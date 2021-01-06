RTX 3080 Max-Q’nun detayları sızdı

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GPU devinin kaslı masaüstü Ampere kartları hali hazırda raflarda bulunamasa da gözler mobil kartların üzerinde.

RTX 3080 Max-Q/P

TPU’nun veri tabanın beliren RTX 3080 Max-Q ve Max-P beklendiği üzere frekans başlığında farklılaşıyor. Öncelikle mobil RTX 3080'de masaüstü RTX 3080’in aksine GA102 yerine GA104 üzerinde yükseleceğinin altını çizelim. Bu da kartı 6144 CUDA çekirdekli model haline getiriyor.

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Max-P’de 150 wattlık TGP sınırı belirlenirken Max-Q modelinde ise 90 wattlık TGP bütçesi tercih edilmiş. RTX 3080 Max-P’nin varsayılan frekanslarına bakacak olursak kart 1110 MHz’den 1545 MHz’e yükselebiliyor. Varsayılan frekansların yanı sıra çözümün 80, 115 ve 125 wattlık adımlarına göre frekans değerleri de ölçeklenecektir.

Diğer taraftan RTX 3080 Max-Q’da 780-1245 MHz’lik aralık belirlenmiş durumda. VRAM kanadında ise mobil RTX 3080’in 8/16 GB’lık iki seçenek halinde sunulması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı"

RTX 3080 Max-Q’da Turing modellerinde olduğu gibi 12 Gbps’lik frekansa devam edilirken Max-P’de 14 Gbps’ten söz edilmekte. Son olarak nihai detaylar için 12 Ocak’ı beklememiz gerekecek.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-max-q-specifications-emerge-6144-cuda-cores-clocked-at-1245-mhz

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