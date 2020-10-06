Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek

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Sunduğu fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken Ampere kartlarda stok sıkıntısı devam ediyor. Firmanın CEO koltuğunda oturan Huang yöneltilen soruları cevapladı.

GTX 2020 konferansında konuşan Jensen Huang’a göre yaşanan durum stok sıkıntısından ziyade talep sıkıntısından ileri geliyor. Dahası RTX Ampere kartlara yüksek bir talep bekleyen firmanın beklentilerinin de üzerinde bir talep söz konusu olduğu belirtilmiş.

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Huang aşırı yüksek seyreden talep sonucunda oluşan tablonun tatil dönemine gelinmesiyle daha da katmerlendiğine işaret ederken durumun yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini de aktarmış.

Windows 95 ve Pentium dönemi gibi

Jensen Huang’a göre durum, 90’lı yıllarda insanların Pentium işlemcilere olan talebine benziyor. Düşüncesini perekande sektöründe çalışanların böylesi bir durumu onlarca yıldır görmediği yorumuna dayandıran isme göre tablo Windows 95 ve Pentium’un teknoloji dünyasının gündemini oluşturduğu günleri hatırlatıyor.

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Diğer taraftan donanım dünyasındaki hakim görüş ise firmanın yeterli stokla giriş yapmadığı ve gerekli önlemleri almadığı yönünde. Son olarak AMD’nin RX 6000 serisinin bulunabilirliğinin nasıl olacağı giderek daha da merak ediliyor.

https://www.techpowerup.com/272999/nvidia-ceo-comments-on-rtx-3080-and-rtx-3090-supply-shortages

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