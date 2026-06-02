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    Honda ZR-V yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    2023 yılında Türkiye'de satışa sunulan ancak 2024 yılının ortasında Çin menşeli araçlara gelen yüksek ek vergi sonrası listelerden kaldırılan Honda ZR-V yeniden Türkiye'de. İşte Honda ZR-V fiyatı:

    Ek vergiler nedeniyle Civic'i Türkiye pazarından çeken Honda, yeni hamlesini yaptı. Honda ZR-V yeniden Türkiye'de satışa sunuldu. 2.0 litre hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen Honda ZR-V fiyatı 4.970.000 TL olarak açıklandı. Üç yıl önce ZR-V, 2.6 milyon TL fiyatla Türkiye'ye giriş yapmıştı.

    Honda ZR-V özellikleriyle neler sunuyor❓

    Honda ZR-V yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Honda ZR-V'nin kaputu altında 2.0 litre (1993 cc) hibrit motor ve e-CVT şanzıman kombinasyonu yer alıyor. Bu sistemde benzinli motor tek başına 143 PS güç ve 186 Nm tork üretiyor. Elektrik motoru ise 135 kW güç ve 315 Nm tork desteği sağlıyor. Önden çekişli model, maksimum 173 km/s hıza çıkabilirken 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. Birleşik yakıt tüketimi ise 5,8 lt/100 km olarak açıklanıyor.

    Honda ZR-V, ürün gamında HR-V ve CR-V arasında konumlanıyor. 4568 mm uzunluğa sahip modelin bagaj hacmi 380 litre. Arka koltuklar yatırıldığında ise 1300 litreye kadar çıkabiliyor. Önde viraj demirli ve helezonlu McPherson amortisöre sahip crossover'ın arkasında torsiyon çubuğu kullanılmış.

    Honda ZR-V yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
    Advance donanım seviyesiyle tercih edilebilen modelde 18 inç alaşım jantlar, LED ön-arka aydınlatmalar, karartılmış arka camlar, akıllı bagaj kapağı, otomatik katlanır yan aynalar, otomatik silecekler, otomatik farlar, 12 hoparlörlü BOSE ses sistemi, 4 USB girişi, deri koltuklar, ön-arka kol dayama, ambiyans aydınlatma, panoramik açılabilir cam tavan, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ön-arka koltuklar, ısıtmalı direksiyon, 10,2 inç dijital gösterge, geri görüş kamerası, 9 inç dokunmatik ekran ve kablosuz şarj gibi özellikler sunuluyor.

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