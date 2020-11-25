RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı

GPU devinin RTX Ampere ailesi yakında RTX 3060 Ti ile genişleyecek. Modelin performans verilerinin gelmeye devam ettiği şu günlerde kartın kazma performası da gün yüzüne çıktı.
RTX 3060 Ti Ethereum'da iddialı
Chiphell’den bir kullanıcının eline geçen markası/modeli bilinmeyen RTX 3060 Ti’ın bellekleri 16 Gbps’e hız aşırtılırken güç limiti de 200 watt’tan %60 kısılarak 120 watt’a çekilmiş. Modelin bu haliyle 61 MH/s sunduğu görülüyor.
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Kıyaslamak gerekirse RX 5700’nin 160 watt’a çekildiği senaryoda 50 MH/s seviyesinde performans elde ediliyor. Görünüşe göre RTX Ampere oyuncuların yanı sıra üzücüdür ethereum madencilerinin de yüzünü güldürecek.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-ethereum-mining-performance-leaks-out Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...
sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna
paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.
"Uçan Tabut" diyelim...