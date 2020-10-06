Nvidia: Stok sıkıntısı yıl sonuna kadar sürecek

Sunduğu fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken Ampere kartlarda stok sıkıntısı devam ediyor. Firmanın CEO koltuğunda oturan Huang yöneltilen soruları cevapladı.
GTX 2020 konferansında konuşan Jensen Huang’a göre yaşanan durum stok sıkıntısından ziyade talep sıkıntısından ileri geliyor. Dahası RTX Ampere kartlara yüksek bir talep bekleyen firmanın beklentilerinin de üzerinde bir talep söz konusu olduğu belirtilmiş.İlginizi Çekebilir Micron GDDR6X bellek teknolojisini duyurdu: Tek seferde 2-bit veri taşıyabiliyor
Huang aşırı yüksek seyreden talep sonucunda oluşan tablonun tatil dönemine gelinmesiyle daha da katmerlendiğine işaret ederken durumun yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini de aktarmış.
Windows 95 ve Pentium dönemi gibi
Jensen Huang’a göre durum, 90’lı yıllarda insanların Pentium işlemcilere olan talebine benziyor. Düşüncesini perekande sektöründe çalışanların böylesi bir durumu onlarca yıldır görmediği yorumuna dayandıran isme göre tablo Windows 95 ve Pentium’un teknoloji dünyasının gündemini oluşturduğu günleri hatırlatıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Meteor Lake gün yüzüne çıktı"
Diğer taraftan donanım dünyasındaki hakim görüş ise firmanın yeterli stokla giriş yapmadığı ve gerekli önlemleri almadığı yönünde. Son olarak AMD’nin RX 6000 serisinin bulunabilirliğinin nasıl olacağı giderek daha da merak ediliyor.
https://www.techpowerup.com/272999/nvidia-ceo-comments-on-rtx-3080-and-rtx-3090-supply-shortages Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2401 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
nvidia rtx ampere, nvidia rtx 3080 ve