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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3070 Ti 2 farklı bellek kapasitesi seçeneğiyle gelebilir

    GPU devinin geçtiğimiz günlerde çıkış tarihini paylaştığımız orta-üst segment Ampere kartında iki farklı bellek kapasitesi seçeneğine gidebileceği ortaya çıktı.
    26 Mart 2021, 22:30 (1 sa.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3070 Ti 2 farklı bellek kapasitesi seçeneğiyle gelebilir
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    Yeşil ekibin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kartının çıkış tarihini ardından detayları netleşmeye devam ediyor.

    RTX 3070 Ti 8/16 GB

    Bir Twitter kullanıcısına göre Nvidia’nın GA104-400-A1 GPU’suna yer vereceği RTX 3070 Ti’da 8 ve 16 GB kapasiteli iki seçenek sunması olası.

    Ayrıca Bkz. "MSI ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor"

    RTX 3070 Ti 2 farklı bellek kapasitesi seçeneğiyle gelebilir
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    Diğer taraftan RTX 3070 Ti, RTX 3070’in yerini almaktan ziyade AMD’nin çözümlerine karşı Nvidia’nın elini güçlü tutma amacıyla hazırlanacak. İş ortaklarına göre zamanla yeni model zamanla RTX 3070’in yerini alabilir. Son olarak RTX 3070 Ti’ın RTX 3080 Ti ile birlikte önümüzdeki Mayıs ayına planlandığını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-ti-could-feature-8gb-and-16gb-gddr6x-variants
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    RTX 3070 Ti 8/16 GB Mining Edition
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    AdilOlmayanYıldırım 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mining ve fiyattan bağımsız düşünürsek güzel haber. Elbet bir gün elimize geçer 🤣
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    absamet (sems sems) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Madenciler düşünsün bize zaten gelmez gelsede alamayız😂😂
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