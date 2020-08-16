RTX 3080 2.1 GHz’de çalışan GPU’suyla gün yüzüne çıktı

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Micron’un RTX 3090’ın belleğini paylaşmasının ardından yeni kartlar detaylanmaya devam ediyor. Tanıtıma yaklaştığımız şu günlerde sürücülerde de nihai aşamaya yaklaşılıyor.

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Sürücü dosyasında gizlenen kart

Genellikle kartların son kullanıcılara sunulmasından önce Microsoft’un otomatik güncelleştirme hizmetine eklenen sürücüler bu sefer de Ampere kartını gün yüzüne çıkardı.

2206 aygıt ID’siyle listeye eklenen Nvidia Graphics Device 2.1 GHz’de çalışan GPU’ya sahipken bellek tarafında ise 10 GB kapasiteli 19 gbps belleklere sahip.

Ayrıca Bkz. "Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı"

Kartın frekanslarının öğrenilmesini sağlayan detaysa aynı ID’ye sahip bir kartın Userbenchmark sitesinde sonuçlar arasında yer alması olmuş. Son olarak 2.1 GHz’lik değerin girdiye göre tepe frekans olduğunu ekleyelim.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-spotted-with-2-1-ghz-gpu-clock

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