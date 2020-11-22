Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi

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RTX 3060 Ti AMD ve Nvidia’nın asıl rekabetin kızışacağı segmentte önümüzdeki dönemde kendinden söz ettirmeye geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın performans slaytlarında oy gösteren kart gün yüzüne çıktı.

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Gigabyte'ın RTX 3060 Ti yorumu

Bosnalı bir e-perakendecinin Facebook sayfasındaki paylaşımında yer verilen RTX 3060 Ti’ların RTX 3070’le aynı GPU’yu, GA104’ü paylaşması bekleniyor. Buna karşın 10 birimin kapatılmasıyla 4864 CUDA çekirdeği hedefine ulaşılacak kartta 152 Tensor çekirdeği de yer alacak.

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RTX 3070’te olduğu gibi 8 GB 14 Gbps GDDR6 VRAM’lerle desteklenecek kartta GPU 448 GB/s bant genişliğinden faydalanacak. RTX 3060 Ti aynı zamanda yıllardır Nvidia’nın ilk defa Ti modelini normal çözümden önce sunacağı kart olacak. Bu durum aynı zamanda ekran kartı pazarındaki rekabetin ne denli kızıştığının da göstergesi.

https://www.techpowerup.com/274901/gigabyte-rtx-3060-ti-eagle-graphics-cards-put-on-display-by-bosnian-retailer

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