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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MSI ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor

    Son rapora göre iyi giden satışlardan memnun olan MSI fiyatlarda yukarı yönlü değişiklik yapmayı planlıyor. Firma talepte yıl sonuna kadar sürecek hacimli bir hacimli artış beklediğini de duyurdu.
    25 Mart 2021, 23:55 (21 dk.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    MSI ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor
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    Ekran kartı fiyatlarında ok işareti son 6 aydır sürekli olarak yukarı gösteriyor. MSI’dan gelen haber işin tuzu biberi olacak.

    MSI pazardaki talepten memnun

    Yatırımcı konferansında konuşan Joseph Hsu 2021 yılı sonuna kadar anakartlar, oyuncu dizüstüleri ve ekran kartlarında yaşanan talebin kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtmiş.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle"

    500 serisi Intel anakartlar ve yılın ikinci çeyreğinde yapılan Nvidia ekran kartı duyurularının MSI’ın tablosunu olumlu yansıttığına değinilen raporda ayrıca MSI’ın ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planladığına da yer verilmiş. Firmanın fiyat artışına yönelik suçladığı etkenlerse kuvvetli talebin yanı sıra lojistik giderleri ve artan donanım fiyatları olmuş.



    https://www.techpowerup.com/280120/msi-to-hike-graphics-card-pricing-expects-gpu-supply-to-remain-tight-throughout-2021
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    M Manyaqçocuk 17 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Güzel haberler bunlar fakir fukara zar zor para biriktirip 3060ti filan alıyor online'da karşımıza çıkıyordu. Biz dizmişiz 4k full+full sistemi her şey ultra oynuyoruz terbiyesiz karşımıza çıkıyor olacak iş değildi saolsun msi işi kökünden çözecek.

    Teşekkürler msi. öpüldün.
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