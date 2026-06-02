Honda ZR-V yeniden Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Ek vergiler nedeniyle Civic'i Türkiye pazarından çeken Honda, yeni hamlesini yaptı. Honda ZR-V yeniden Türkiye'de satışa sunuldu. 2.0 litre hibrit motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen Honda ZR-V fiyatı 4.970.000 TL olarak açıklandı. Üç yıl önce ZR-V, 2.6 milyon TL fiyatla Türkiye'ye giriş yapmıştı.
Honda ZR-V özellikleriyle neler sunuyor❓
Honda ZR-V, ürün gamında HR-V ve CR-V arasında konumlanıyor. 4568 mm uzunluğa sahip modelin bagaj hacmi 380 litre. Arka koltuklar yatırıldığında ise 1300 litreye kadar çıkabiliyor. Önde viraj demirli ve helezonlu McPherson amortisöre sahip crossover'ın arkasında torsiyon çubuğu kullanılmış.