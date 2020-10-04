RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi

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NVIDIA, masaüstü platformlar için piyasaya sürdüğü ve sürmeye hazırlandığı yeni nesil Ampere mimarili kartlarla oldukça ses getirdi. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarını da unutmayacağını bildiğimiz şirketin yeni nesil laptoplara güç vermesi beklenen Ampere mimarili ilk mobil GPU’su ufukta göründü.

GeForce RTX 3070 ve GeForce RTX 3060 kartlarına güç verecek GA104 GPU’sunun kullanıldığı mobil çözüm, GN20-E5-A1 kod adıyla görüntülendi ve modülün mobil RTX 3070 olduğu söylendi. NGA forumlarında ortaya çıkan GPU’da SK Hynix üretimi GDDR6 bellekler kullanıldığı görülebiliyorken son ürünlerin 8GB kapasiteli ve 256-bit bellek ara yüzüyle çalışacak modüller olacağı belirtiliyor.

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Ayrıca Bkz. "Nvidia, RTX 3070’in performans verilerini yayınladı"

Kesin olmamakla birlikte, NVIDIA’nın GA104 mobil çözümünde CUDA çekirdeği kısıtlamasına gitmeyeceği söylenirken mevcut RTX 20 serisi mobil ürünlerde olduğu gibi saat hızları ve güç tüketimi ayağında kısıtlamalara gidebileceği belirtiliyor. Bu kapsamda mobil RTX 3070’in 5888 CUDA çekirdeği ile geleceğini söyleyebiliriz.

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Son kullanıcıları ilgilendiren en önemli konu ise haliyle mobil RTX 3070’in performans değerleri. Masaüstü RTX 3070’lerin mevcut nesilde RTX 2080 Ti performansı vereceği düşünüldüğünde, RTX 3070’in de bu karta yakın değerlere ulaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kapsamda, RTX 2080 Ti kadar olmasa da masaüstü RTX 2080’den hızlı mobil GPU'ların yakında bizlerle olacağını söyleyebiliriz. Sızıntının yapıldığı kaynağa göre NVIDIA, GA102 tabanlı bir mobil RTX 3080 GPU'su üzerinde de çalışıyor.

NVIDIA’nın yeni mobil çözümlerini Ocak 2021’de düzenlenecek CES fuarında tanıtması bekleniyor.

https://www.tweaktown.com/news/75446/geforce-rtx-3070-mobile-gpu-spotted-desktop-2080-ti-perf-offered/index.html

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