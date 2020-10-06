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    Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek

    Ampere’nin tanıtılmasının ardından yaşanan stok sıkıntısı Nvidia’nın başını ağrıtmaya devam ediyor. CEO’ya yöneltilen sorular firmanın böylesi bir talep beklemediğini ortaya çıkardı.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek
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    Sunduğu fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken Ampere kartlarda stok sıkıntısı devam ediyor. Firmanın CEO koltuğunda oturan Huang yöneltilen soruları cevapladı.

    GTX 2020 konferansında konuşan Jensen Huang’a göre yaşanan durum stok sıkıntısından ziyade talep sıkıntısından ileri geliyor.  Dahası RTX Ampere kartlara yüksek bir talep bekleyen firmanın beklentilerinin de üzerinde bir talep söz konusu olduğu belirtilmiş.

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    Huang aşırı yüksek seyreden talep sonucunda oluşan tablonun tatil dönemine gelinmesiyle daha da katmerlendiğine işaret ederken durumun yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini de aktarmış.

    Windows 95 ve Pentium dönemi gibi

    Jensen Huang’a göre durum, 90’lı yıllarda insanların Pentium işlemcilere olan talebine benziyor. Düşüncesini perekande sektöründe çalışanların böylesi bir durumu onlarca yıldır görmediği yorumuna dayandıran isme göre tablo Windows 95 ve Pentium’un teknoloji dünyasının gündemini oluşturduğu günleri hatırlatıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı"

    Diğer taraftan donanım dünyasındaki hakim görüş ise firmanın yeterli stokla giriş yapmadığı ve gerekli önlemleri almadığı yönünde. Son olarak AMD’nin RX 6000 serisinin bulunabilirliğinin nasıl olacağı giderek daha da merak ediliyor.



    https://www.techpowerup.com/272999/nvidia-ceo-comments-on-rtx-3080-and-rtx-3090-supply-shortages Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    seko.tr (serkan aydoğan) 2 hf. en beğenilen
    Amd rx6000 serisi güçlü gelirse ve stok sorunu da olmazsa nvidia’nında stok sorunu çözülür :)
    Yanıtla +32
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    TITAN (S K) 2 hf.
    Biz alamadığımız için sıkıntı yok zaten
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    ceo-tr (Ceo Tr) 2 hf.
    hiç problem değil nvidia. zaten alamıyoruz :) üzme kendini.
    Yanıtla
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    Mugetsuga 2 hf.
    Ayak yapıyo
    Yanıtla
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    eAkman (hic yok) 2 hf.
    amd cevap verene kadar cozulmez
    Yanıtla +2
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    0ldskool (Old is Koool) 2 hf.
    Rakip firma hele yenikartlarını piyasaya sürsün; Nvidia’daki stok sıkıntısı(!) anında biter.
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    damn2u (Sercan ) 2 hf.
    At yalanı seveyim inananı.
    Yanıtla +3
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    RRalpha (RR NN) 2 hf.
    pandemi döneminin yeni iş modeli buymuş demek: stoklar sınırlı fiyatlar uzay. Bu olay sadece otomobilde geçerli bir sistem değilmiş öğrenmiş olduk. Bakalım amd de bu iş modeline katılacak mı?
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    ookami (Adil Orhan) 2 hf.
    samsung 8nm ile üretilen çipler mi yetişmiyor acaba yoksa gddr6x bellekleri mi yetişmiyor. İkisi de bildiğim kadarıyla yeni teknolojiler, bu kadar toplu talebe belki de hazır olamadılar.Hatırlarsanız AMD HBM bellekleri ilk çıkardığında da HBM bellek hem pahalıydı hem de çok üretilemiyordu o yüzden hem Radeon kartlar pahalı oluyordu hem de stok eksikliği oluyordu bu sefer dikkat ettiyseniz AMD GDDR6 kullanmış X değil belki bir sebebi de buna benzer arz problemleri ile uğraşmamak için olabilir
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 2 hf.
    amper amper işler yapma nvidia.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 hf.
    Nvidia baktı ucuza sunduk biraz silkeleyelim dedi
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    seko.tr (serkan aydoğan) 2 hf. en beğenilen
    Amd rx6000 serisi güçlü gelirse ve stok sorunu da olmazsa nvidia’nında stok sorunu çözülür :)
    Yanıtla +32
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