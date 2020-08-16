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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080 2.1 GHz’de çalışan GPU’suyla gün yüzüne çıktı

    Ampere kartlar sürücü listelerine eklenmeye başlandı. Üst seviye Ampere modelinin Çalışma frekansı ve bellek kapasitesi ortaya çıktı.
    5 gün
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    Ekran K...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080 2.1 GHz’de çalışan GPU’suyla gün yüzüne çıktı
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    Micron’un RTX 3090’ın belleğini paylaşmasının ardından yeni kartlar detaylanmaya devam ediyor. Tanıtıma yaklaştığımız şu günlerde sürücülerde de nihai aşamaya yaklaşılıyor.

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    Sürücü dosyasında gizlenen kart

    Genellikle kartların son kullanıcılara sunulmasından önce Microsoft’un otomatik güncelleştirme hizmetine eklenen sürücüler bu sefer de Ampere kartını gün yüzüne çıkardı.

    RTX 3080 2.1 GHz’de çalışan GPU’suyla gün yüzüne çıktı

    2206 aygıt ID’siyle listeye eklenen Nvidia Graphics Device 2.1 GHz’de çalışan GPU’ya sahipken bellek tarafında ise 10 GB kapasiteli 19 gbps belleklere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Micron RTX 3090’ın belleğini doğruladı"

    Kartın frekanslarının öğrenilmesini sağlayan detaysa aynı ID’ye sahip bir kartın Userbenchmark sitesinde sonuçlar arasında yer alması olmuş. Son olarak 2.1 GHz’lik değerin girdiye göre tepe frekans olduğunu ekleyelim.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-spotted-with-2-1-ghz-gpu-clock Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AtiMX4 (Ati ) 5 gün en beğenilen
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    Manyaqçocuk 5 gün (düzenlendi)
    10 gb yüzünden ömrü çok kısa olacak. Bence alınmaz. Daha yüksek vram olmalıydı bu devirde. özellikle kartın yeni seride 2080ti karşılığı olacağını düşünürsek kartı resmen sakatlamışlar.
    10 gb yüzünden ömrü çok kısa olacak. Bence alınmaz. Daha yüksek vram olmalıydı bu devirde. özellikle kartın yeni seride 2080ti karşılığı olacağını düşünürsek ka...
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    1
    scutaro (Gökhan Yalçın) 3 gün (düzenlendi)
    Kart 320bit olduğundan en fazla 15gb vram olurdu, olmadığı iyi aslında fiyat abartı olurdu bu sefer. Benim tahminin en fazla 1200$ olması yönünde ki, zaten 2080Ti'dan hızlı olmasına kesin gözüye bakılıyor, düşünürsek 2080'e ciddi fark atacak, 2080Ti ile arasında segment farkı var. Tahmin edilen fiyat kötü değil aslında, Gigabyte gibi modeller 1000$ seviyesinde olacaktır. 3080 zaten f/p olarak çok iyi kart olacak, 3090'a yatırım yapmak gereksiz olur, 4K'ya çıkılmadığı sürece vram kısıtlaması da zor olur 10gb yeterli şu anda. Etrafta bu gpu gücünü ve belleği kullanacak kaç tane oyun var, ekran kartı teknolojisi oyun teknolojisinden bir adım önde ilerliyor diye her zaman söylüyorum. DICE, CD Projekt, Rockstar, Ubisoft dışında doğru düzgün üst düzey oyun çıkaran firma yok zaten. Ubisoft dışındakiler ya 2 sene de bir, ya da 4-5 yılda bir oyun çıkartıyor.
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 4 gün
    Ekran kartlarındaki cpu ile anakarttaki cpu arasında nasıl bir fark var da aynı işlemcileri kullanmıyorlar belleklerde aynı soru kafamda?
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    ebavamqko 4 gün
    NAVİ mimarisinin TFLOP hesaplamasını bilen var mı?2080Tİ ya eşit deniyor. o zaman TFLOP olarak XBOX Series X ile kafa kafaya.gerçi veriyolu genişliği muazzam güçlü.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Tabi ki sorun o9lmuyordur da benim takıldığım niye buçuklu rakamlar?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün (düzenlendi)
    Ya arkadaş bunlar da yok 10 GB, yok 11 GB, yok 3 GB, yok 6 GB. Nasıl denk getiriyorlar bunları? Yapsana 4-8-16-24 GB diye.
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    lemartes 4 gün ilkerinanç
    Genelde cokta sorun olusturmuyor cok az olmadigi surece VRAM. En ust seviye olana fiyati cok katlamayacak kadar doldurup. segment segment dusuyorlar.Zamaninda herkesin isyan cikarip azdaha NVIDIA binasini basmasina sebep olacak kart olan gtx 970 almistim. reklamlari 4gb vramdi. kullanilabilen 3.5gb.Sonrasinda dalga gectim buna cok takilanlarla yillarca, hani noldu 3.5gb oldu ne farketti seklinde. Bu ukala tavrim SKYRIM e butun grafik modlari yukleyip oynamaya calisana kadar surmustu. orda aci gercekle yuzlestim.
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    Manyaqçocuk 5 gün (düzenlendi)
    10 gb yüzünden ömrü çok kısa olacak. Bence alınmaz. Daha yüksek vram olmalıydı bu devirde. özellikle kartın yeni seride 2080ti karşılığı olacağını düşünürsek kartı resmen sakatlamışlar.
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    VS18 (Osman Cengeri) 5 gün Manyaqçocuk
    Mimariyle beraber bant genişlikleri ve vramler çok daha verimli kullanılır hale geliyor o yüzden kartları gördükten sonra değerlendirmek lazım
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 gün Manyaqçocuk
    Kısa olmaz ama 10 gb vram’e ben high-end demem. 16 gb olmalıydı
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    clarq26 (Emre Bayram) 5 gün
    cüzdanlar boşaliyooooo
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    AtiMX4 (Ati ) 5 gün en beğenilen
    Ceplerin boşaltılmasına hazir misiniiiiizzzzz?? :)
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