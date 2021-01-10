RTX 3060’lar çoğalıyor: ASUS RTX 3060 12 GB TUF görüntülendi

GPU devinin üst segment modellerinin ardından orta segment çözümler merakla beklenmeye başlandı. Son paylaşılan görsele göre Nvidia orta segmentte bir hayli fazla seçenekle karşımıza çıkacak.
Nvidia çok sayıda RTX 3060 planlıyor olabilir
Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız RTX 3060 Ultra 12 GB’ın ardından bir başka RTX 3060 daha ufukta görüldü. Görseli paylaşılan ASUS’un TUF Gaming çözümü Nvidia’nın RTX 3060 12 GB modelini temel alıyor.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Max-Q’nun detayları sızdı
GA106 üzerinde yükselmesi beklenen RTX 3060 12 GB bu açıdan GA104’ü kullanan RTX 3070 ve RTX 3060 Ti’dan ayrışıyor. Diğer taraftan RTX 3060 Ultra’nın GA104’ün kırpılmış bir halini görmemiz olası.
12 GB VRAM’le desteklenen RTX 3060 12 GB’ın 3584 CUDA çekirdeği taşıması beklenirken 6 GB VRAM’li RTX 3060’ta CUDA hedefine göre biraz daha kırpmaya gidilebilir.
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Son olarak RTX 3060 12 GB’ın içerisinde bulunduğumuz ayın sonu ya da Şubat’in ilk dönemlerinde bizlerle olacağı düşünülüyor.
https://www.guru3d.com/news-story/asus-geforce-rtx-3060-tuf-gaming-12gb-gddr6-photo-surfaces.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bu GPU'da 12GB VRAM'in hiç bir anlamı yok ki.