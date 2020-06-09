RTX 3080’in sadece soğutucusu 150 dolara mal olabilir

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Haftasonu donanım dünyasının gündemini meşgul eden yeni sıradışı referans tasarım kart hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor.

Nvidia görsellerin paylaşılmasından rahatsız

Nvidia’nın Ampere GPU’u performans kanadında kaydadeğer gelişme vadediyor. Buna karşın donanım severlerin dikkati şu günlerde yeni referans tasarım kartın tasarımında. İddialara göre Nvidia sızıntı sonrasında araştırma başlatmış. Ayrıca anlaşma masasının diğer ucunda oturan Foxconn ve BYD’yi sorumlu tutan GPU devi yaşanan gelişmeden memnun değil.

Sadece soğutucusu 150 dolar

Bununla birlikte yeni karta dair yayınlanan rapora göre ilk olarak RTX 3080 Super’de gördüğümüz tuhaf soğutucu tasarımı beklendiği gibi maliyetli olabilir. 150 dolara mal olduğu düşünülen üzerinde ciddi mühendislik emeği harcanan kartın soğutucusu yalnızca üst modellere has tutulabilir.

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Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı

150 dolara şu sıralar RX 570 8 GB alınabildiği gibi 280 mm AIO soğutucu da edinilebiliyor. Son yıllarda Nvidia-AMD ikilisinin ekran kartı fiyatlarını arttırdığı göz önünde bulundurulursa MSRP'de olası yeni bir artış kullanıcılardan şiddetli tepki çekecektir.

RTX 2080 Ti’ın halefi ve RTX 2080/Super’in yerini alacak kartlar burada aday görünüyor. Tabi özelleşmiş tasarım kartlarda daha düşük maliyetli ve efektif soğutucu bloklarını görmeye devam edeceğimizden şüphe yok.

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Ek olarak kompakt boyutlara sahip sistem kurmayı sevenler ortaya çıkan fotoğraflarla birlikte şimdiden ölçülerin üzerine eğilmiş durumda. Tahminlere göre yeni Founders Edition modeli 21.9 cm uzunlukta olabilir.

Ayrıca Bkz. "Detaylı RTX 3080 Founders Edition Render görselleri paylaşıldı"

Bunun üzerine güç konnektörünün konumu da bir dezavantaj olarak eklenebilir ancak 180 derece PCIe güç konnektörleri sff sistem severlerin kurtarıcısı olacağa benziyor. Diğer taraftan özelleşmiş tasarım daha küçük kartların sunulması da muhtemel.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-cooler-could-cost-up-to-150-usd-alone

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