RTX 3080/Ti 20 GB test edildi

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Nvidia’nın iptal ve erteleme haberlerinin ardı ardına geldiği RTX 3080 çözümü bu sefer bir içerik üreticisi tarafından test edildi.

İptal edilen Nvidia ekran kartı testte

GPU-Z tarafından saat hızları RTX 3090 ile aynı rapor edilen kart buna karşın RTX 3080 olarak görülmüş. ID’sine göre Colorful’a ait olduğu düşünülen model Colorful tarafından yalanlanması dolayısıyla test sonuçlarına temkinli yaklaşmakta fayda var.

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Ek olarak çinli içerik üreticinin testleri genellikle rastlanmayan mühendislik sürücüsüyle gerçekleştirdiğini iddia etmesi de sonuçlara bir nebze şüphe düşürüyor.

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20 GB VRAMli kart iptal edilen RTX 3080 20 GB olabileceği gibi RTX 3080 Ti da olabilir. 10496 CUDA çekirdeği taşıyan çözüm RTX 3090’ın aksine 320-bit bellek veri yolu arayüzüne sahip. Sızıntıyı paylaşan kullanıcıya göre kartın TDP’si de RTX 3090’la aynı seviyede.

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Kullanıcının testlerine göre RTX 3090 ve RTX 3080’den daha az güç tüketen modelin 125M’lik Ethereum kazma performansı ise oyuncular açısından ürkütücü düzeyde.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3080ti-20gb-allegedly-tested

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