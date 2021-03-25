MSI ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor

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Ekran kartı fiyatlarında ok işareti son 6 aydır sürekli olarak yukarı gösteriyor. MSI’dan gelen haber işin tuzu biberi olacak.

MSI pazardaki talepten memnun

Yatırımcı konferansında konuşan Joseph Hsu 2021 yılı sonuna kadar anakartlar, oyuncu dizüstüleri ve ekran kartlarında yaşanan talebin kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtmiş.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle"

500 serisi Intel anakartlar ve yılın ikinci çeyreğinde yapılan Nvidia ekran kartı duyurularının MSI’ın tablosunu olumlu yansıttığına değinilen raporda ayrıca MSI’ın ekran kartı fiyatlarını yükseltmeyi planladığına da yer verilmiş. Firmanın fiyat artışına yönelik suçladığı etkenlerse kuvvetli talebin yanı sıra lojistik giderleri ve artan donanım fiyatları olmuş.

https://www.techpowerup.com/280120/msi-to-hike-graphics-card-pricing-expects-gpu-supply-to-remain-tight-throughout-2021

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