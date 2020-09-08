RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı

RTX 3000 tanıtımıyla birlikte sergilenen yüksek performans ve fiyat düşüşü donanımseverlerin beklentisinin de üzerine çıktı. Haliyle orta segment kartlardaki performans merak ediliyor.
GA106 GPU'lu RTX 3060
Yaklaşık 1 hafta önce RTX 3000 modellerinin teknik özelliklerini doğru bildiren kullanıcıya göre RTX 3060 GA106 GPU’su üzerinde şekillenecek. Bununla birlikte GA104 GPU’lu bir seçenek ileride piyasaya sürülebilir.İlginizi Çekebilir Nvidia RTX 3000’de neden fiyat düşürdü? RTX 2080 Ti’ı tarihe gömen RTX 3070 nasıl geldi
GA104-200 yongasında 4864 CUDA çekirdeğinin konumlandırılması bekleniyor ki bu RTX 3070’ten 1024 çekirdek daha az. Bellek tarafında ise 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerden bahsediliyor.
Ayrıca Bkz. "RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı"
Bununla birlikte yeşil ekibin yol haritasında RTX 3060 Super olduğu da düşünülüyor. Diğer taraftan Mevcut kartların Super versiyonlarının daha yüksek GDDR6X belleklerle önümüzdeki yıl gelmesi beklenirken Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesine karşı RTX 3080 Ti, RTX 3080 20 GB ve RTX 3080 16 GB seçeneklerini sunabileceği iddia ediliyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-super-ti-could-feature-4864-cuda-cores Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Nvidia dur kardeşim nereye dedi 3060Tİ haberleri çıkmaya başladı bu gidişle Ekran Kartı piyasası baya kızışacak.
Yani AMD RDNA 3 dese Nvidia hop hemşerim diyecek al sana 3070 - 3080 Tİ 🤣
gtx 1060: 1280/80/48 192bit
rtx 2060 super: 2176/136/64 256bit
rtx 2080 ti: 4352/272/88 - 352bit
rtx 3060: 4864 /?/? - 256bit
rtx 3070: 5888/?/? - 256bit
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