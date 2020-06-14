RTX 3000 serisinin çıkış tarihi ve güç tüketimi değerleri – paylaşılan referans kart nihai model olmayabilir

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GPU devinin Ampere kod adlı GPU’sunu taşıyacak kartları referans tasarım kartların sızdığı göz önünde bulundurulursa yakın olabilir.

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Ampere kartların çıkış tarihi

Eğitimli tahminlere göre Nvidia yeni GPU’larının hacimli üretimine önümüzdeki Ağustos ayında geçebilir. Kartların raflardaki yerini alması ise Eylül ayını bulacağa benziyor. Ayrıca Nvidia şu anda birisi seçilmek üzere 2 referans tasarım üzerinde duruyor olabilir.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız ilginç kart da bunlardan birisi olmakla birlikte diğer tasarım henüz bilinmiyor. Nvidia’nın bu konudaki kararını temmuzda geçilecek tasarım onaylama aşamasında vermesi bekleniyor.

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Son olarak tepe modelde 350 watt olarak paylaştığımız TGP değerine de bir güncelleme var. Görünüşe göre 350 watt kartın toplam gücünü teşkil ederken TGP değeri 230 watt seviyesinde kalıyor. 24 GB kapasiteli VRAM ünitesi ise VRAM yongası başına 2.5 watt üzerinden 60 watt’lık tüketime sahip olabilir.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-30-series-to-enter-mass-production-in-august

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