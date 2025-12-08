Giriş
    Son 20 yılın en büyük CUDA güncellemesi tanıtıldı

    NVIDIA, CUDA 13.1 güncellemesiyle "CUDA Tile" yapısını duyurdu. Şirket, son 20 yılın en kapsamlı platform yenilemesini Blackwell GPU'larla başlatıyor ve AI kodlamasını daha erişilebilir hâle getiriyor

    Nvidia, CUDA 13.1 güncellemesiyle platformun son yirmi yıldaki en kapsamlı dönüşümünü duyurdu. Yeni dönemin merkezinde yer alan CUDA Tile, yapay zekâ yazılımlarında kullanılan işlem akışını daha üst seviyeden yönetmeye imkân veren, karo temelli paralel programlama modeline dayanıyor.

    Nvidia, CUDA Tile'ın AI geliştirme süreçlerini hem sadeleştirdiğini hem de farklı GPU mimarileri arasında daha tutarlı performans sunduğunu vurguluyor. Özelliğin ilk sürümü yalnızca Blackwell tabanlı GPU'larda destekleniyor. Temel mantık, geliştiricinin veri parçalarını "tile" olarak tanımlaması ve gerisini derleyici ile CUDA runtime'ın üstlenmesi üzerine kurulu.

    Böylece, her bir parçanın yürütme yolu tek tek belirlenmeden tensor core gibi donanımlar otomatik kullanılıyor. Bu da kod taşınabilirliğini artırırken optimizasyon yükünü azaltıyor olacak.

    Yeni modelin çekirdeğinde CUDA Tile IR yer alıyor. Bu sanal komut seti, karo işlemlerinin yüksek seviyede ifade edilmesine olanak veriyor. NVIDIA, bunun geleneksel SIMT programlamanın yerine geçmediğini, iki modelin birlikte kullanılacağını belirtiyor. Ek olarak cuTile Python da duyuruldu. Bu araç, AI geliştirme tarafında yaygın kullanılan Python ekosistemine CUDA Tile esnekliğini taşıyor.

    NVIDIA'nın açıklamalarına göre CUDA Tile, hem Blackwell GPU'ların potansiyelini daha iyi kullanmayı hem de geliştiriciler için kod yazım ve optimizasyon süreçlerini daha yönetilebilir hâle getirmeyi hedefliyor. AI odaklı iş yüklerinin giderek büyüdüğü bir dönemde, yeni yaklaşım yazılım tarafındaki karmaşıklığı azaltabilir.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

