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    RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi

    Son günlerde heyecanla beklediğimiz RTX 3060’ın farklı varyantları ortaya çıkmaya devam ediyor. Görünüşe göre Ampere’de orta segment bir hayli hareketli geçecek.
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi
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    GPU devinin üst segment modellerinin ardından orta segment çözümler merakla beklenmeye başlandı. Son paylaşılan görsele göre Nvidia orta segmentte bir hayli fazla seçenekle karşımıza çıkacak.

    Nvidia çok sayıda RTX 3060 planlıyor olabilir

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 3060 Ultra 12 GB’ın ardından bir başka RTX 3060 daha ufukta görüldü. Görseli paylaşılan ASUS’un TUF Gaming çözümü Nvidia’nın RTX 3060 12 GB modelini temel alıyor.

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    GA106 üzerinde yükselmesi beklenen RTX 3060 12 GB bu açıdan GA104’ü kullanan RTX 3070 ve RTX 3060 Ti’dan ayrışıyor. Diğer taraftan RTX 3060 Ultra’nın GA104’ün kırpılmış bir halini görmemiz olası.

    12 GB VRAM’le desteklenen RTX 3060 12 GB’ın 3584 CUDA çekirdeği taşıması beklenirken 6 GB VRAM’li RTX 3060’ta CUDA hedefine göre biraz daha kırpmaya gidilebilir.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı"

    Son olarak RTX 3060 12 GB’ın içerisinde bulunduğumuz ayın sonu ya da Şubat’in ilk dönemlerinde bizlerle olacağı düşünülüyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/asus-geforce-rtx-3060-tuf-gaming-12gb-gddr6-photo-surfaces.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    _Dominic_Toretto_ 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan işler.

    Bu GPU'da 12GB VRAM'in hiç bir anlamı yok ki.
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    Muten Baba 3 dk. ( Mesaj Silindi ) _Dominic_Toretto_
    Neden öyle diyorsun , zamanında bir çok kişi 4GB diye 9400GT filan almamışmıydı
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    smalsrol (Volkan Küçük) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önce miningcilere satmayın, biraz dürüst olun ! Sizi biz oyuncular bu konuma getirdik, yediğiniz kaba pisliyorsunuz. Kartların son kullanıcıya gitmeden direkt fabrikadan miningcilere satıldıgına dair haberler var. Yazık
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    damn2u (Sercan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    AMD resmen feleğini şaşırttı adamların. İnsan utanır da eski kartları geri çağırtıp yüksek bellekliler ile değiştirir. Koskoca arabaları bile piyasadan çekip yenileri ile değiştirirken firmalar bunlar cücük kadar kart için aynısını yapabilecek kadar yürekleri yok. Umarım çok daha rezil rüsva olursun Nvidia.
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala 3070 in bol vramlisi yok
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    mehmet4428 (Mehmet Umut Mert) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kartlar fabrikadan direkt miningcilere yada karaborsacılara gittiği için bizler göremeyiz.
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    Bluepower 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kağıt üstündeki modeller çoğalıyor kartları görebilen yok direkt madencilere gemiyle gönderiyorlar çünkü.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    4gb Vram yeni çıkan AAA oyunlarda minumum gereksinimken 6gb Vram filan almayın çok üzülürsünüz arkadaşlar. AMD olmasa bu kartların 12gb Vramli versiyonlarını Nvidia 2-3 sene daha çıkarmazdı.
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    nuksws_99 (dasasd ) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) trooe199
    Kesinlikle, 1060 6gb 2060 6gb, 3060 6gb.. En azından 8 gb yap utanmaz nvidia. İlla 4000 serisi aldıracak.
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