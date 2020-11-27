RTX 3060 Ti fiyatları sızdı

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GPU devinin Samsung’un tesislerinden çıkan kartlarına bir yenisi eklenmek üzere. Detayları netleşmeye devam eden RTX 3060 Ti bu sefer Avrupa’daki e-perakendecilerde listelendi.

RTX 3060 Ti fiyatları

Ekran alıntılarına göre RTX 3060 Ti’ın özelleşmiş tasarım modellerinin fiyatları 484-592 Euro arasında değişiyor. Bununla birlikte RTX 3060 Ti Founders Edition’ın ulaştığı ilk inceleme ekiplerine göre referans tasarımda fiyat ABD için 399 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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3 fanlı ve hacimli soğutucu blokla serinletilen RTX 3060 Ti modellerinin de yer aldığı listede 2 fanlı nispeten mütevazi çözümler de yer alıyor. Son olarak RTX 3060 Ti’ın 2 Aralık’ta satışa sunulması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-listed-across-europe

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