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    RTX 3080 Max-Q’nun detayları sızdı

    Nvidia’nın mobil Ampere kartlarına yaklaşırken modellerin detayları da netleşmeye devam ediyor. RTX 3080 Max-Q ve RTX 3080 Max-P modelleri detaylandı.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Metehan Göktaş
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    RTX 3080 Max-Q’nun detayları sızdı
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    GPU devinin kaslı masaüstü Ampere kartları hali hazırda raflarda bulunamasa da gözler mobil kartların üzerinde.

    RTX 3080 Max-Q/P

    TPU’nun veri tabanın beliren RTX 3080 Max-Q ve Max-P beklendiği üzere frekans başlığında farklılaşıyor. Öncelikle mobil RTX 3080'de masaüstü RTX 3080’in aksine GA102 yerine GA104 üzerinde yükseleceğinin altını çizelim. Bu da kartı 6144 CUDA çekirdekli model haline getiriyor.

     

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    Max-P’de 150 wattlık TGP sınırı belirlenirken Max-Q modelinde ise 90 wattlık TGP bütçesi tercih edilmiş. RTX 3080 Max-P’nin varsayılan frekanslarına bakacak olursak kart 1110 MHz’den 1545 MHz’e yükselebiliyor. Varsayılan frekansların yanı sıra çözümün 80, 115 ve 125 wattlık adımlarına göre frekans değerleri de ölçeklenecektir.

     

    Diğer taraftan RTX 3080 Max-Q’da 780-1245 MHz’lik aralık belirlenmiş durumda. VRAM kanadında ise mobil RTX 3080’in 8/16 GB’lık iki seçenek halinde sunulması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı"

    RTX 3080 Max-Q’da Turing modellerinde olduğu gibi 12 Gbps’lik frekansa devam edilirken Max-P’de 14 Gbps’ten söz edilmekte. Son olarak nihai detaylar için 12 Ocak’ı beklememiz gerekecek.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080-max-q-specifications-emerge-6144-cuda-cores-clocked-at-1245-mhz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Nvidia’nın mobil Ampere kartlarına yaklaşırken modellerin detayları da netleşmeye devam ediyor" 5 kez okudum anlamadım. Sen kartlara yaklaşıyorsun bu arada modellerin detayları gittikçe netleşiyor mu ? :D
    "Nvidia’nın mobil Ampere kartlarına yaklaşırken modellerin detayları da netleşmeye devam ediyor" 5 kez okudum anlamadım. Sen kartlara yaklaşıyorsun bu arada mod...
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    1
    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Q verimlilik P performans anlamına geliyor sanırsam ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    marooned (erman orhan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu haberlerin son halini insanlarla paylaşmadan önce, yazdıklarınızı okuyacak ve dil bilgisi kurallarına göre yanlışları düzeltecek birisini bulsanız mesela? Yıllardır takip ediyorum; yazım yanlışları, imla hataları, dil bilgisi eksiklikleri vs... hiç bitmedi bu sorunlar. Bir kişi şu son kontrolleri yapıp ondan sonra yayınlansa haberler?
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    "Nvidia’nın mobil Ampere kartlarına yaklaşırken modellerin detayları da netleşmeye devam ediyor" 5 kez okudum anlamadım. Sen kartlara yaklaşıyorsun bu arada modellerin detayları gittikçe netleşiyor mu ? :D
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Aslında kartlara yaklaşmaya da gerek yok. Dürbün ile bakarsan da netleşir.
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