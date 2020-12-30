RTX 3000 mobil kartların detayları sızdı

RTX Ampere ailesinin tanıtılmasının ardından yanında taşıyabileceği güçlü bir oyuncu dizüstüsü arayanların gözü mobil RTX 3000 ailesinin üzerindeydi.
RTX 3080 Mobile
Paylaşılan detaylara göre RTX 3080 Mobile, GA104-775 GPU’sunu temel alacak ve 6144 CUDA çekirdeği içerecek. 1.7 GHz’de çalışan yongaya eşlik edecek belleklerse 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 çözümleri olacak.İlginizi Çekebilir Nvidia mobil Super ailesinde 6 kartla karşımıza çıkacak
Bununla birlikte Max-P/Max-Q varyantlarının frekans kanadında ayrışacağını da hatırlatalım. Ek olarak 8 GB VRAM’li bir seçenek de bekleniyor. Ayrıca Max-P modelleri 115-150 wattlık TGP’ye Max-Q modelleri ise 80-90 watt TGP’ye sahip.
RTX 3070 Mobile
RTX 3070 Mobile’da ise 5120 CUDA barındıran GA104-770 tercih edilmiş. 1.62 GHz’de görev yapan çözüm 8 GB 256-bit GDDR6 bellekle eşleştirilirken VRAM ünitesi için 14 Gbps hıza işaret ediliyor. Kartın TGP değerinin ağabeyiyle aynı tutulduğunu da ekleyelim.
RTX 3060 Mobile
RTX 3060 Mobile’da ise ilginç bir şekilde Turing mimarili selefinden daha az CUDA çekirdeği bulunacak. GA106’nın 3072 çekirdeğiyle 1.7 GHz’e çıkabildiği mobil kart 6 GB’lık 192-bit GDDR6 belleklerle desteklenmiş durumda.
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Max-P seçeneğinde 80-115 ve Max-Q’da 60-70 wattlık TGP’ye sahip RTX 3060 Mobile’ında bulunduğu yeni oyuncu çözümlerinin 12 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/alleged-nvidia-geforce-rtx-3080-rtx-3070-and-rtx-3060-mobile-gpu-specifications-emerge Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be