RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor

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AMD’nin RDNA2 mimarili yeni orta segment kartı kripto para kazmak isteyenler için ideal bir çözüm olmayabilir.

RX 6700 XT selefinden daha az kazandırıyor

AMD’nin yeni orta segment kartı kripto para kazmak isteyenler için ideal bir çözüm olmayabilir. Kripto para kazımına yönelik bir blog’da paylaşılan yazıya göre RX 6700 XT 43 MH/s kazabiliyor. Bu RX 5700 XT’nin 54.3 MH/s’lik değerinden yaklaşık %25 daha düşük kalıyor. Tahminlere göre kart optimize edildiğinde 48 MH/s'yi görebilir.

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RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı

Diğer taraftan TweakTown da birkaç gün önce RX 6700 XT için 40 MH/s kazdığı yönünde bir paylaşımda bulunmuştu. Nvidia tarafında ise RTX 3060 Ti 50 MH/s'lik performansıyla AMD'nin RX 6800/6900 seçeneklerinin 60 MH/s'lik değeri karşısında iddialı duruyor.

Ayrıca Bkz. "RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı"

Diğer taraftan RDNA2 mimarili çözümler madenciler için ideal modeller olmamasına karşın yine de stoklarda MSRP’ye yakın fiyattan yakalamak güç. Umarız AMD orta segment kartında yeterli stokla karşımıza çıkar.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-slower-than-rx-5700-xt-in-ethereum-mining

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