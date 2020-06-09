Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir

    Geçtiğimiz günlerde paylaştığımız yeni kartın detayları gelmeye devam ediyor.
    30 dk.
    350
    69
    3
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Haftasonu donanım dünyasının gündemini meşgul eden yeni sıradışı referans tasarım kart hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.

    Nvidia görsellerin paylaşılmasından rahatsız

    Nvidia’nın Ampere GPU’u performans kanadında kaydadeğer gelişme vadediyor. Buna karşın donanım severlerin dikkati şu günlerde yeni referans tasarım kartın tasarımında. İddialara göre Nvidia sızıntı sonrasında araştırma başlatmış. Ayrıca anlaşma masasının diğer ucunda oturan Foxconn ve BYD’yi sorumlu tutan GPU devi yaşanan gelişmeden memnun değil.

    Sadece soğutucusu 150 dolar

    Bununla birlikte yeni karta dair yayınlanan rapora göre ilk olarak RTX 3080 Super’de gördüğümüz tuhaf soğutucu tasarımı beklendiği gibi maliyetli olabilir. 150 dolara mal olduğu düşünülen üzerinde ciddi mühendislik emeği harcanan kartın soğutucusu yalnızca üst modellere has tutulabilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı

    150 dolara şu sıralar RX 570 8 GB alınabildiği gibi 280 mm AIO soğutucu da edinilebiliyor. Son yıllarda Nvidia-AMD ikilisinin ekran kartı fiyatlarını arttırdığı göz önünde bulundurulursa MSRP'de olası yeni bir artış kullanıcılardan şiddetli tepki çekecektir.

    RTX 2080 Ti’ın halefi ve RTX 2080/Super’in yerini alacak kartlar burada aday görünüyor. Tabi özelleşmiş tasarım kartlarda daha düşük maliyetli ve efektif soğutucu bloklarını görmeye devam edeceğimizden şüphe yok.

    RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Ek olarak kompakt boyutlara sahip sistem kurmayı sevenler ortaya çıkan fotoğraflarla birlikte şimdiden ölçülerin üzerine eğilmiş durumda. Tahminlere göre yeni Founders Edition modeli 21.9 cm uzunlukta olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı"

     Bunun üzerine güç konnektörünün konumu da bir dezavantaj olarak eklenebilir ancak 180 derece PCIe güç konnektörleri sff sistem severlerin kurtarıcısı olacağa benziyor. Diğer taraftan özelleşmiş tasarım daha küçük kartların sunulması da muhtemel.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-cooler-could-cost-up-to-150-usd-alone Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    AMD: Zen 3 ve RDNA 2 planlandığı gibi 7 nm ile gelecek
    45 sn.
    Ryzen 7 3800XT Ashes of the Singularity benchmark’ında gün yüzüne çıktı
    1 gün
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    somoncum 15 dk. yeni yorumcu
    Yapmasaydın böyle bir tasarım zaten tasarım çirkin eskisi daha iyi idi 3 fanlı olsaydı yeterdi ne gerek var şekil yapmaya bizim için performans önemli böyle şeylere para vermiyoruz zaten Özel tasarım kartları alacağımız için ona 150 dolar vereni ne biliyim ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    somoncum 21 dk. yeni yorumcu
    60 Derecenin altında tutması lazım o parayı haketmez, giderim AMD alırım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Mugetsuga 27 dk.
    Ayak yapma Nvidia yemezler.

    Önden yoklama yapıyor resmen fiyatı yükseltebilir miyim diye
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. GÖRÜNTÜLENEN RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir Sonraki Xbox hediye kodlarının yerini özel bir menü alıyor 1 sa. The Last of Us dizisinin ilk bölümü, Chernobyl yönetmenine emanet 1 sa. 4-15 yaş arası çocuklar günde 80 dakika TikTok videoları izliyor 1 sa. Yazılım ve oyun ihracatını artırmaya yönelik yeni vergi indirimleri devrede 2 sa. Huawei P Smart S tanıtıldı: OLED ekran ve 48 MP kamera 2 sa. Apple, Mac modellerinde artık kendi işlemcilerini kullanacağını duyuracak 3 sa. Japon üretici Honda'ya siber saldırı: Türkiye'deki üretimi de etkiledi 3 sa. Samsung ve Corning, katlanabilir telefonlar için ultra ince cam geliştirecek 4 sa. iOS 14 ile iPhone'lara görüşme kaydetme özelliği gelebilir: Peki yasalar ne diyor? 4 sa. 2021 Opel Mokka'nın yeni yüzü böyle görünecek 5 sa. Apple arama motoru satın alabilir 5 sa. Twitter, kimliğini doğrulayan herkese "mavi onay rozeti" vermeye hazırlanıyor 6 sa. Xiaomi Redmi Airdots S ön siparişe açıldı 6 sa. HTC Desire 20 Pro'nun lansman tarihi resmen açıklandı 7 sa. Hamam böceği boyutunda robot geliştirildi 7 sa. Volkswagen'de CEO değişikliği: İşte koltuktaki yeni isim 8 sa. Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu 8 sa. Amerikan Hava Kuvvetleri, yapay zekânın insana karşı mücadele edeceği it dalaşına hazırlanıyor 9 sa. Mekanizmalı ön kameraya sahip Motorola One Fusion+ tanıtıldı 9 sa. LG Dual Screen teknolojisi açıklığa kavuştu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi