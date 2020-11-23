Önceki ve Sonraki İçerikler

Daha Yeniler

14 dk.

Cyberpunk 2077 geliştiricisi oyunu 175 saattir oynadığını ve hala bitiremediğini söyledi

37 dk.

Apple M1 işlemcisine harici grafik desteği gelecek mi?

1 sa.

Haftalık Mobil Oyun Önerisi 01: Race The Sun

1 sa.

GÖRÜNTÜLENEN RTX 3060 Ti Founders Edition görüntülendi

Sonraki

Curiosity Gezgini, Mars’ta bir zamanlar mega sel oluştuğuna dair kanıt buldu

2 sa.

MANLI, RTX 3060 Ti’ın detaylarını paylaştı

2 sa.

Açıklanan hasta sayısı, vaka sayısının zirvesini de geride bıraktı

2 sa.

2021'de araç muayene ücretlerine ne kadar zam gelecek?

3 sa.

Amazon’da Gülümseten Cuma Haftası’nın en çok satan, en iyi fiyatlı ürünleri

3 sa.

Yerli koronavirüs aşısında ilk sonuçlar: Hiçbir yan etki görülmedi

4 sa.

Toyota Camry Hybrid makyajlandı

5 sa.

Galaxy Z Fold 2 için ilk tam korumalı kılıf satışa çıkıyor

5 sa.

Ucuz ama pek etkili değil: Oxford Üniversitesi'nin Covid-19 aşısı %70 koruma sağlıyor

6 sa.

Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi

6 sa.

Apple Arcade oyunu What the Golf?'a kış temalı yeni bölümler eklendi

7 sa.

Chrome uzantıları veri kullanım bilgilerini sunmak zorunda

7 sa.

Bose bu işi yapıyor mu? "Bose NC-700 incelemesi"

7 sa.

2021 Hyundai Mistra, yenilenen tasarımı ve elektrikli versiyonuyla sahnede

8 sa.

Twitter hikayeleri 24 saatten sonra da kaybolmuyor

8 sa.

Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Bakan açıkladı

9 sa.

Milli Turbojet Motor'la uçan füzeler 2021'de envanterdeki yerini almış olacak

10 sa.

Her koşulda mükemmel ses arayanlar için etkileyici 5 ürün

10 sa.

Nexus War etkinliği ile Fortnite haritası değişiyor

11 sa.

Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda

Daha Eskiler