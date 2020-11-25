RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı

Tam Boyutta Gör

GPU devinin RTX Ampere ailesi yakında RTX 3060 Ti ile genişleyecek. Modelin performans verilerinin gelmeye devam ettiği şu günlerde kartın kazma performası da gün yüzüne çıktı.

RTX 3060 Ti Ethereum'da iddialı

Chiphell’den bir kullanıcının eline geçen markası/modeli bilinmeyen RTX 3060 Ti’ın bellekleri 16 Gbps’e hız aşırtılırken güç limiti de 200 watt’tan %60 kısılarak 120 watt’a çekilmiş. Modelin bu haliyle 61 MH/s sunduğu görülüyor.

Ayrıca Bkz. "MANLI, RTX 3060 Ti’ın detaylarını paylaştı"

Kıyaslamak gerekirse RX 5700’nin 160 watt’a çekildiği senaryoda 50 MH/s seviyesinde performans elde ediliyor. Görünüşe göre RTX Ampere oyuncuların yanı sıra üzücüdür ethereum madencilerinin de yüzünü güldürecek.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-ethereum-mining-performance-leaks-out

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.