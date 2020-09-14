RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı

Kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde Ryzen 4000 işlemcilerinin ve RDNA2 mimarili kartlarının tanıtım tarihini açıklayarak sessizliğini bozdu. Bununla birlikte donanımseverler firmadan daha fazla detay istiyor.
RX 6000 modeli RTX 2080 Ti ile eşleşiyor
Son ekran alıntısı RX 6000 serisine dair bir fikir veriyor. AotS testinde 63 FPS alan AMD ekran kartı bu haliyle RTX 2080 Ti ile eşleşmiş durumda. Modelin RDNA2 mimarili olması kuvvetle muhtemel. Zira AMD’nin hali hazırda RTX 2080 Ti ile dahi boy ölçüşebilecek çözümü bulunmuyor.Diğer taraftan RTX 3080’in da görüldüğü veri tabanında Ampere modeli 98 FPS ile yerini almıştı.
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Ek olarak AMD’nin Big Navi çözümünün sadece bir ekran kartı olmayabileceğini de belirtelim. Navi 21 ve Navi 22 ailesinden oluşması beklenen Big Navi modellerinden Navi 21 RTX 3080’i hedef alırken Navi 22’nin RTX 3060 Ti/3070/3070 Ti’ı hedef alacak şekilde ölçeklenmesi bekleniyor.
Kaynakça https://twitter.com/_rogame/status/1304620727665078273 https://www.guru3d.com/news-story/rumor-radeon-rx-6000-series-as-fast-as-a-standard-rtx-2080-ti.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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AMD ekran kartlarının sürücü problemleri vardır. Ben dahil şikayetçiydim fakat şu anda sürücülerde çağ atladılar resmen. Sürücü problemleri de siyah ekran ve oyundan atmaydı. En azından sürücüler ekran kartı yakmıyordu.
Daha RTX tarafında amd de performans ne olacak onu bile bilmiyoruz. Yaşayacağımız sorunlar ne olacak onu hiç bilmiyoruz.
RTX 2080 ti ile arada 20 fps fark var. Çıkacağı fiyat da muhtemelen 500 dolar veya üstü olacak. Bu fiyatlar ile AMD bu sefer Nvdia ile yarışamaz.