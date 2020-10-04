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    RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi

    Dizüstü bilgisayarlarda RTX 2080Ti'a yakın performans gösterecek mobil RTX 3070 GPU'su görüntülendi. GPU'nun 2021 yılı Ocak ayında tanıtılması bekleniyor.
    2 hf.
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    Gökhan G.
    Editör
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    RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi
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    NVIDIA, masaüstü platformlar için piyasaya sürdüğü ve sürmeye hazırlandığı yeni nesil Ampere mimarili kartlarla oldukça ses getirdi. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarını da unutmayacağını bildiğimiz şirketin yeni nesil laptoplara güç vermesi beklenen Ampere mimarili ilk mobil GPU’su ufukta göründü.

    GeForce RTX 3070 ve GeForce RTX 3060 kartlarına güç verecek GA104 GPU’sunun kullanıldığı mobil çözüm, GN20-E5-A1 kod adıyla görüntülendi ve modülün mobil RTX 3070 olduğu söylendi. NGA forumlarında ortaya çıkan GPU’da SK Hynix üretimi GDDR6 bellekler kullanıldığı görülebiliyorken son ürünlerin 8GB kapasiteli ve 256-bit bellek ara yüzüyle çalışacak modüller olacağı belirtiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı"

    Kesin olmamakla birlikte, NVIDIA’nın GA104 mobil çözümünde CUDA çekirdeği kısıtlamasına gitmeyeceği söylenirken mevcut RTX 20 serisi mobil ürünlerde olduğu gibi saat hızları ve güç tüketimi ayağında kısıtlamalara gidebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda mobil RTX 3070’in 5888 CUDA çekirdeği ile geleceğini söyleyebiliriz.

    Son kullanıcıları ilgilendiren en önemli konu ise haliyle mobil RTX 3070’in performans değerleri. Masaüstü RTX 3070’lerin mevcut nesilde RTX 2080 Ti performansı vereceği düşünüldüğünde, RTX 3070’in de bu karta yakın değerlere ulaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kapsamda, RTX 2080 Ti kadar olmasa da masaüstü RTX 2080’den hızlı mobil GPU'ların yakında bizlerle olacağını söyleyebiliriz. Sızıntının yapıldığı kaynağa göre NVIDIA, GA102 tabanlı bir mobil RTX 3080 GPU'su üzerinde de çalışıyor.

    NVIDIA’nın yeni mobil çözümlerini Ocak 2021’de düzenlenecek CES fuarında tanıtması bekleniyor.



    https://www.tweaktown.com/news/75446/geforce-rtx-3070-mobile-gpu-spotted-desktop-2080-ti-perf-offered/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fotifoti (foti ) 2 hf. en beğenilen nebulabado
    aslında gpu'dan çok intelin sobaları zorluyor sistemleri.
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    tritone (hakan yıldız) 2 hf.
    fan sesinden havaalanına döner ev
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 hf.
    350w tdp olan bir kart dizüstüne ancak harici ekran kartı kutusu olarak eklenebilir. Yoksa buna pil dayanmaz.
    Yanıtla
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    Khoradasein (Mahmut Mümtaz Apostrof Er) 2 hf.
    Yahu insaf, o kartla o kart birbirine yakın performans gösterir mi, yani nvidia suçunu kabul etti, sustu, kıvırdı, üzerine hatalı ve kalitesiz üretilen kartlar patladı, siz halen kraldan çok kralcılığa devam;şu para ne tatlıymış, yenmez yutulmaz kirli bir kağıt parçası...
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    ti7800 (Temjin O.) 2 hf.
    RTX 2080ti'ye yakın performasn sergilemesi gereken MOBİL GPU mu?
    Bir yanlışlık olmasın. Mobil sonuçta
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ti7800
    Büyük ihtimalle mxm formundaki, laptoplardaki kullanım için kırpılmış rtx 3070 yongaları.

    Örn aşağıda benzer yapıdaki Gtx 1080;

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 2 hf.
    2080Ti'a yakın değildir 3 katıdır, burası DH, yaptığınız habere dikkat edin
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 hf.
    Daha 2060s mobile gelmedi

    Mobile agirlik verilmesi lazim bir yanda 3070 3070ti 3070super haberleri ucusuyor obur taraf bombos kaldi.

    Bari rx5700m rx5600m yayginlassin
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    nebulabado 2 hf.
    2-3 cm kalınlığı sahip bir laptop içerisinde ekran kartını verimli bir şekilde soğutabilmek ve yeterli gücü sağlamak çok zor. En fazla RTX 2060 güç tüketimine sahip ve TDP değeri nispeten düşük bir kart çalışabilir. Tabi kasa kalınlığı artar, adaptör 350W falan olur ona birşey diyemem.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    fotifoti (foti ) 2 hf. nebulabado
    aslında gpu'dan çok intelin sobaları zorluyor sistemleri.
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