    TSMC’nin CoWoS hatları Nvidia’ya çalışıyor: Rakipler için yer kalmıyor

    Nvidia’nın TSMC’nin CoWoS kapasitesinin yarısından fazlasını yıllar öncesinden rezerve etmesi, gelişmiş paketleme alanında büyük bir sıkışıklık yaratarak rakiplere manevra alanı bırakmıyor.

    TSMC’nin CoWoS hatları neredeyse sadece Nvidia’ya çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka ekosisteminin büyümesini zorlayan en kritik darboğazlardan biri haline gelen gelişmiş çip paketleme kapasitesinde dengeler hızla değişiyor. Sektörü yakından takip eden kaynaklar Nvidia’nın TSMC’nin CoWoS üretim hatlarını yıllar boyunca dolduracak şekilde rezerve ettiğini ve bu durumun rakipler için ciddi bir darboğaza yol açtığını ortaya koyuyor.

    Çip paketlemede darboğaz artıyor

    Aktarılan bilgilere göre Nvidia, 2026 yılına yönelik planlamasında TSMC’nin CoWoS kapasitesinin yüzde 50’sinden fazlasını şimdiden güvence altına aldı. Bu devasa payın, şirketin Blackwell Ultra mimarisinin hızlanan üretimine destek olmakla birlikte sonraki nesil Rubin mimarisi için de hazırlık niteliği taşıdığı belirtiliyor. Raporlarda Nvidia’nın, 2026 yılı için 800 bin ila 850 bin wafer siparişi verdiği ifade ediliyor ve bu rakam Broadcom ile AMD gibi büyük müşterilerin ayırabildiği hacimlerin oldukça üzerine çıkıyor.

    TSMC, üretimin bir kısmını dış kaynaklarla genişletmeye çalışsa da gelişmiş paketleme pazarındaki CoWoS kapasitesinin büyük çoğunluğunu elinde tutmayı sürdürüyor. Nvidia, Broadcom ve AMD’nin ardından şirketin kendi projeleri de önemli bir yer kaplıyor. Öte yandan mevcut sipariş planlamasında Çin pazarına yönelik H200 AI çipleri için gelecek olası ek taleplerin henüz hesaba katılmadığı vurgulanıyor. Bu da Nvidia’nın ilerleyen dönemde çok daha yüksek bir kapasiteye ihtiyaç duyabileceği anlamına geliyor. Böyle bir senaryoda hem TSMC hem de rakip üreticiler için kapasite sıkışıklığının daha da ağırlaşacağı öngörülüyor.

    Şirket bu baskıyı azaltmak için üretim altyapısını genişletiyor. TSMC’nin Chiayi’deki AP7 gelişmiş paketleme kompleksinde sekiz farklı fabrikanın inşası sürerken ABD’de kurulması planlanan iki ileri paketleme tesisinin de hazırlıkları devam ediyor. Arizona’daki üretimin 2028’de tam kapasiteye ulaşıp seri üretime geçmesi bekleniyor. Ancak genişlemeye rağmen talep artışının çok hızlı ilerlemesi nedeniyle arz tarafındaki kısıtların orta vadede varlığını koruyacağı değerlendiriliyor.

