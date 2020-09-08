RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı

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RTX 3000 tanıtımıyla birlikte sergilenen yüksek performans ve fiyat düşüşü donanımseverlerin beklentisinin de üzerine çıktı. Haliyle orta segment kartlardaki performans merak ediliyor.

GA106 GPU'lu RTX 3060

Yaklaşık 1 hafta önce RTX 3000 modellerinin teknik özelliklerini doğru bildiren kullanıcıya göre RTX 3060 GA106 GPU’su üzerinde şekillenecek. Bununla birlikte GA104 GPU’lu bir seçenek ileride piyasaya sürülebilir.

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GA104-200 yongasında 4864 CUDA çekirdeğinin konumlandırılması bekleniyor ki bu RTX 3070’ten 1024 çekirdek daha az. Bellek tarafında ise 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerden bahsediliyor.

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Bununla birlikte yeşil ekibin yol haritasında RTX 3060 Super olduğu da düşünülüyor. Diğer taraftan Mevcut kartların Super versiyonlarının daha yüksek GDDR6X belleklerle önümüzdeki yıl gelmesi beklenirken Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesine karşı RTX 3080 Ti, RTX 3080 20 GB ve RTX 3080 16 GB seçeneklerini sunabileceği iddia ediliyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-super-ti-could-feature-4864-cuda-cores

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