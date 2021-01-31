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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3080/Ti 20 GB test edildi

    Erken mühendislik örneği RTX 3080 seçeneğine ait olduğu iddia edilen test sonucu kullanıcıların yüksek bellek kapasiteli yeni kart beklentilerini canlandırmaya yetti.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    RTX 3080/Ti 20 GB test edildi
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    Nvidia’nın iptal ve erteleme haberlerinin ardı ardına geldiği RTX 3080  çözümü bu sefer bir içerik üreticisi tarafından test edildi.

    İptal edilen Nvidia ekran kartı testte

    GPU-Z tarafından saat hızları RTX 3090 ile aynı rapor edilen kart buna karşın RTX 3080 olarak görülmüş. ID’sine göre Colorful’a ait olduğu düşünülen model Colorful tarafından yalanlanması dolayısıyla test sonuçlarına temkinli yaklaşmakta fayda var.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3060 Ti resmen duyuruldu: RTX 3070 GPU’su taşıyan kartın ilk incelemeleri geldi

    Ek olarak çinli içerik üreticinin testleri genellikle rastlanmayan mühendislik sürücüsüyle gerçekleştirdiğini iddia etmesi de sonuçlara bir nebze şüphe düşürüyor.

    RTX 3080/Ti 20 GB test edildi
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    20 GB VRAMli kart iptal edilen RTX 3080 20 GB olabileceği gibi RTX 3080 Ti da olabilir. 10496 CUDA çekirdeği taşıyan çözüm RTX 3090’ın aksine 320-bit bellek veri yolu arayüzüne sahip. Sızıntıyı paylaşan kullanıcıya göre kartın TDP’si de RTX 3090’la aynı seviyede.

    Ayrıca Bkz. "Raja Koduri Xe-HPC GPGPU’sunu paylaştı"

    Kullanıcının testlerine göre RTX 3090 ve RTX 3080’den daha az güç tüketen modelin 125M’lik Ethereum kazma performansı ise oyuncular açısından ürkütücü düzeyde. 



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080ti-20gb-allegedly-tested Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    10 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    20 saat önce
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    3090 çöp olmadı mı şimdi? Gerçi ortada kart falan da yok o ayrı mesele ya neyse.
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    Dampierre (Alp Çakıcı ) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Şu kriptopara balonu cidden uzadı da uzadı. Ziyan edilen elektriğin haddi hesabı yok. Dünyada kalan kaynakları nasıl verimli kullanırız diye birileri kafa patlatırken birileri astronomik düzeyde elektrik israf ediyor.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç sulanmayın, mining karteli koklatmaz size :D
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    ankaland (mehmet yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    stok olmadıktan boş iş.. madencilere yeni kartlar geliyor..
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi kartı çıkartırsanız çıkartın vız gelir bu oyuna buyrun



    https://www.youtube.com/watch?v=sQDtCKl0BWo&feature=youtu.be
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    Boş yapma beni dinle 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    125mh olmasının imkanı yok
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    Arisaka 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    125 mh /s kazma gücü mü? yok artık... doğruysa cidden geçmiş olsun.

    2 adet 6800XT anca 125 mh/s kazıyor bu tek başına 125 mh/s ise bu kartları çooook uzun bir süre kimse piyasada göremez. Belki haziran-temmuz da anca o da belki..
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknolojinin gelişmesi tabi ki önemli ancak şuan stok sorununa odaklanmalılar bence.
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