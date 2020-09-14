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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı

    Nvidia’nın RTX Ampere tanıtımının ardından tüm donanım dünyası AMD’den bir adım bekliyor. RDNA2 kartların tanıtım tarihi netleşse de performans verileri merak konusu.
    5 sa.
    2,3b
    42
    14
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı
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    Kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde Ryzen 4000 işlemcilerinin ve RDNA2 mimarili kartlarının tanıtım tarihini açıklayarak sessizliğini bozdu. Bununla birlikte donanımseverler firmadan daha fazla detay istiyor.

    RX 6000 modeli RTX 2080 Ti ile eşleşiyor

    Son ekran alıntısı RX 6000 serisine dair bir fikir veriyor. AotS testinde 63 FPS alan AMD ekran kartı bu haliyle RTX 2080 Ti ile eşleşmiş durumda. Modelin RDNA2 mimarili olması kuvvetle muhtemel. Zira AMD’nin hali hazırda RTX 2080 Ti ile dahi boy ölçüşebilecek çözümü bulunmuyor.Diğer taraftan RTX 3080’in da görüldüğü veri tabanında Ampere modeli 98 FPS ile yerini almıştı.

    RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı
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    Ayrıca Bkz. "RTX Ampere 3 farklı silikon kalitesiyle geliyor"

    Ek olarak AMD’nin Big Navi çözümünün sadece bir ekran kartı olmayabileceğini de belirtelim. Navi 21 ve Navi 22 ailesinden oluşması beklenen Big Navi modellerinden Navi 21 RTX 3080’i hedef alırken Navi 22’nin RTX 3060 Ti/3070/3070 Ti’ı hedef alacak şekilde ölçeklenmesi bekleniyor.



    Kaynakça https://twitter.com/_rogame/status/1304620727665078273 https://www.guru3d.com/news-story/rumor-radeon-rx-6000-series-as-fast-as-a-standard-rtx-2080-ti.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    amd'nin nvidia'dan geride olması birşey ifade etmiyor benim için. 1080 oyuncusuyum. bana her oyunu full grafik 60+ fps üzerinde oynatan kartı 250 dolara versin en kral firma amd dir benim için.
    amd'nin nvidia'dan geride olması birşey ifade etmiyor benim için. 1080 oyuncusuyum. bana her oyunu full grafik 60+ fps üzerinde oynatan kartı 250 dolara versin ...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    darthserratus 4 sa. TheNewAtilla
    Aralık 2019'dan beri RX 5700 Pulse kullanıyorum. RX 5700 XT seviyesinde overclocklu. Ne günlük kullanımda ne de nadiren oyun oynadığım esnada bir sorun yaşadım. Çıkış anında AMD kartlarda sorunlar olmadığını söyleyemem ama şu an için fazlaca miktarda abartıldığını düşünüyorum.
    Aralık 2019'dan beri RX 5700 Pulse kullanıyorum. RX 5700 XT seviyesinde overclocklu. Ne günlük kullanımda ne de nadiren oyun oynadığım esnada bir sorun yaşadım....
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 3 sa. TheNewAtilla
    Msi rx 5700 xt gaming x kullanıyorum sıfır sorun yağ gibi şuan ve bu kart 1080p kartı diyil 2k dır
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    S.T.A.L.K.E.R. 2 sa.
    2080ti 79 fps almış amd nin en iyi çözümü 63 fps almış. doğru mu anlamışım emin olamadım. eğer böyleyse nvidia fiyatları yükseltir.
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    Musty3535123 3 sa.
    ekim ayı çok şeye gebe, heyecanla bekliyoruz :)
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    Evil.Morty 3 sa.
    AMD işlemcilerine ısınıyor denildi ve artık çok iyi duruma geldi.
    AMD ekran kartlarının sürücü problemleri vardır. Ben dahil şikayetçiydim fakat şu anda sürücülerde çağ atladılar resmen. Sürücü problemleri de siyah ekran ve oyundan atmaydı. En azından sürücüler ekran kartı yakmıyordu.
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 sa.
    KOMİK olan ne biliyonmu testlerde neden intel işlemci var :)
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 4 sa.
    Big navi alırım diye bekledim ama sanırım 3000 almak daha mantıklı olucak bu sefer.
    Daha RTX tarafında amd de performans ne olacak onu bile bilmiyoruz. Yaşayacağımız sorunlar ne olacak onu hiç bilmiyoruz.
    RTX 2080 ti ile arada 20 fps fark var. Çıkacağı fiyat da muhtemelen 500 dolar veya üstü olacak. Bu fiyatlar ile AMD bu sefer Nvdia ile yarışamaz.
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    maniague (Mehmed Şamil ER) 4 sa.
    youtube.com/...
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 5 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    amd'nin nvidia'dan geride olması birşey ifade etmiyor benim için. 1080 oyuncusuyum. bana her oyunu full grafik 60+ fps üzerinde oynatan kartı 250 dolara versin en kral firma amd dir benim için.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 sa. murdocklawless
    5700 xt zaten 1080p için çok iyi ama driver kötü, teknoloji geride
    3 Yanıt Yanıtla +1
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