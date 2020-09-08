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    RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı

    Nvidia’nın yeni kartlarını tanıtmasının ardından bütçe dostu sistem toplayacakların gözü RTX 3060’a çevrildi. Uygun fiyatla gelmesi beklenen modelin teknik özellikleri paylaşıldı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060 Ti/Super gün yüzüne çıktı
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    RTX 3000 tanıtımıyla birlikte sergilenen yüksek performans ve fiyat düşüşü donanımseverlerin beklentisinin de üzerine çıktı. Haliyle orta segment kartlardaki performans merak ediliyor.

    GA106 GPU'lu RTX 3060

    Yaklaşık 1 hafta önce RTX 3000 modellerinin teknik özelliklerini doğru bildiren kullanıcıya göre RTX 3060 GA106 GPU’su üzerinde şekillenecek. Bununla birlikte GA104 GPU’lu bir seçenek ileride piyasaya sürülebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nvidia RTX 3000’de neden fiyat düşürdü? RTX 2080 Ti’ı tarihe gömen RTX 3070 nasıl geldi

     

    GA104-200 yongasında 4864 CUDA çekirdeğinin konumlandırılması bekleniyor ki bu RTX 3070’ten 1024 çekirdek daha az. Bellek tarafında ise 8 GB kapasiteli GDDR6 belleklerden bahsediliyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 OpenCL testinde 2080 Super’den %68 hızlı"

    Bununla birlikte yeşil ekibin yol haritasında RTX 3060 Super olduğu da düşünülüyor. Diğer taraftan Mevcut kartların Super versiyonlarının daha yüksek GDDR6X belleklerle önümüzdeki yıl gelmesi beklenirken Nvidia’nın AMD’nin Big Navi hamlesine karşı RTX 3080 Ti, RTX 3080 20 GB ve RTX 3080 16 GB seçeneklerini sunabileceği iddia ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-super-ti-could-feature-4864-cuda-cores Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 3 gün en beğenilen huseyincarnege
    RTX 2xxx serisi için toptan sela okunmalı. Ama RTX 2060/2070 seviyesi boşta kalacak muhtemelen oraya da bir RTX 3050/3050 Ti çıkarırsa tabuta son çiviyi çakmış olurlar.
    RTX 2xxx serisi için toptan sela okunmalı. [resim] Ama RTX 2060/2070 seviyesi boşta kalacak muhtemelen oraya da bir RTX 3050/3050 Ti çıkarırsa tabuta son çiviyi ç...
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    teknoCat (ismi gizli) 3 gün Mr. Jingles
    Gerek yok. Amd rx 5700 xt de indirime giderse orası zaten göçer direk
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 3 gün
    aha rtx2080s selası okunmaya başladı
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 6 sa.
    Bence gtx 1070ti gücünde olacaktır.
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    OssiiE (Ouz Kskn) 1 gün
    AMD 28 Ekim’de RDNA 2 yı açıklayacağını duyurdu.



    Nvidia dur kardeşim nereye dedi 3060Tİ haberleri çıkmaya başladı bu gidişle Ekran Kartı piyasası baya kızışacak.



    Yani AMD RDNA 3 dese Nvidia hop hemşerim diyecek al sana 3070 - 3080 Tİ 🤣
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    TI değil de düz 2080 ile kapışır belki. O bile muhteşem birşey ama 2XXX serisine sahip olanlar için değil tabi. Hele bir de yeni alanlar. Offf...
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    mamad 2 gün (düzenlendi)
    Henüz ortaya çıkan bir şey yok. Beklenecek şey ise, 3070 ile aynı gpuyu kullanırsa, 3070'ten %20 kadar geride, 350 dolar gibi bir fiyatla gelen ve mümkünse 8 gb belleği olan bir kart olur. Böyle olması zaten yeterince çekici olur sanıyorum. Zira performansı 2080 super ayarında olur. Yani yarı fiyata Turing ile benzer performans. E daha ne olsun. 300 dolar olursa, işte o zaman alayına ateş eder.3070'ten farklı olarak ga106 gibi daha ufak bir gpu ile gelirse, Pascal'daki gibi aradaki fark artar. 3070'ten %40 kadar yavaş, 6 gb bellek, 300 dolar gibi bir fiyatla gelebilir. 1080ti ayarında, yeni yeni bir kart görmüş oluruz. Bu da yine iyi bir kart olur ama çok fazla etkilemez.
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    ibo-wan 2 gün
    Kendileriyle yarışıyorlar artık. Bir yandan da zamanlama çok manidar, konsollara karşı bir hamle olduğunu düşünüyorum
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    strømtid (Munir Alimyar) 1 gün yeni yorumcu ibo-wan
    Konsol kim ya. Konsollar 1660s le bile kıyaslanamaz
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    imakenya dragons (Axwell ) 2 gün
    Rtx 3060lk bi sistem acaba kac tl ye denk gelir tahmini olarak? 3 4 ay icinde bi sistem toplamak istiyorum yada hazir toplanmis vaziyette eger bu kartli sistem 5 bin civari olursa cidden almak isterim. Sanirim piyasasi henuz belli degil ama hakim olanlar varsa eger beklemek mi daha guzel olur rx5500 lu sistem almak mi amd tarafindan kart olarak.
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    kunGFu 2 gün (düzenlendi)
    gtx 1060 tan sonra baya bir fark olacak sanirim.. rtx 2060 super e niyet eder gibi oldum, rtx 3000 ü ufukta görünce frene bastim. Frene basmasini bilmek lazim



    gtx 1060: 1280/​80/​48 192bit

    rtx 2060 super: 2176/​136/​64 256bit

    rtx 2080 ti: 4352/​272/​88 - 352bit

    rtx 3060: 4864 /?/? - 256bit

    rtx 3070: 5888/?/? - 256bit
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    bjkyener 2 gün
    8K da performas verir mi (1-2 yıl sonra 8K yaygın olacak)
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    -Rusher- (eren ballı) 2 gün
    2080ti ile yarışır gibime geliyor?
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    Panamalı Hasta (Gökhan Eroğlu) 1 gün -Rusher-
    3070 ucu ucuna geçiyor. çoğu oyunda kafa kafaya.2080 bilemedin 2080s dengi bir kart olur en fazla.
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    sendemail (umit erdem) 2 gün
    Haberin kaynağı bir türlü karar verememiş bu kartın özelliği ne olsun diye ,
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    rtx 3060, rtx 3060 super ve
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