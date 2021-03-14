RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor

AMD’nin RDNA2 mimarili yeni orta segment kartı kripto para kazmak isteyenler için ideal bir çözüm olmayabilir.
RX 6700 XT selefinden daha az kazandırıyor
AMD’nin yeni orta segment kartı kripto para kazmak isteyenler için ideal bir çözüm olmayabilir. Kripto para kazımına yönelik bir blog’da paylaşılan yazıya göre RX 6700 XT 43 MH/s kazabiliyor. Bu RX 5700 XT’nin 54.3 MH/s’lik değerinden yaklaşık %25 daha düşük kalıyor. Tahminlere göre kart optimize edildiğinde 48 MH/s'yi görebilir.İlginizi Çekebilir RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı
Diğer taraftan TweakTown da birkaç gün önce RX 6700 XT için 40 MH/s kazdığı yönünde bir paylaşımda bulunmuştu. Nvidia tarafında ise RTX 3060 Ti 50 MH/s'lik performansıyla AMD'nin RX 6800/6900 seçeneklerinin 60 MH/s'lik değeri karşısında iddialı duruyor.
Ayrıca Bkz. "RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı"
Diğer taraftan RDNA2 mimarili çözümler madenciler için ideal modeller olmamasına karşın yine de stoklarda MSRP’ye yakın fiyattan yakalamak güç. Umarız AMD orta segment kartında yeterli stokla karşımıza çıkar.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-slower-than-rx-5700-xt-in-ethereum-mining Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam haber editörüsünüz ısrarla yanlış haber yapıyorsunuz, açtığınız başlıklarda doğrusunu anlatıyorlar bilgi yanlış diyorlar hala bir hafta sonra da hatalı bilgiyi haberinizde kullanıyorsunuz.
3060'ın ethereum kazma limitinin kaldırıldığı kırıldığı "YALAN", azıcık googlelayın içerik üretmeden önce derim ben.
onun dışında 6700xt'nin 47 mh'la kazacağı zaten aylardır biliniyor atom fiziği değil ram tipine, ram genişliğine bakarak 4 işlemle bulunuyor. 3060ti haberde ifade edilen 50 ile değil 62'yle kazıyor bu da ayrı bilgi olsun.
Israrla yanlış bilgi paylaşmak gibi bir niyetim yok yani hemen yargılamasaydınız keşke :)
3 Kişi Okuyor (0 Üye, 3 Misafir) 1 Masaüstü 2 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3900 kez okundu.
9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
amd rx 6700 xt, amd rdna2 ve