya sistemi ile tüm navigasyon ve bilgi özelliklerinin yanı sıra Multi-Sense ayarları da sunuluyor. 

    Yeni 2021 Renault Megane Sedan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Stop &Go özellikli Adaptif Cruise Control, öndeki araç ile aradaki mesafeyi koruyarak hızlanma ve frenlemeyi düzenliyor.

    Aktif Acil Fren Destek Sistemi, tehlike anında sürücüyü uyarırken, sürücü tepki vermekte geciktiği takdirde frenleri devreye sokuyor. Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise aracın arkasındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarıyor.

    Tüm bunlara ek olarak ayak frenden çekildiğinde aracın sabit kalmasını sağlayan Auto-Hold özelliği, özellikle şehir içindeki sürüş konforunu artırmak için iyileştirildi. Ayrıca Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi gibi sistemler, yeni Megane Sedan’da da varlığını sürdürüyor.

    Yeni 2021 Renault Megane motor seçenekleri

    Yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte sunuluyor. 1.3 TCe benzinli motor ise 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Yeni Megane Sedan ayrıca 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

    2021 Renault Megane Sedan fiyat listesi şöyle:

    Model Fiyat
    Joy 1.0 TCe 115 bg 198.100 TL
    Joy 1.3 TCe 140 bg 202.100 TL
    Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 287.100 TL
    Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 311.100 TL
    Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 325.100 TL
    Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 335.100 TL
    Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 362.100 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    A auto_man 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Bloodin
    Adı üstünde "MAKYAJ"



    Makyajda neler değişebilir?



    -Donanım güncellemesi olabilir.

    -Yeni gövde renkleri olabilir.

    -Yeni motor seçenekleri eklenebilir.

    -Dış tasarımda genellikle tampon ve ızgarada değişiklik olabilir. İçte ise dekor değişikliği olabilir.

    -Jant tasarımı değişebilir.



    Yani makyajda komple tasarım değişmez.
    Adı üstünde "MAKYAJ" Makyajda neler değişebilir? -Donanım güncellemesi olabilir. -Yeni gövde renkleri olabilir. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +52
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    Jayus (hakan can) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Biri Süreyya mı dedi :))



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    Biri Süreyya mı dedi :)) ...
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    2 Yanıt Yanıtla +35
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bi ızgara çizgilerini ayırmışlar, bir de sis farlarının şekli değişmiş... Sonra Süreyya hanım atınca sinirleniyorsunuz :D
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    D daxtor55 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Joy ve Touchtaki analog kadranların değişmesi iyi olmuş makyajla. Birde orta konsol değişse çok daha iyi olurdu.
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    forzabesiktascom (a a) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ay gelecek olan 1.5 dizel otomatiklere talip olacağız.
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    alfa-x 4 gün ( Mesaj Silindi )
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    Donanım listesi

    Joy da deri direksiyon ve orta kol dayama yani touch daki orta konsol standart yazıyor

    Manuel makyajlı joy iç resmi var mı ?? otomatiklerde joy orta konsol güzel

    Tesla ekranla baya iyi oluyor , keşke touch manuel de olsaydı

    https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-renault-sahibinden-sifir-903966860/detay
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    EDC'den uzak durun.sık sık kalkışta kavrama kaçırıyor.
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    yukleniyor (Rocky Balbao) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Asgari ücretli alman bu arabanın full'ünü 10 maaşıyla alıyor biz asgari ücretle 128 maaşımızla alıyoruz .

    Bu yüzden bizi çok kıskanıyorlar.
    Yanıtla +2
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    maligezgin (mehmet ali gezgin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Otomatik farkı 85.000 lira mi?

    Oha!
    1 Yanıt Yanıtla
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    P Paint It Black (Zaphod B) 6 gün ( Mesaj Silindi ) maligezgin
    ötv dilimi artıyor o yüzden

    vergisiz satış fiyati 129.999 olan araba %50 ötv + %18 kdv ile 230bin
    vergisiz satış fiyatı 130.001 olan araba %80 ötv + %18 kdv ile 277bin
    1 Yanıt Yanıtla
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    fbyram (Bayram Emek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arabalardaki yeni yeni çığırtkanlığı fiyatı köklemek için sanırım. Göz var nizam var arkadaş ya...
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    fbyram (Bayram Emek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Neyin yenisi bu şimdi



    Makyajlanmış mı ne olmuş anlamadım? Yeni kasa dediğin kasa komple değişir ona yeni denir.



    Değişim aşağıdaki şekilde olursa yeni denir. Vw nin kafasına uymuş reno.



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    ahmet3976 (ahmet .) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    En azından LED farlar standart olarak sunulmalıydı. Clio da standart iken Megane da üst donanımda standart olması saçma olmuş.
    Yanıtla +1
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    loutrec_ (Aykut Kocaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tasarım tuttu bir 5 yıl daha götürür, ancak iyi de olsa bir tasarımı sürekli görmek o tasarıma olan duyguları tepkisizleştiriyor.
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    26093 kez okundu.
    50 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

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    4 etiket daha 2021 megane sedan fiyat listesi Otomobil Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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