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    Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde performans slaytları ortaya çıkan RTX 3060 Ti bu sefer bir e-perakendecinin sayfasında boy gösterdi. Kartlar uygun fiyata etkileyici sonuçlar sunmaya geliyor.
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    Metehan Göktaş
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    Gigabyte’ın RTX 3060 Ti modelleri görüntülendi
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    RTX 3060 Ti AMD ve Nvidia’nın asıl rekabetin kızışacağı segmentte önümüzdeki dönemde kendinden söz ettirmeye geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Nvidia’nın performans slaytlarında oy gösteren kart gün yüzüne çıktı.

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    Gigabyte'ın RTX 3060 Ti yorumu

    Bosnalı bir e-perakendecinin Facebook sayfasındaki paylaşımında yer verilen RTX 3060 Ti’ların RTX 3070’le aynı GPU’yu, GA104’ü paylaşması bekleniyor. Buna karşın 10 birimin kapatılmasıyla 4864 CUDA çekirdeği hedefine ulaşılacak kartta 152 Tensor çekirdeği de yer alacak.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia: Talebe yetişmemiz birkaç ayı bulabilir"

     RTX 3070’te olduğu gibi 8 GB 14 Gbps GDDR6 VRAM’lerle desteklenecek kartta  GPU 448 GB/s bant genişliğinden faydalanacak. RTX 3060 Ti aynı zamanda yıllardır Nvidia’nın ilk defa Ti modelini normal çözümden önce sunacağı kart olacak. Bu durum aynı zamanda ekran kartı pazarındaki rekabetin ne denli kızıştığının da göstergesi.



    https://www.techpowerup.com/274901/gigabyte-rtx-3060-ti-eagle-graphics-cards-put-on-display-by-bosnian-retailer Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    2 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    2 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    3 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Maxwell1 (Tarkan ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni AMD 6000 serisinden sonra.


    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    snakefatih (Uncle TREVOR) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    9999₺ den satarlar artık
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    SilentHunterHD 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    fiyatı ne kadar olur acaba. bende rtx 2060 var 3070e terfi etmek istiyordum ama tuzlu geldi biraz. 3060ti seçenek olabilir benim için
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    homebird (Bilen BİLİR) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    2K için en iyi F/P kartı bu olacak.
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    e d d a i 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    3070 i öldürmüyor mu bu kart şimdi ?
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    Maxwell1 (Tarkan ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni AMD 6000 serisinden sonra.


    1 Yanıt Yanıtla +6
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    interwap (Volkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Maxwell1
    Full koysaydınız, iyiydi
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