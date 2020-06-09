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    RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir

    Ampere’den güzel haberler var. Titan ailesi RTX’le karışıyor.
    4 sa.
    1,3b
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir
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    Son günlerde GPU devinin yeni kartlarına dair heyecan verici bilgiler paylaşılıyor. Bunlara son örnek modellerin teknik özellikleri oldu.

    Görünüşe göre Nvidia üst segment kartlarında aynı GPU’yu farklı işlem birimi sayılarında kullanabilir. Burada RTX 3090 üzerinde konuşuluyor. Nvidia Ampere ile birlikte Titan kartı geliştirmeyebilir. Şu ana kadar GTX ailesinden daha fazla hesaplama gücü ve daha yüksek kapasitede VRAM’iyle ayrılan Titan kartları son yıllarda artık bu artılarını normal kartların güçlenmesiyle kaybetmeye başlamıştı.

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    Hatırlayacağınız üzere RTX Titan kullanıcılara daha fazla VRAM sunmasına karşın profesyonel kullanıcılara kaydadeğer bir artı sunmuyordu. Dolayısıyla Nvidia Titan kartlarını sonlandırıp onun yerine RTX kartlarına güçlü bir model katmak istemiş olabilir.

    Nvidia GDRR6X'e geçebilir

    Kartlara geçecek olursak, 3 üst seviye kartta da ortak PG132 PCB’si üzerinde, GA102 GPU’suyla GDDR6X belleklerin yer alması beklenirken ayrışma CUDA sayılarında ve bellek kapasitelerinde olacağa benziyor. GDDR6X belleklerin mevcut GDDR6 birimlerin 16 Gbps’lık hızına karşın 18-20 Gbps seviyesinde görev yapması beklendiğini de ekleyelim.

    RTX 3090’dan başlayalım, model GA102 GPU’su üzerinde yükselirken 24 GB kapasiteli GDDR6X belleklerin GPU ile iletişimi 384 bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak. Kartın güç tüketimi ise 350 watt seviyesinde. Amiral seviyesi çözümün bu denli yüksek bellek kapasitesini taşıması için PCB’de çift taraflı bellekler konumlandırılacak.

    RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir
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    Ayrıca Bkz. "Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı"

    RTX 3080 Ti/Super’de bellek kapasitesi 11 GB’a düşerken bellek veriyolu da 352 bite düşecek. Son olarak RTX 3080’de ise 10 GB kapasiteli VRAM’in GA102 yongasıyla arasında 320 bitlik veriyolu yer alacak. Ayrıca RTX 3080 Ti/Super-RTX 3080’de tüketim değeri donanıma bağlı olarak 320 watt’a inmiş.



    https://wccftech.com/nvidia-rtx-3090-graphics-card/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sething (sething ) 3 sa. en beğenilen Jon_Kar
    sen bılgılı bı abıye benzıyon..
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Elsa 7 dk.
    11GB VRAM 2016'da kaldı herhalde Nvidia.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 50 dk.
    320 watt ve hala 11 gb vram... nvidia’da bir şeyler yanlış gidiyor gibi eğer haber dogruysa
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    Jon_Kar 4 sa.
    352 bit nedir ya

    512 bit olsa batacaksiniz sanki





    Ram da 10 11 gb

    Telefonlarda bile 12 gb var
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sething (sething ) 3 sa. Jon_Kar
    sen bılgılı bı abıye benzıyon..
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    guzmann06 (Çağrı Can) 4 sa.
    3060 cı tayfa olarak üstü beni ilgilendirmez :D
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