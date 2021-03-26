RTX 3070 Ti 2 farklı bellek kapasitesi seçeneğiyle gelebilir

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Yeşil ekibin geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kartının çıkış tarihini ardından detayları netleşmeye devam ediyor.

RTX 3070 Ti 8/16 GB

Bir Twitter kullanıcısına göre Nvidia’nın GA104-400-A1 GPU’suna yer vereceği RTX 3070 Ti’da 8 ve 16 GB kapasiteli iki seçenek sunması olası.

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Diğer taraftan RTX 3070 Ti, RTX 3070’in yerini almaktan ziyade AMD’nin çözümlerine karşı Nvidia’nın elini güçlü tutma amacıyla hazırlanacak. İş ortaklarına göre zamanla yeni model zamanla RTX 3070’in yerini alabilir. Son olarak RTX 3070 Ti’ın RTX 3080 Ti ile birlikte önümüzdeki Mayıs ayına planlandığını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-ti-could-feature-8gb-and-16gb-gddr6x-variants

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