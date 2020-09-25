RTX 3070 fiyatları gün yüzüne çıktı

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GPU devinin RTX 3090 ve RTX 3080 seçeneklerini satışa sunmasının ardından gözler RTX 3070’in üzerinde. İş ortaklarına ait kartların fiyatları listelendi.

Özellemiş tasarım fiyatları

İspanya’da bir teknoloji perakendecisinin sayfasında ortaya çıkan kartlar referans tasarım modelin bir tık üzerinden başlıyor. Rakamların %21’lik vergi eklenmiş halde olduğunu belirtelim.

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En ucuz RTX 3070, Zotac RTX 3070 Twin Edge ve PNY RTX 3070 Dual olarak görülüyor. En tuzlu etikete sahip modelse ASUS’un ROG Strix Gaming OC modeli olarak yerini almış.

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Öte yandan MSRP’nin 469 GBP olarak belirlendiği İngiltere’deki Overclockers’ta ise fiyatlar 500 GBP’den başlayıp 660 GBP’ye doğru yükselmiş.

ASUS RTX 3070 ROG STRIX OC: 660 GBP

ASUS RTX 3070 ROG STRIX OC: 630 GBP

PNY RTX 3070 XLR8 EPIC-X: 560 GBP

ASUS RTX 3070 DUAL OC: 549 GBP

PALIT RTX 3070 GAMEROCK OC: 549 GBP

PNY RTX 3070 XLR8 EPIC-X: 540 GBP

EVGA RTX 3070 ICX3: 530 GBP

INNO3D RTX 3070 ICHILL X4: 530 GBP

PALIT RTX 3070 GAMEROCK: 530 GBP

PALIT RTX 3070 GAMINGPRO OC: 530 GBP

INNO3D RTX 3070 ICHILL X3: 510 GBP

ASUS RTX 3070 DUAL OC: 500 GBP

INNO3D RTX 3070 TWIN X2: 500 GBP

KFA2 (GALAX) RTX 3070 SG: 500 GBP

PALIT RTX 3070 GAMINGPRO: 500 GBP

ZOTAC RTX 3070 TWIN EDGE: 500 GBP

Ayrıca Bkz. "RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor"

Son olarak 5888 CUDA çekirdeği taşıyan GPU’ya 8 GB 14 Gbps GDDR6 belleklerin eşlik edeceği RTX 3070’in 15 Ekim’de satışa sunulacağını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-european-pricing-revealed

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