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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı

    Son dönemde ekran kartlarının kıyaslandığı alanlara bir yenisi daha eklendi. Ethereum test sonuçlarına göre RTX 3060 Ti madencilerin yüzünü güldürecek.
    3 sa.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3060 Ti’ın madencilik performansı sızdı
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    GPU devinin RTX Ampere ailesi yakında RTX 3060 Ti ile genişleyecek. Modelin performans verilerinin gelmeye devam ettiği şu günlerde kartın kazma performası da gün yüzüne çıktı.

    RTX 3060 Ti Ethereum'da iddialı

    Chiphell’den bir kullanıcının eline geçen markası/modeli bilinmeyen RTX 3060 Ti’ın bellekleri 16 Gbps’e hız aşırtılırken güç limiti de 200 watt’tan %60 kısılarak 120 watt’a çekilmiş. Modelin bu haliyle 61 MH/s sunduğu görülüyor.

    Ayrıca Bkz. "MANLI, RTX 3060 Ti’ın detaylarını paylaştı"

    Kıyaslamak gerekirse RX 5700’nin 160 watt’a çekildiği senaryoda 50 MH/s seviyesinde performans elde ediliyor. Görünüşe göre RTX Ampere oyuncuların yanı sıra üzücüdür ethereum madencilerinin de yüzünü güldürecek.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-ethereum-mining-performance-leaks-out Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    GENÇ_EFENDİ 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım fazla fazla üretilir sistemimi yenilemem gerekiyor.Çıkar çıkmaz 51 tane sipariş geçecegim. 1080 ti çok geride kaldı.Türkiyede Ethereum madenciliği yapan kaldı mı ya?
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    4000t (Tolga ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu Ethereum ile asic'ciler veya büyük şirketler fazla uğraşmadı sanırım. Yıllardır ekran kartı ile performans alınıp kar elde edilebildiği söyleniyor, algoritması hala daha zorlaşmadı mı? Ya da farklı bir ödül sistemi mi var, fazla araştırmadım.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) 4000t
    Ethereum da madencilik işi hemen hemen bitti. Zaten Proof of Stake yöntemi gelecek
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