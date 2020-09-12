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    RTX Ampere 3 farklı silikon kalitesiyle geliyor

    Nvidia’nın inceleme ekiplerine gönderdiği kartlar hakkında detaylar açığa çıkmaya devam ederken Samsung’un üretim hatlarından güzel bir haber geldi. Verimlilik oldukça iyi seviyede.
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    Metehan Göktaş
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    RTX Ampere 3 farklı silikon kalitesiyle geliyor
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    Hızaşırtma meraklılarının önem verdiği zar kalitesi olarak Türkçeleştirebileceğimiz ‘’binning’’ yongaların çalışma geriliminin yanı sıra daha yüksek frekanslara çıkma potansiyelini belirlediği gibi güç tüketimini de etkiliyor. Görünüşe göre Samsung’un 8 nm nodunda işler yolunda.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3090 kasa içerisinde görüntülendi, RTX 3080 yakın çekimleri paylaşıldı

    Bin 0, Bin 1 ve Bin 2

    Endüstriden kaynaklara göre RTX Ampere GPU’ları 3 sınıfa ayrılmış durumda. Bin 0, Bin 1 ve Bin 2 olarak kategorize edilen yongalardan Bin 2’ye dahil edilenler en az defekte sahip zardan oluşurken Bin 0 ailesi en kötü durumdakilerden oluşuyor.

     Bununla birlikte Bin 0’ın beklenen performans ve çalışma kriterlerini karşıladığı rapor ediliyor. Bin 2’deki yongalarsa hem daha serin çalışıp hem daha yüksek frekanslara çıkabiliyor, yani fazlasıyla iyi kalitedeler.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080’in oyun testleri ve benchmark sonuçları paylaşıldı"

    Samsung’un 8 nm sürecinden geçen zarların %30’u Bin 0, %60’ı Bin 1 ve %10’u ise Bin 2 sınıfına dahil edilmiş. Firmaya verilen kısa süre ve yüksek üretim hacmi beklentisi düşünüldüğünde ilk parti yongalardaki tablo yüz güldürücü. İlerleyen dönemde daha iyi bir seviyeye gelineceğinden şüphe yok.



    https://www.techpowerup.com/272052/nvidia-geforce-rtx-ampere-chips-feature-three-binning-tiers-mostly-good-dies-are-present Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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