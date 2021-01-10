RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi

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GPU devinin üst segment modellerinin ardından orta segment çözümler merakla beklenmeye başlandı. Son paylaşılan görsele göre Nvidia orta segmentte bir hayli fazla seçenekle karşımıza çıkacak.

Nvidia çok sayıda RTX 3060 planlıyor olabilir

Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 3060 Ultra 12 GB’ın ardından bir başka RTX 3060 daha ufukta görüldü. Görseli paylaşılan ASUS’un TUF Gaming çözümü Nvidia’nın RTX 3060 12 GB modelini temel alıyor.

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GA106 üzerinde yükselmesi beklenen RTX 3060 12 GB bu açıdan GA104’ü kullanan RTX 3070 ve RTX 3060 Ti’dan ayrışıyor. Diğer taraftan RTX 3060 Ultra’nın GA104’ün kırpılmış bir halini görmemiz olası.

12 GB VRAM’le desteklenen RTX 3060 12 GB’ın 3584 CUDA çekirdeği taşıması beklenirken 6 GB VRAM’li RTX 3060’ta CUDA hedefine göre biraz daha kırpmaya gidilebilir.

Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı"

Son olarak RTX 3060 12 GB’ın içerisinde bulunduğumuz ayın sonu ya da Şubat’in ilk dönemlerinde bizlerle olacağı düşünülüyor.

https://www.guru3d.com/news-story/asus-geforce-rtx-3060-tuf-gaming-12gb-gddr6-photo-surfaces.html

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