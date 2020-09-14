RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı

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Kırmızı ekip geçtiğimiz günlerde Ryzen 4000 işlemcilerinin ve RDNA2 mimarili kartlarının tanıtım tarihini açıklayarak sessizliğini bozdu. Bununla birlikte donanımseverler firmadan daha fazla detay istiyor.

RX 6000 modeli RTX 2080 Ti ile eşleşiyor

Son ekran alıntısı RX 6000 serisine dair bir fikir veriyor. AotS testinde 63 FPS alan AMD ekran kartı bu haliyle RTX 2080 Ti ile eşleşmiş durumda. Modelin RDNA2 mimarili olması kuvvetle muhtemel. Zira AMD’nin hali hazırda RTX 2080 Ti ile dahi boy ölçüşebilecek çözümü bulunmuyor.Diğer taraftan RTX 3080’in da görüldüğü veri tabanında Ampere modeli 98 FPS ile yerini almıştı.

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Ayrıca Bkz. "RTX Ampere 3 farklı silikon kalitesiyle geliyor"

Ek olarak AMD’nin Big Navi çözümünün sadece bir ekran kartı olmayabileceğini de belirtelim. Navi 21 ve Navi 22 ailesinden oluşması beklenen Big Navi modellerinden Navi 21 RTX 3080’i hedef alırken Navi 22’nin RTX 3060 Ti/3070/3070 Ti’ı hedef alacak şekilde ölçeklenmesi bekleniyor.

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