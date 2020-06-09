RTX 3090 ayak sesleri: Nvidia GDDR6X’e geçebilir – Titan ailesi son bulabilir

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Son günlerde GPU devinin yeni kartlarına dair heyecan verici bilgiler paylaşılıyor. Bunlara son örnek modellerin teknik özellikleri oldu.

Görünüşe göre Nvidia üst segment kartlarında aynı GPU’yu farklı işlem birimi sayılarında kullanabilir. Burada RTX 3090 üzerinde konuşuluyor. Nvidia Ampere ile birlikte Titan kartı geliştirmeyebilir. Şu ana kadar GTX ailesinden daha fazla hesaplama gücü ve daha yüksek kapasitede VRAM’iyle ayrılan Titan kartları son yıllarda artık bu artılarını normal kartların güçlenmesiyle kaybetmeye başlamıştı.

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Hatırlayacağınız üzere RTX Titan kullanıcılara daha fazla VRAM sunmasına karşın profesyonel kullanıcılara kaydadeğer bir artı sunmuyordu. Dolayısıyla Nvidia Titan kartlarını sonlandırıp onun yerine RTX kartlarına güçlü bir model katmak istemiş olabilir.

Nvidia GDRR6X'e geçebilir

Kartlara geçecek olursak, 3 üst seviye kartta da ortak PG132 PCB’si üzerinde, GA102 GPU’suyla GDDR6X belleklerin yer alması beklenirken ayrışma CUDA sayılarında ve bellek kapasitelerinde olacağa benziyor. GDDR6X belleklerin mevcut GDDR6 birimlerin 16 Gbps’lık hızına karşın 18-20 Gbps seviyesinde görev yapması beklendiğini de ekleyelim.

RTX 3090’dan başlayalım, model GA102 GPU’su üzerinde yükselirken 24 GB kapasiteli GDDR6X belleklerin GPU ile iletişimi 384 bitlik veriyolu üzerinden sağlanacak. Kartın güç tüketimi ise 350 watt seviyesinde. Amiral seviyesi çözümün bu denli yüksek bellek kapasitesini taşıması için PCB’de çift taraflı bellekler konumlandırılacak.

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Ayrıca Bkz. "Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı"

RTX 3080 Ti/Super’de bellek kapasitesi 11 GB’a düşerken bellek veriyolu da 352 bite düşecek. Son olarak RTX 3080’de ise 10 GB kapasiteli VRAM’in GA102 yongasıyla arasında 320 bitlik veriyolu yer alacak. Ayrıca RTX 3080 Ti/Super-RTX 3080’de tüketim değeri donanıma bağlı olarak 320 watt’a inmiş.

https://wccftech.com/nvidia-rtx-3090-graphics-card/

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