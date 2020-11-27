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    RTX 3060 Ti fiyatları sızdı

    Nvidia’nın uygun fiyatıyla öne çıkması beklenen Ampere modeline yaklaştığımız şu günlerde karta dair detaylar gelmeye devam ediyor. RTX 3060 Ti’ın fiyatı sızdı.
    1 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060 Ti fiyatları sızdı
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    GPU devinin Samsung’un tesislerinden çıkan kartlarına bir yenisi eklenmek üzere. Detayları netleşmeye devam eden RTX 3060 Ti bu sefer Avrupa’daki e-perakendecilerde listelendi.

    RTX 3060 Ti fiyatları

    Ekran alıntılarına göre RTX 3060 Ti’ın özelleşmiş tasarım modellerinin fiyatları 484-592 Euro arasında değişiyor. Bununla birlikte RTX 3060 Ti Founders Edition’ın ulaştığı ilk inceleme ekiplerine göre referans tasarımda fiyat ABD için 399 dolar olarak belirlenmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı"

    3 fanlı ve hacimli soğutucu blokla serinletilen RTX 3060 Ti modellerinin de yer aldığı listede 2 fanlı nispeten mütevazi çözümler de yer alıyor. Son olarak RTX 3060 Ti’ın 2 Aralık’ta satışa sunulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-listed-across-europe Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gun

    Bu zaten akrobasi şovlarda filan kullanılır nerede kullanılacak başka ?

    56 dakika önce
    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    2 gün önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    1 hafta önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    1 hafta önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrHamilton 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gariban Türkoların yüzü güler mi be :(
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    7000 TL civarı olur Türkiye fiyatı herhalde!
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar RTX 2080 Super'i geçen ekran kartını 399$'a alıyorlar
    Yanıtla +1
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    MrHamilton 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gariban Türkoların yüzü güler mi be :(
    Yanıtla +6
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    Yanfo (Yavuz ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    7000 TL civarı olur Türkiye fiyatı herhalde!
    Yanıtla +5
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