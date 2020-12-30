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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3000 mobil kartların detayları sızdı

    Önümüzdeki dönemde kaslı taşınabilir bilgisayarlara güç verecek RTX 3000 mobil kartların detayları nihayet gün yüzüne çıktı. Modeller masaüstü varyantlarının bir altına yakın CUDA içeriyor.
    41 dk.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3000 mobil kartların detayları sızdı
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    RTX Ampere ailesinin tanıtılmasının ardından yanında taşıyabileceği güçlü bir oyuncu dizüstüsü arayanların gözü mobil RTX 3000 ailesinin üzerindeydi.

    RTX 3080 Mobile

    Paylaşılan detaylara göre RTX 3080 Mobile, GA104-775 GPU’sunu temel alacak ve 6144 CUDA çekirdeği içerecek. 1.7 GHz’de çalışan yongaya eşlik edecek belleklerse 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 çözümleri olacak.

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     Bununla birlikte Max-P/Max-Q varyantlarının frekans kanadında ayrışacağını da hatırlatalım. Ek olarak 8 GB VRAM’li bir seçenek de bekleniyor. Ayrıca Max-P modelleri 115-150 wattlık TGP’ye Max-Q modelleri ise 80-90 watt TGP’ye sahip.

    RTX 3070 Mobile

    RTX 3070 Mobile’da ise 5120 CUDA barındıran GA104-770 tercih edilmiş. 1.62 GHz’de görev yapan çözüm 8 GB 256-bit GDDR6 bellekle eşleştirilirken VRAM ünitesi için 14 Gbps hıza işaret ediliyor. Kartın TGP değerinin ağabeyiyle aynı tutulduğunu da ekleyelim.

    RTX 3060 Mobile

    RTX 3060 Mobile’da ise ilginç bir şekilde Turing mimarili selefinden daha az CUDA çekirdeği bulunacak. GA106’nın 3072 çekirdeğiyle 1.7 GHz’e çıkabildiği mobil kart 6 GB’lık 192-bit GDDR6 belleklerle desteklenmiş durumda.

    RTX 3000 mobil kartların detayları sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "16/24 Intel Alder Lake işlemcisi ortaya çıktı"

    Max-P seçeneğinde 80-115 ve Max-Q’da 60-70 wattlık TGP’ye sahip RTX 3060 Mobile’ında bulunduğu yeni oyuncu çözümlerinin 12 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/alleged-nvidia-geforce-rtx-3080-rtx-3070-and-rtx-3060-mobile-gpu-specifications-emerge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ccc231

    guzel

    49 dakika önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    2 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    10 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    22 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    pcl ere olan talep patlamasını iyi kullanıyorlar , desktop ta kart yok , mobllde de laptop yok satıyor...
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    classf2re (Emre Mendelyev) 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia güç tüketiminde verimliliği kaybediyor. Artık direkt masaüstü sürümü laptopa koyamıyor gibi
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