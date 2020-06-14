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    RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir

    Son günlerde donanım dünyasının gündemini meşgul eden stok kartın tasarımının ardından çıkış tarihine yönelik tahmin geldi.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir
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    GPU devinin Ampere kod adlı GPU’sunu taşıyacak kartları referans tasarım kartların sızdığı göz önünde bulundurulursa yakın olabilir.

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    Ampere kartların çıkış tarihi

    Eğitimli tahminlere göre Nvidia yeni GPU’larının hacimli üretimine önümüzdeki Ağustos ayında geçebilir. Kartların raflardaki yerini alması ise Eylül ayını bulacağa benziyor. Ayrıca Nvidia şu anda birisi seçilmek üzere 2 referans tasarım üzerinde duruyor olabilir.

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız ilginç kart da bunlardan birisi olmakla birlikte diğer tasarım henüz bilinmiyor. Nvidia’nın bu konudaki kararını temmuzda geçilecek tasarım onaylama aşamasında vermesi bekleniyor.

    RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir
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    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir"

    Son olarak tepe modelde 350 watt olarak paylaştığımız TGP değerine de bir güncelleme var. Görünüşe göre 350 watt kartın toplam gücünü teşkil ederken TGP değeri 230 watt seviyesinde kalıyor. 24 GB kapasiteli VRAM ünitesi ise VRAM yongası başına 2.5 watt üzerinden 60 watt’lık tüketime sahip olabilir.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-to-enter-mass-production-in-august Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 1 sa.
    Nvidia bitmis. 350 watt TDP nedir



    AMD keske 3080 ayarinda kart cikarsa da GPU fiyatlarını düşürse
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa. Jon_Kar
    350W TDP değil TBP değeri, yani kartın toplam harcayacağı güç.
    GPU için yaklaşık 230W yazılmış. Bu da yüksek bir değer elbette ama yine de açıklamak istedim.
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    IceRulez (Osman R.F) 13 dk. Jon_Kar
    Hocam olaya sadece tdp den bakmayın. Bu kart 2 adet gtx 1080 ti gücündeyse peki ?
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