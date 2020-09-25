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    RTX 3070 fiyatları gün yüzüne çıktı

    Fiyat segmentine göre performansıyla dikkat çeken RTX 3070’in özelleşmiş tasarım seçenekleri lsitelendi. Modeller kaslı etkili soğutucularla geliyor.
    4 sa.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3070 fiyatları gün yüzüne çıktı
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    GPU devinin RTX 3090 ve RTX 3080 seçeneklerini satışa sunmasının ardından gözler RTX 3070’in üzerinde. İş ortaklarına ait kartların fiyatları listelendi.

    Özellemiş tasarım fiyatları

    İspanya’da bir teknoloji perakendecisinin sayfasında ortaya çıkan kartlar referans tasarım modelin bir tık üzerinden başlıyor. Rakamların %21’lik vergi eklenmiş halde olduğunu belirtelim.

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    En ucuz RTX 3070, Zotac RTX 3070 Twin Edge ve PNY RTX 3070 Dual olarak görülüyor. En tuzlu etikete sahip modelse ASUS’un ROG Strix Gaming OC modeli olarak yerini almış.

    RTX 3070 fiyatları gün yüzüne çıktı
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    Öte yandan MSRP’nin 469 GBP olarak belirlendiği İngiltere’deki Overclockers’ta ise fiyatlar 500 GBP’den başlayıp 660 GBP’ye doğru yükselmiş.

    • ASUS RTX 3070 ROG STRIX OC: 660 GBP
    • ASUS RTX 3070 ROG STRIX OC: 630 GBP
    • PNY RTX 3070 XLR8 EPIC-X: 560 GBP
    • ASUS RTX 3070 DUAL OC: 549 GBP
    • PALIT RTX 3070 GAMEROCK OC: 549 GBP
    • PNY RTX 3070 XLR8 EPIC-X: 540 GBP
    • EVGA RTX 3070 ICX3: 530 GBP
    • INNO3D RTX 3070 ICHILL X4: 530 GBP
    • PALIT RTX 3070 GAMEROCK: 530 GBP
    • PALIT RTX 3070 GAMINGPRO OC: 530 GBP
    • INNO3D RTX 3070 ICHILL X3: 510 GBP
    • ASUS RTX 3070 DUAL OC: 500 GBP
    • INNO3D RTX 3070 TWIN X2: 500 GBP
    • KFA2 (GALAX) RTX 3070 SG: 500 GBP
    • PALIT RTX 3070 GAMINGPRO: 500 GBP
    • ZOTAC RTX 3070 TWIN EDGE: 500 GBP

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 kullanıcıları çökme sorunuyla karşılaşıyor"

    Son olarak 5888 CUDA çekirdeği taşıyan GPU’ya 8 GB 14 Gbps GDDR6 belleklerin eşlik edeceği RTX 3070’in 15 Ekim’de satışa sunulacağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-european-pricing-revealed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sawasson (Osman Tamburacı) 4 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Rtx 3070 4.000 lira olcak diyen arkadaş vardı nerde o
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. Sawasson
    Onlar kayboldu etraftan. Bir de RTX 3080, 6690 TL olacak diyenler vardı. Ben sürekli Dolar faktöründen bahsediyordum ve dediğim doğru çıktı. Şuan en düşük RTX 3090 7600 TL üzeri. RTX 3070'de 6000 TL'den başlar bence.
    Onlar kayboldu etraftan. Bir de RTX 3080, 6690 TL olacak diyenler vardı. Ben sürekli Dolar faktöründen bahsediyordum ve dediğim doğru çıktı. Şuan en düşük RTX 3...
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    Arisaka 3 sa.
    524$ lık 2070 Super kargo + vergi dahil kapına kadar 5000 TL ye geliyor. 520$ lık 3070 de aşağı yukarı o fiyata gelir he dolar 8 olsun 250 lira fark oynar 5000 değil de 5250 ye alırsın ama kimse kalkıp da Türkiye'de 7000 olur diye kendini avutmasın isterse 100000000 den satsınlar bana ne? gider yurtdışından alır keyfime bakarım.
    524$ lık 2070 Super kargo + vergi dahil kapına kadar 5000 TL ye geliyor. 520$ lık 3070 de aşağı yukarı o fiyata gelir he dolar 8 olsun 250 lira fark oynar 5000 ...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    scan (Sercan ) 1 sa.
    Nvidia çok güzel pazarlama yaptı. Daha gerçek oyun testleri doğru dürüst yapılmadan millet saldırdı yurtdışı fiyatları arttı. Bizim yerli esnaf da bunun üzerine extra daha koydu ve fiyatlar buralara geldi. Normalde 3070'in şu anki 2070 fiyatına satılması gerek.

    Parası olan her fiyattan alabilir onda sıkıntı yok zaten ancak kısıtlı bütçe ile bu seriyi bekleyenlerin biraz daha beklemesi gerecek
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    Alqu 2 sa.
    TR gelene kadar dolar 8 falan olur
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    Arisaka 3 sa.
    524$ lık 2070 Super kargo + vergi dahil kapına kadar 5000 TL ye geliyor. 520$ lık 3070 de aşağı yukarı o fiyata gelir he dolar 8 olsun 250 lira fark oynar 5000 değil de 5250 ye alırsın ama kimse kalkıp da Türkiye'de 7000 olur diye kendini avutmasın isterse 100000000 den satsınlar bana ne? gider yurtdışından alır keyfime bakarım.
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    haktan24 3 sa.
    rx580 ile cok mutluyum uzun bir süre ekran kartını yenilemeyi düşünmüyorum yetiyorda artıyor bile alıcak olanlara hayırlı ugurlu olsun...
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 3 sa.
    Pahalıymış. 2060a devam
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    Gökay16 (Gökay Genç) 2 sa. tunacadirci
    Senin durumlar iyi demek ki 2060 daha ne olsun. Biz 200$ altına 3050'yi bekleyenlerdeniz...
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    Sawasson (Osman Tamburacı) 4 sa. (düzenlendi) en beğenilen
    Rtx 3070 4.000 lira olcak diyen arkadaş vardı nerde o
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    eatmc7 4 sa. Sawasson
    her saat para %1 değer kaybediyor. sorun belki görüşünü günceller
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. Sawasson
    Onlar kayboldu etraftan. Bir de RTX 3080, 6690 TL olacak diyenler vardı. Ben sürekli Dolar faktöründen bahsediyordum ve dediğim doğru çıktı. Şuan en düşük RTX 3090 7600 TL üzeri. RTX 3070'de 6000 TL'den başlar bence.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    c0nd0m5231 (Ahmet Yilmaz) 3 sa. Sawasson
    3070in 4 bin tlye geleceğini söyleyinin acizliği ile 4 bin tlye geleceğini umanları dikkate alıp cevap verenlerin ve haklı çıkıp sevinmelerinin acizliği yarışır.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 sa.
    Birde yerini gorebilsek nerede konumlanacak gerçek testler sonucunda (NVIDIA söylemlerine inanmıyorum).
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    saameet_06 (samet aksu) 4 sa.
    zotac alınır, geçilir.
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