RTX 3060 Ti Founders Edition görüntülendi

Ampere kartların listesi uzamaya devam ediyor. Üst segment çözümlerin ardından yeşil ekip asıl beklenen kartlarını da detaylandırmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi
RTX 3060 Ti Founders Edition
MANLI’nin detaylandırdığı RTX 3060 Ti 4864 CUDA çekirdeği taşırken RTX 3070’te olduğu gibi 8 GB 14 Gbps bellekle gelecek. MANLI’nin çözümünde yer alan 2x8-pinlik güç konnektörünün aksine Founders Edition’da Nvidia’nın yeni standartı 12-pinlik güç konnektörüne yer verilecek.
Ayrıca Bkz. "Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi"
Kartın dış görünüşü ise model numarası dışında RTX 3070’i aratmıyor. RTX 3070’le aynı GPU üzerinde yükselecek kartın TGP’si ise kırpma sonucunda 200 watta düşecek. Son olarak performansıyla RTX 2080 Super’i aratmayacak giriş-orta segment modelin 399 dolarlık etikete sahip olması beklenirken çıkış tarihi olarak 2 Aralık belirlenmiş.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3060-ti-founders-edition-pictured Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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399 dolarlık 3060 Ti da 700-750 dolar civarında satılacaktır.