RTX 3000 mobil kartların detayları sızdı

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RTX Ampere ailesinin tanıtılmasının ardından yanında taşıyabileceği güçlü bir oyuncu dizüstüsü arayanların gözü mobil RTX 3000 ailesinin üzerindeydi.

RTX 3080 Mobile

Paylaşılan detaylara göre RTX 3080 Mobile, GA104-775 GPU’sunu temel alacak ve 6144 CUDA çekirdeği içerecek. 1.7 GHz’de çalışan yongaya eşlik edecek belleklerse 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 çözümleri olacak.

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Bununla birlikte Max-P/Max-Q varyantlarının frekans kanadında ayrışacağını da hatırlatalım. Ek olarak 8 GB VRAM’li bir seçenek de bekleniyor. Ayrıca Max-P modelleri 115-150 wattlık TGP’ye Max-Q modelleri ise 80-90 watt TGP’ye sahip.

RTX 3070 Mobile

RTX 3070 Mobile’da ise 5120 CUDA barındıran GA104-770 tercih edilmiş. 1.62 GHz’de görev yapan çözüm 8 GB 256-bit GDDR6 bellekle eşleştirilirken VRAM ünitesi için 14 Gbps hıza işaret ediliyor. Kartın TGP değerinin ağabeyiyle aynı tutulduğunu da ekleyelim.

RTX 3060 Mobile

RTX 3060 Mobile’da ise ilginç bir şekilde Turing mimarili selefinden daha az CUDA çekirdeği bulunacak. GA106’nın 3072 çekirdeğiyle 1.7 GHz’e çıkabildiği mobil kart 6 GB’lık 192-bit GDDR6 belleklerle desteklenmiş durumda.

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Max-P seçeneğinde 80-115 ve Max-Q’da 60-70 wattlık TGP’ye sahip RTX 3060 Mobile’ında bulunduğu yeni oyuncu çözümlerinin 12 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/alleged-nvidia-geforce-rtx-3080-rtx-3070-and-rtx-3060-mobile-gpu-specifications-emerge

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