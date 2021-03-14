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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor

    Ekran kartı stok sıkıntısının şiddetli bir şekilde devam ettiği şu günlerde oyuncuların yüzünü güldürecek bir haber geldi. RDNA2 mimarili RX 6700 XT madenciler için elverişli bir kart olmayacak.
    14 Mart 2021, 21:00 (Güncellendi, 15 Mart, 11:24)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    4

    RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor
    Tam Boyutta Gör

    AMD’nin RDNA2 mimarili yeni orta segment kartı kripto para kazmak isteyenler için ideal bir çözüm olmayabilir.

    RX 6700 XT selefinden daha az kazandırıyor

    AMD’nin yeni orta segment kartı kripto para kazmak isteyenler için ideal bir çözüm olmayabilir. Kripto para kazımına yönelik bir blog’da paylaşılan yazıya göre RX 6700 XT 43 MH/s kazabiliyor. Bu RX 5700 XT’nin 54.3 MH/s’lik değerinden yaklaşık %25 daha düşük kalıyor. Tahminlere göre kart optimize edildiğinde 48 MH/s'yi görebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı

     

    Diğer taraftan TweakTown da birkaç gün önce RX 6700 XT için 40 MH/s kazdığı yönünde bir paylaşımda bulunmuştu. Nvidia tarafında ise RTX 3060 Ti 50 MH/s'lik performansıyla AMD'nin RX 6800/6900 seçeneklerinin 60 MH/s'lik değeri karşısında iddialı duruyor.

    Ayrıca Bkz. "RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı"

    Diğer taraftan RDNA2 mimarili çözümler madenciler için ideal modeller olmamasına karşın yine de stoklarda MSRP’ye yakın fiyattan yakalamak güç. Umarız AMD orta segment kartında yeterli stokla karşımıza çıkar.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-slower-than-rx-5700-xt-in-ethereum-mining
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    M Musty3535123 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    farketmez, madenciler her türlü süpürür kartı
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    O oknglr (okan güler) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    5700XT satılır
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    ezimuse (Muhammet ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    5700xt kadar verimli kart zor bulunur artık. 6800xt bile 60 ile kazıyor :(
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    marquin (Mustafa ) 15 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ekran kartı stok sıkıntısı süregelirken Nvidia’nın paylaştığı kartları kripto para kazmaya yönelik kısıtlama haberinin sevinci Çinli madencilerin kısıtı aştığı haberiyle kısa sürmüştü.

    hocam haber editörüsünüz ısrarla yanlış haber yapıyorsunuz, açtığınız başlıklarda doğrusunu anlatıyorlar bilgi yanlış diyorlar hala bir hafta sonra da hatalı bilgiyi haberinizde kullanıyorsunuz.

    3060'ın ethereum kazma limitinin kaldırıldığı kırıldığı "YALAN", azıcık googlelayın içerik üretmeden önce derim ben.

    onun dışında 6700xt'nin 47 mh'la kazacağı zaten aylardır biliniyor atom fiziği değil ram tipine, ram genişliğine bakarak 4 işlemle bulunuyor. 3060ti haberde ifade edilen 50 ile değil 62'yle kazıyor bu da ayrı bilgi olsun.
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) marquin
    RTX 3060'ın kilidinin kırıldığı haberi bana ait değil. O nedenle yorumlardan haberim yok hocam. Yabancı kaynaklara da sonradan güncelleme gelmiş o nedenle bilmiyordum değişikliği.
    Israrla yanlış bilgi paylaşmak gibi bir niyetim yok yani hemen yargılamasaydınız keşke :)
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    %25 az kazsa ne olur kazıyorsa sorun yok hesap hesap makinesi bulsalar kullanılacak 4 GB kartlar temmuzda piyasada olur az dayanın kitap okuyun azıcıkta
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten sçma bir piyasa var. Adam 2senelik 1050ti kartını aldığı fiyata 1500? satmaya çalışıyor. 1ay önce Rx 5500xt almadığıma pişmanım.
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    V V4LKyR 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu madenciler ASIC çiplere yönelseler de rahatlasak be.
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    N NoCommand (Ekrem ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlar karti uretip satiyor kimin aldigina bakicaklarini sanmam onlar icin daha iyi fiyat yukseliyor surekli ha madenci almis ha oyuncu hatta madenci alinca daha iyi erken bozuluyor yenisini satiyor
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    byhackermstf (Uğur Özdemir) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) NoCommand
    Keşke düşündüğün gibi olsa şimdi ekran kartlarının piyasası yüksek satıyorlar ellerinde kart sınırlı sayıda fakat madencilik bitti mi bütün kartlar yok fiyatına piyasaya dökülüyor herkes sıfır yerine ikinci el alıyor ve de ekran kartları madencilik de zorlandığı için bozulma oranı yükseliyor firmalara artı maliyet olarak yansıyor
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    Y Yuca_345 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    3060'ın kırıldığından herkesin haberi var ama bir tek madencilerin haberi yok :) Doğru bilgi değil. 12 bine 2060'tan hallice 3060 satan Vatan'a selam buradan. Algıyı peşin satıyor maşallah. Neyse amd kart üretmiyor. Bunun stokları da az olacak. Temmuz'da Eth kazım işi en az yüzde 30 azalacak. Fiyat artışı olmaz ise yaza girmeden piyasa rahatlar. Ki eth beklenen performansı veremiyor artık. Rakipleri güçlendi. Bitcoin düzeltmesinin eli kulağında. Eth 1000 dolar seviyesine inerse ki inebilir, her şey normale döner. Sabredin. Bundan daha beteri olmaz. En kötü yerden kart almayın.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Yuca_345
    Pos a geçirirse elbet ilgi azalacaktır ama ama mining sektörüne değil eth kazamazsa x kazar y kazar gene kazar ekran kartları gene yok satar düzeltme gelse ne olur gelmese ne olur 1000 dolar olsa ne olur 5000 dolar olsa ne olur insanlar geleceği gördü düzeltme oldu 1000 dolar oldu önümüzdeki sene 3000 olur bunlar sadece kendini avutmadır sektör her balon dendiğinde her patlar bunlar dendiğinde dahada büyüdü kaldı ki nft gerçeği ortaya çıkınca artık bu işin bitme gibi bir ihtimali yok
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    acura07 (Okan Yüksel) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    40 kazıyorsa yıkarlar yine fabrika duvarlarını..
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    Alkımm (ALKIM ÖZÜNEM) 1 gün ( Mesaj Silindi ) acura07
    3060ti ye 50 diyor ama 60-65 arası kazıyor.6700xt ye 40 diyorsa 50 si vardır iş gene çirkinleşti.Almanya ön siparişim var inşallah iptal olmaz en sonunda ps5 alacağım o olacak.İş için kullandığım sistemde 3080 var elim gitmiyor onda oyun oynamak küçük bir kasa kurdum hem salonda hem odada oyun oynarım diye.Aylar oldu kart bulamıyorum beğenmediğim için 5600xt yi aldığım fiyatta vermiştim (3450) çok pişman oldum ha.
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    M Musty3535123 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    farketmez, madenciler her türlü süpürür kartı
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    3900 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd rx 6700 xt, amd rdna2 ve
    6 etiket daha rtx 3060 ti ethereum mining gpu mining ekran kartı ile kripto para kazma kripto para kazma Donanım
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